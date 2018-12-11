Куда сходить на Новый год 2018-2019 в Уфе: главные площадки, концерты, экскурсии

Чем заняться в новогоднюю ночь и праздничные дни? Можно водить хороводы возле наряженной елки, пойти в гости или устроить забег по ледовым городкам. А можно отправиться всей семьей на выставку или в театр и устроить себе настоящую «культурную программу». «Комсомолка» расскажет, какие концерты и экскурсии стоит обязательно посетить в новогодние праздники.

New Year Party

Если вы – заядлый меломан или всегда мечтали провести новый год, как настоящая поп-звезда, то 31 декабря отправляйтесь в музыкальный ресторан «MusicHall27». В новогоднюю ночь тут пройдет грандиозная вечеринка «Music Idols», посвященная звездам мировой эстрады. Дресс-код обязателен: можете нарядиться в Леди Гагу или рок-музыканта – в эту ночь сбываются самые смелые фантазии! Развлекать гостей будет группа «Magic Five» и танцевальный коллектив «May Be Dance Performance».

Когда: 31 декабря, 20.00

Где: музыкальный ресторан «MusicHall27», ул. Кирова, 27

Цена: вход свободный.

«Осторожно: Дед Мороз!»

Если ваши дети скептически относятся к новогодним утренникам и считают себя слишком взрослыми, чтобы верить в сказки, отправляйтесь с ними в музей «Интеллектус», где все новогодние праздники будет проводиться интерактивная научная программа «Осторожно: Дед Мороз!». Детям предстоит разгадать сложные научные загадки и побыть настоящими исследователями, а в конце все получат сладкий подарок от Деда Мороза.

Когда: 22, 29, 30 декабря и 2-8 января, 13.00

Где: интерактивный музей «Интеллектус», ул. Софьи Перовской, 52/2

Цена: 550 рублей.

«Приключения Хрумки в зимнем лесу» в Планетарии

Новый год, сказка и космос – вот, что любят и взрослые, и дети. Новогодняя программа «Приключения Хрумки в зимнем лесу», которую подготовил уфимский Планетарий, не оставит равнодушным ни одного гостя, и в сказочной форме познакомит с удивительным миром космического пространства.

Когда: 15, 16, 22, 23, 25, 28 декабря и со 2- 8 января, 15.00

Где: Планетарий, пр. Октября, 79/2,

Цена: 200-250 рублей.

«Большая МультиЕлка. Школа волшебников»

Если вам наскучили традиционные «живые» спектакли, отправляйтесь с детьми во Дворец молодежи на мультимедийное представление «Большая МультиЕлка. Школа волшебников». Зрители попадут в школу магии и станут настоящими волшебниками, и даже получат собственную волшебную палочку, с помощью которой будут управлять временем и пространством. Каждый сможет сфотографироваться в сказочно оформленных фотозонах и принять участие в беспроигрышной лотерее.

Когда: 5 января, в 11.00, 13.00 и 15.00

Где: Дворец молодежи, ул. 50-летия Октября, 21

Цена: 400-1200 рублей.

Выставка «Бурый медведь – символ России»

Если вы – ценитель прекрасного и даже в новогодние праздники предпочитаете ходить по выставкам, то отправляйтесь в Центр современного искусства «Облака», и не забудьте пригласить друзей. На фотовыставке «Бурый медведь – символ России», которую организовал Фаиль Абсатаров, вы полюбуетесь на забавные фотографии косолапых хищников, посмеетесь над их смешными ужимками и насладитесь живописными видами нашей необъятной родины.

Когда: 10 декабря – 12 января

Где: Центр современного искусства «Облака», ул. Бакалинская, 3

Цена: вход бесплатный

«Ми-ми-мишки: новогодний переполох»

На новогодних праздниках обязательно порадуйте детей и отправляйтесь в Дворец молодежи на спектакль «Ми-ми-мишки: новогодний переполох». Ребята встретятся с любимыми сказочными героями, примут участие в увлекательном квесте, узнают, как правильно вести себя в лесу и разжигать костер. Зажигательные танцы, веселые песни и море шуток прилагаются.

Когда: 6 января, 11.00

Где: Дворец молодежи, ул. 50-летия Октября, 21

Цена: 500-1500 рублей.

«Мега елка»

На новогодние праздники всей семьей можно отправиться в цирк. Например, в цирке-шапито «Триумф» пройдет грандиозное преставление «Мега елка». Зрители отправятся в увлекательное путешествие с Дедом Морозом и Снегурочкой и любимыми сказочными персонажами. А экзотические звери и захватывающие выступления акробатов, гимнастов и эквилибристов приведут в восторг и детей, и взрослых.

Когда: 22, 23, 28, 29, 30 декабря, 2 -13 января, начало в 12.00 и 17.00

Где: Цирк-шапито «Триумф», ул. Маршала Жукова, 30 в

Цена: 500-1500 рублей

Новогодний спектакль «Щелкунчик»

Ну, какой же новый год без любимой сказки про храброго Щелкунчика? В Молодежном театре детей и взрослых ожидает музыкальное представление, которое перенесет вас в мир волшебства и рождественской сказки. Перед началом каждого спектакля юных посетителей будет ждать новогодний хоровод с Дедом морозом, Снегурочкой и другими известными персонажами.

Когда: 24, 25 декабря, 3 - 12 января, начало в 10.00 и 13.00

Где: Молодежный театр, ул. Ленина, 62

Цена: 350 рублей.

Новогоднее шоу «Лыба»

Новогоднее шоу «Лыба», которое покажет театр «De Bufo» на сцене «Огней Уфы» - идеальный повод собраться всей семьей на новогодних праздниках и от души повеселиться над приключениями героев сказки, которые в поисках «лыбы своей мечты» вечно попадают в курьезные ситуации. Вас ожидают интерактивные игры, зажигательная дискотека и хоровод вокруг елки, который будет водить настоящий Дед Мороз.

Когда: 4 и 5 января, начало в 12.00 и 15.00

Где: РК «Огни Уфы», ул. 50 лет Октября, 19

Цена: 300-500 рублей.

«Урал Батыр и три богатыря»

Уже много лет главная филармония республики не перестаёт удивлять и радовать своих зрителей новыми представлениями. В этом году вас ждет настоящий музыкальный подарок – новогодний мюзикл для всей семьи «Урал-Батыр и три богатыря» с элементами башкирской и русской сказки. Также гости филармонии встретятся с Дедом Морозом и Снегурочкой, поучаствуют в танцевальном флешмобе и детской дискотеке. Отдельный сюрприз – аквагрим и семейная фотосессия, а самым активным участникам вручат призы.

Когда: 22-30 декабря, 2-7 января, начало в 11.00, 13.00 и 15.00

Где: Башгосфилармония, ул. Гоголя, 58

Цена: 250 рублей.