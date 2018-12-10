Новогодние подарки 2018-2019 в Уфе: где купить и что подарить

До нового года остается всего 21 день. За три недели задача каждого успеть доделать незавершенные дела. Лидирующую позицию занимает поиск подарков для родных и близких людей. «Комсомолка» подскажет, что подарить близким в Год земляной свиньи.

Помните, что:

- Лучший подарок – оригинальный подарок

- Новогодние подарки не должны быть очень дорогими

- Дорогостоящие вещи не дарят людям, с которыми познакомились недавно

- Шуточные и креативные презенты предназначены для людей с чувством юмора.

Сувенирная продукция

Поскольку символом 2019 года будет Свинья, наиболее популярными обещают стать самые разнообразные безделушки в форме милых поросят или с изображениями розовых пятачков.

Близким можно подарить сувениры, стилизованные под хрюшек: сгодятся елочные игрушки, свечи и мыло ручной работы, копилки и шкатулочки, брелочки и кружки.

Где купить: магазины ИКЕА, магазин "Ветвяна". Из недорогих - "Фикс прайс".

Аксессуары для гаджетов

Если вы ищите подарок для подростка или молодежи, то можете смело покупать аксессуары для гаджета, ведь молодежная аудитория сегодня без ума от разнообразных эксклюзивных штук для телефонов.

Практичные и одновременно необычные подарки – это эксклюзивный чехол для смартфона, беспроводная клавиатура для планшета, наушники, популярные сегодня мини-колонки, портативные аккумуляторы заряда Power Bank.

Где купить: магазины DNS, Техно, М-видео, МТС, Евросеть, Гаджет.

Полезные подарки

Если вы хотите преподнести что-то действительно полезное – остановите свой выбор на таких устройствах, как ночник или настольная лампа с плафоном в виде поросенка, увлажнитель воздуха, часы-будильник или магнитная доска на холодильник в форме хрюшки. Также не забывайте, что лучший подарок – это книга. Только выбирайте ее осторожно – вряд ли любителю психологии понравится детектив.

Где купить: магазины ИКЕА, "Ветвяна". Книги - "Читай-город", "Планета", "Эдвис".

Туристическое снаряжение

Людям активным, любящим проводить время на природе, покорять горные вершины, участвовать в походах или вело путешествиях можно преподнести что-то из туристического снаряжения. Очень кстати будет сертификат в магазин, дождевик, рукавицы, термокружка или термос, рюкзак.

Где купить: магазин Декатлон, Спортмастер, Сплав.

Идеи для дома

Востребованы перед новогодними праздниками и вещи, создающие в доме уют. Подарки могут быть разнообразными: картины для дома или офиса, настенные часы, оригинальные календари, текстиль, комплекты постельного белья, вазы, подставки для цветов. Мамы и бабушки очень будут рады новому махровому халату.

Где купить: магазины ИКЕА, "Ветвяна".

Подарки для детей

Мальчишки мечтают о конструкторах, радиоуправляемых вертолетах, велосипедах, самокатах, скейтах и героскутерах. Маленькие принцессы – о красивых куклах, аксессуаров или целых домах для них, детской косметике, наборах для рукоделия, а также вполне «мальчиковых» радостях, таких как скейт, ролики или велосипед.

Где купитть: "Дочки-сыночки", "Детский мир".

Посуда и бытовая техника

Такие варианты уместны для бабушек, мам, жен - утюг, хлебопечка, мультиварка, мультипекарь. Уместны будут наборы разделочных досок, тарелки и чашки.

Где купить: Посуда-центр.