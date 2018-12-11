Обойдемся без дефицита: стало известно, каким будет бюджет Уфы в следующем году

Совсем скоро состоится последнее в этом году заседание Горсовета Уфы, где депутаты примут бюджет башкирской столицы на будущий год. По сложившейся традиции, проект главного финансового документа был заранее опубликован на сайте городского совета, чтобы с ним могли ознакомиться горожане.

На прошлой неделе состоялись публичные слушания по проекту бюджета, где каждый житель Уфы мог внести свои предложения и пожелания. На обсуждение пришли более 600 человек, но конструктивный разговор не получился. Как отметил председатель слушаний депутат Павел Васильев, выступающие говорили, в основном, о дополнительных расходах городской казны. О том, где еще раздобыть денег для пополнения бюджета, почти никто не высказался.

Сразу после публикации проекта финансового документа, депутаты Горсовета отрапортовали: бюджет обойдется без дефицита. Более того, он будет «социально ориентированным». Откуда в уфимскую казну поступят деньги и на что их потратят, разбиралась «Комсомольская правда – Уфа».

ОТКУДА ДЕНЬГИ

Предполагается, что в 2019 году доходы и расходы уфимской казны составят 24,75 млрд рублей. Для сравнения, в прошлом году бюджет Уфы был на три миллиарда меньше, а дефицит составил 400 млн рублей.

Попытки депутатов Горсовета принять бездефицитный бюджет предпринимались и раньше. Но в последние несколько лет это по разным причинам не удавалось. Например, в 2016 году «дыра» в городской казне составила аж 2,55 млрд рублей. На этом фоне бюджет Уфы – 2019 выглядит весьма оптимистично.

Почти половина всех доходов уфимской казны – помощь из бюджета Башкирии. В 2019 году эта сумма составит 11,9 млрд рублей. Годом ранее городской бюджет получил от республики около 10 млрд рублей. Эта статья который год составляет львиную долю от всех доходов Уфы.

На втором месте – налог на доходы физических лиц. Благодаря отчислениям от официально трудоустроенных жителей башкирской столицы городская казна получит 5,04 млрд рублей. Еще 2,6 млрд бюджет Уфы получит от предпринимателей, которые выбрали упрощенную систему налогообложения. Это так называемые «налоги на совокупные доходы».

За счет доходов от использования городского имущества бюджет Уфы пополнится еще на 2,07 млрд рублей. Следующая по объему поступлений статья доходов – продажа муниципальной собственности. В следующем году планируется таким образом выручить 870 млн рублей.

По полмиллиарда в городскую казну принесут налоги на имущество физических лиц и земельные налоги с организаций. Чуть меньше, около 340 млн, дадут налоги на имущество организаций. Порядка 250 млн рублей городскому бюджету принесут всевозможные госпошлины.

Остальные статьи дохода уфимской казны едва превышают 200 млн рублей. Стоит отметить, что в проекте бюджета Уфы на 2019 год есть два интересных источника дохода – «Налог на добычу полезных ископаемых» и «Плата за негативное воздействие на окружающую среду». Благодаря этим отчислениям город получит 20 и 40 млн рублей соответственно.

Доходы и расходы уфимской казны в 2019 году сойдутсяФото: Валерия Любина

НА ЧТО ПОТРАТЯТ

Самые интересные цифры в бюджете Уфы на 2019 год, это все-таки расходы. И так, на что же планируется потратить первый за три года бездефицитный бюджет. Да еще и «социально ориентированный».

Как неоднократно отмечали депутаты Горсовета, в следующем году больше всего денег из городской казны уйдет на финансирование образования. На школы, детские сады и прочие образовательные учреждения потратят 10, 52 млрд рублей. Это на 700 млн рублей больше, чем в прошлом году.

«НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»

На втором месте с большим отрывом идет такая статья расходов как «Национальная экономика». На нее планируют потратить 5,86 млрд рублей. Согласно проекту бюджета Уфы, туда входит финансирование всевозможных муниципальных программ и расходов по «обеспечению экономической стабильности». Разберем подробнее, что же это такое.

Среди прочего, в эту статью расходов городского бюджета входит финансирование топливно-энергетического комплекса башкирской столицы более чем на 3,5 млн рублей.

На рыболовство и сельское хозяйство в Уфе в 2019 году потратят чуть больше 8,5 млн рублей. Планируется также построить, благоустроить и законсервировать скотомогильник за 48 тысяч рублей.

На отлов и содержание безнадзорных животных из городской казны в следующем году выделят 8,53 млн рублей.

Пожалуй, самая большая часть, входящая в «Национальную экономику» - муниципальная программа «Развитие строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта дорог и искусственных сооружений». На эти цели предусмотрено 423,9 млн рублей.

Еще одна муниципальная программа - «Развитие транспортного обслуживания населения». На нее потратят 578,7 млн рублей. Из них 220 млн рублей пойдут, в том числе, на содержание и субсидирование электротранспорта в башкирской столице.

На благоустройство территорий в Уфе будет потрачено более 149,2 млн рублей. 295,5 млн рублей планируется потратить на развитие дорожной инфраструктуры. Отдельной строкой идет едва ли не самая большая часть расходов «Национальной экономики» - «Содержание, ремонт, капитальный

ремонт, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования». На эти цели предполагается потратить более 1,02 млрд рублей.

ЖКХ И «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ»

Следующие по объемам финансирования статьи расходов городской казны – сфера ЖКХ и так называемые «Общегосударственные вопросы». На них будет затрачено 2,73 млрд рублей и 1,55 млрд рублей соответственно.

Со сферой ЖКХ более-менее понятно – на ремонт и обслуживание объектов коммунального хозяйства ежегодно уходит немалая часть бюджета Уфы. В прошлом году на эту статью расходов было выделено на 300 млн рублей меньше.

Что касается «Общегосударственных вопросов», то это – содержание штата городских чиновников и муниципальных служащих. Стоит отметить, что в эту категорию входят не только работники районных администраций и всевозможных управлений, но и, например, библиотекари.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ И ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

В следующем году городские власти потратят только на обслуживание государственного муниципального долга 1,06 млрд рублей. Речи о погашении всех долгов городского бюджета перед кредитными организациями пока не идет.

Каждая из оставшихся статей расходов «социально ориентированного» бюджета Уфы на 2019 год составят менее 1 млрд рублей. Среди самых высоких статей расходов следует отметить социальную политику, на которую потратят более 810 млн рублей и затраты на физкультуру и спорт – около 800 млн рублей.

В бюджете Уфы на 2019 год предусмотрена и такая статья расходов как «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность». На нее потратят 720 млн рублей, что на 10 млн меньше, чем в прошлом году.

Ну, и наконец, городская казна в следующем году поддержит городскую культуру и кинематограф на 590 млн рублей, выделит на средства массовой информации 70 млн рублей и попытается защитить окружающую среду на 30 млн рублей.