Ледяные и снежные горки 2018-2019 в Уфе: где лучше покататься на тюбингах, ватрушках и санках с детьми

Зима окончательно вступила в свои права, а значит пришло время для любимых многими уфимцами зимних развлечений. Что может быть веселее, чем всей семьей прокатиться с горки? «Комсомольская правда – Уфа» подскажет, где зимой 2018 – 2019 можно покататься с горок на тюбингах, ватрушках и санках с детьми.

Некоторые уфимцы предпочитают кататься с горок в «диких» местах. Это, безусловно, дешевле, но и не так безопасно, как в специально отведенных для этого местах. Для этого нужно лишь купить тюбинг или ватрушку или, в крайнем случае, взять ее напрокат и пойти на ближайшую гору. Благо, в Уфе таких мест хватает. Предупреждаем: катание по склонам вблизи автомобильных или железных дорог опасно для жизни!

Купить подходящие для зимних забав санки, тюбинги или ватрушки можно в любом спортивном магазине. Самые популярные у уфимцев супермаркеты спортивного снаряжения – «Декатлон», «Спортмастер» и «Чемпион».

Если покупать тюбинг, ватрушку или санки в ваши планы не входит, то можно посетить одно из мест в Уфе, где можно их взять в аренду и покататься.

САНАТОРИЙ «ЗЕЛЕНАЯ РОЩА»

Зимой в санатории открывается трасса длиной 100 метров, где можно покататься на тюбинге, ватрушке или санках. Прокат тюбинга – от 200 рублей в час. Стоимость проката ледянки – от 50 рублей в час. Кататься на своем тюбинге запрещено. Для проката необходимо оставить в залог документы, удостоверяющие личность – паспорт или водительское удостоверение.

Кроме того, любители зимних забав могут прокатиться на лыжах и коньках на катке.

Работает прокат тюбинга со вторника по пятницу с 14.00 до 22.00, в субботу и воскресенье – с 11.00 до 22.00.

Дополнительную информацию можно уточнить по телефонам:

253-58-58, 252-63-20, 8-800-200-21-90

ПАРК КУЛЬТУРЫ «ПЕРВОМАЙСКИЙ»

В «Первомайском» также есть трасса для тюбинга, но нет подъемника. Одновременно на трассе могут кататься не более 20 человек. Стоимость проката – от 100 рублей в час. Здесь вы можете бесплатно покататься на собственном тюбинге.

На трассе для тюбинга и ватрушек можно кататься ежедневно. Парк открывается в 11:00 и закрывается в 22:00. Для проката снаряжения также нужно оставить в залог паспорт или водительские права.

Уточнить информацию можно по телефону: 263-94-25.

ГОРНОЛЫЖНЫЙ ЦЕНТР «АК ЙОРТ»

В Горнолыжном комплексе «Ак Йорт» можно покататься не только на лыжах и сноуборде, но и на тюбинге. На трассах действует подъемник, так что карабкаться в гору вам не придется. В будние дни прокат тюбинга обойдется от 250 рублей, в выходные – от 350 рублей. Комплекс расположен в черте города по адресу: улица Менделеева, 160.

Работает «Ак Йорт» ежедневно с 10 до 23 часов.

Уточнить информацию по ценам можно по телефону: 216-10-16.

Для любителей «покатушек» на санках, тюбингах и ватрушках есть специально оборудованные трассы в Парке Победы, в Центре отдыха «Олимпик Парк» или в пригороде Уфы, в парке отдыха «Лукоморье».

Получить информацию о трассах и условиях проката можно по телефонам:

Горнолыжная трасса в Парке Победы 8-917-407-22-22

Центр отдыха «Олимпик Парк» 246–00–01

Парк отдыха «Лукоморье» 266-86-26