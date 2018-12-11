2018-12-11T11:00:02+03:00
Происшествия

В Башкирии врачи не смогли спасти трехлетнего мальчика: он опрокинул на себя ведро с кипятком

Ребенок умер на следующий день в реанимации
Эльвина АПАРИНА
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..Фото: Алексей БУЛАТОВ
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9 декабря в Бирской центральной районной больнице умер трехлетний ребенок, который за день до смерти поступил с ожогами второй степени. Малыш опрокинул на себя ведро с кипятком.

ЧП произошло в минувшую субботу, 8 декабря. Семья из Уфы с трехлетним ребенком Никитой приехали в гости к бабушке и дедушке в село Байгильдино Мишкинского района. В какой-то момент мальчонка подошел к ведру с кипятком и опрокинул его на себя. Мать схватила ребенка и сразу же повезла в больницу – родители решили не медлить и не ждать скорую. К сожалению, медики уже ничего не смогли сделать – ребенок поступил в реанимацию с 25% ожогами тела и внутренних органов второй степени, но на следующий день скончался.

- С такими ожогами выжить нереально, это все-таки кипяток. Для трехлетнего ребенка – это приговор стопроцентный, - уверяют специалисты.

Только вот родители уверены, что в смерти их сына виноваты медики Бирской больницы.

- Они (родители – прим.ред) просили помазать его мазью, но медики только и делали, что кололи ребенка. Тот плакал, кричал, боролся за свою жизнь. Родителям даже не сказали, чем его кололи, а потом перевели в реанимацию, и на следующий день сообщили трагическую новость, - сообщила родственница семьи.

Сейчас семья хочет нанять юриста, проконсультироваться с ним и судиться с врачами медучреждения.

Известно, что Никита был единственным ребенком в семье, его похоронили сегодня, 11 декабря, в Уфе.

В следственном комитете сообщили, что по данному факту проводится доследственная проверка, проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы произошедшего и семья погибшего. Также назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти ребенка.

"Комсомольская правда" приносит соболезнования семье погибшего.

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