Новый год 2018-2019 в ресторанах Уфы: цены, программы, акции

Уже совсем скоро Новый год, а значит, самое время подумать, как и где его отметить. И если домашнее «Оливье» и традиционный «Голубой огонек» заранее навевают тоску, не беда – отправляйтесь в новогоднюю ночь в ресторан! «Комсомольская правда - Уфа» подскажет, где планируются самые веселые вечеринки, и как забронировать столик.

ЗОЛОТЫЕ ОГНИ БРОДВЕЯ

Встретить новый год в атмосфере золота и роскоши Бродвея предлагается в баварском ресторане «Максимилианс», где пройдет вечеринка с интригующим названием «Golden Night». Организаторы обещают шик, блеск и конкурсы, где главным призом станет дорогое ювелирное украшение. Гостям предлагается соблюдать дресс-код вечеринки, так что прикупите золотое платье и наденьте драгоценности.

Гостей ресторана будут развлекать кавер-группа «Федор Шукшин и Ансамбль», шоу-балет «Dance Project Quest» и «X-WOMAN» со скрипачкой Светланой Бойко. А поданные блюда приведут в гастрономический экстаз даже самого искушенного гурмана. Традиционные баварские колбаски, ароматная телятина в красном вине со специями, золотистая утиная ножка на картофельном рости и нежнейшая запеченная форель – скорее бронируйте столик, ведь мест осталось совсем немного! Начнется вечеринка в 22.00, но стоит прийти за час заранее.

Цена вопроса: 4500 рублей на персону. В стоимость входят холодные закуски, салат, горячая закуска, горячее блюдо, напитки, развлекательная программа.

Телефон для бронирования столов: 8 (917) 343 87 43.

ДОМАШНИЙ УЮТ

Окунуться в атмосферу домашнего уюта и встретить новый год в кругу семьи предлагается в ресторане-кафе «Буржуйка». Сюда можно отправиться даже с маленькими детьми, которых увлечет веселыми играми аниматор, пока настоящий Дед Мороз и Снегурочка поздравляют взрослых. Громкой музыки и танцев до упаду здесь не обещают, но обаятельный ведущий и конкурсы не дадут никому заскучать. Зал будет оформлен в стиле новогодней сказки, а гостей кормить будут по-домашнему вкусными блюдами: борщом с вишней и деревенским стейком из говядины. Кстати, в эту ночь на весь алкоголь действует скидка 30%.

Цена вопроса: 2800 рублей на персону. В стоимость входят общие закуски, салаты, горячее блюдо, фрукты и развлекательная программа.

Телефон для бронирования столов: 258-82-52. Также можно оставить заявку на сайте «Буржуйки».

ДЖАЗ, БАЛАЛАЙКА И КОНФЕТТИ

Любите конкурсы, зажигательные песни, танцы и авторскую кухню? Ресторан «De Luxe hall», расположенный на первом этаже гостинично-развлекательного комплекса «АМАКС Турист - отель», предлагает своим гостям в новогоднюю ночь яркую шоу-программу и стол, ломящийся от изысканных закусок и горячих блюд. Обворожительная певица исполнит для вас джазовые баллады, а участник шоу «Минута славы» сыграет популярные хиты на балалайке. Когда часы пробьют ровно полночь, в зале запустят хлопушки с конфетти, и начнется зажигательная дискотека. В зале будет оформлена праздничная тематическая фотозона, а после мероприятия каждому гостю вручат памятные фотографии. Приятный сюрприз: при бронировании столика на новогоднюю ночь предоставляется скидка 50% на номер в отеле с поздним завтраком «шведский стол».

Цена вопроса: 5000 рублей за взрослого; 3500 для детей до 14 лет. В стоимость входят горячие и холодные закуски, горячее блюдо, напитки и развлекательная программа.

Телефон для бронирования столов: 8 (962) 522-70-15.

«ПЕННЫЙ БЕЗЛИМИТ»

Любителей больших и шумных компаний, пенных напитков и хороших стейков в новогоднюю ночь будут ждать в ресторане «БрауХаус». Здесь обещают атмосферу безудержного веселья, танцы до утра под перфоманс «Maybe Dance Performance» и зажигательные хиты от DJ «Fish». Самых маленьких будет развлекать аниматор, так что никому скучать не придется. Главный подарок от организаторов вечеринки - «пенный безлимит» на все сорта пива. Ну а к пиву подадут сочный свиной стейк «Дровосека», изысканный рибай и традиционную рульку с тушеной капустой по старинному баварскому рецепту.

Цена вопроса: 3500 рублей на взрослого, в который входят блюда и напитки на выбор, и 1000 рублей (депозит) на ребенка до 14 лет включительно.

Телефон для бронирования столов: 290-86-90.

НОВЫЙ ГОД НА ВЫСОТЕ

Хотите отпраздновать Новый год на высоте – отправляйтесь в ресторанный комплекс «Vысота 22». В праздничную ночь гостей ресторана ожидают песни на шести языках мира, барабанное и танцевальное шоу, искрометный юмор от ведущего, поздравление и от Деда Мороза и Снегурочки. Хэдлайнерами вечеринки станут неподражаемые шоумены «MEGA DANCE», а самых маленьких развлекать будут аниматоры.

Разнообразное и изысканное банкетное меню придется по вкусу каждому. Авторский «Цезарь» и экзотический салат с уткой и манго, запеченная дорадо и каре ягненка на гриле с мятным соусом – успейте забронировать столик на новогоднюю ночь уже сейчас, ведь мест осталось совсем немного! Начнется вечеринка в 22.00 и будет продолжаться до последнего гостя.

Цена вопроса: депозит на человека 5000 рублей

Телефон для бронирования столов: 8 (961) 051-85-85