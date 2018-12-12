Хартикайнен смял одного из лидеров Запада: «Салават Юлаев» обыграл «Йокерит»

«Салават Юлаев» в хорошем настроении уходит на недельный перерыв в чемпионате, сумев обыграть в заключительном матче выездного турне финский «Йокерит», который в настоящий момент является третьей командой на Западе.

Побед над серьезными соперниками у уфимцев не было уже давненько, поэтому этот результат даже всерьез удивил экспертов. К тому же «Йокерит» традиционно считался неудобной командой для уфимцев, с финнами всегда было тяжело.

Героем встречи стал нападающий Теему Хартикайнен, который, похоже, воодушевился приездом на родину и выдал настоящий перформанс. Оба его гола стали следствием классной индивидуальной работы.

НА ХАРАКТЕРЕ

Это выезд для «юлаевцев» получается непростым, как со стороны результатов, так и психологии. Очень много разговоров, что у команды игровые проблемы, которые никак не может решить тренерский штаб. И действительно в действиях хоккеистов нет той легкости начала сезона, а именитые новички пока, мягко говоря, не впечатляют.

В прошлом матче против московского ЦСКА уфимцы вновь не забили и вновь не смогли навязать борьбу топ-клубу. Сразу же все вокруг зашептались, что с такой динамикой Уфу потихоньку можно начинать считать «середняком» чемпионата, что естественно никак не устраивает ни башкирских болельщиков, ни руководство клуба.

Побеждать в Хельсинках было просто необходимо. В первую очередь, конечно, для самого Цулыгина. Доверие доверием, но менеджмент явно уже присматривается к другим возможным кандидатам на должность главного тренера. Если команда до нового года не поймает свой ритм, то перестановки вполне возможны.

Биться за себя и за тренера – вот под таким девизом примерно и выходили на лед финской арены уфимцы. И выяснилось, что при желании они могут играть хорошо даже против сильных соперников. Проблемы никуда не делись, но их удалось компенсировать работой на каждом участке площадки. Именно этого постоянно требует тренерский штаб.

ЛУЧШИЙ – ХАРТИКАЙНЕН

Свой лучший матч в сезоне выдал Хартикайнен. Этот был тот самый настырный парень, которого так любят болельщики. Он постоянно прессинговал защитников, выбивал у них шайбы, дерзко действовал на пятачке, да и просто нервировал оппонентов. При этом он не стеснялся рисковать и бросал по воротам из любых положений. Именно благодаря этому своему качеству уфимский финн сотворил настоящий мини-шедевр на 59-й минуте основного времени. Это не плод командной работы, все сделал только он.

2:2 на табло, дело катилось уже к овертайму, и вроде бы все с этим смирились. Хоккеисты «Йокерита» спокойно перебрасывали шайбу друг другу и потихоньку выбирались из своей зоны, не заметив, что Хартикайнен вовсе не выключился и продолжал преследование.

Миллисекундная невнимательность, форвард «юлаевцев» отбирает шайбу, разворачивается, выходит на удобную позицию и бросает с внешней стороны клюшки. Вратарь Заполски такой подставы не ожидал, да и полет шайбы получился каким-то сумасшедшим – 2:3. «Салават Юлаев» буквально вырвал победу в самой концовке.

ЦУЛЫГИН ПЕНЯЕТ НА УСТАЛОСТЬ

Героем, безусловно, стал Хартикайнен, однако такого результата было не добиться при грамотной игре в обороне. В очередной раз нужно похвалить прекрасного Метсолу, который не раз спасал, да и в целом уфимцам несколько раз удалось хорошо отстоять в меньшинстве, когда уже казалось, что гол «Йокерита» назревает.

Несмотря на победу, пока не удалось продемонстрировать то, что болельщики хотят видеть от «Салавата Юлаева». Цулыгин и сам прекрасно это понимает. После матча тренер посоветовал на сложный календарь:

«Для нас это была важная и сложная игра, потому что мы провели 9 матчей за 17 дней, 5 из которых на выезде. Где-то не хватало свежести, но мы упорно трудились. Спасибо ребятам за игру, было очень непросто».

Теперь этот тяжелый отрезок позади. Команда в распоряжении тренерского штаба на целую неделю. За это время тренерскому штабу необходимо, наконец, разобраться, что все-таки происходит. Чемпионат потихоньку приближается к самому важному отрезку сезона, и пора возвращать свою игру.