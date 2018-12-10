Мусорная реформа для жителей Башкирии оказалась «неподъемной»

Глава Башкирии Радий Хабиров вновь остался недоволен докладом чиновника. На этот раз не повезло и.о. министра ЖКХ Башкирии Михаилу Кирееву. Как известно, в следующем году в этой сфере произойдут существенные изменения, которые иначе как «мусорной революцией» не назовешь. На оперативке в правительстве Киреев держал ответ за новые цены на вывоз мусора.

С 1 января 2019 года твердые коммунальные отходы будут вывозить и складировать на мусорных полигонах по новым правилам. Предполагается, что для жителей республики эта услуга станет дороже, а ее качество – повысится. И так должно произойти по всей стране.

«ЭТИ ЦИФРЫ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ»

По словам министра, подготовка к «мусорной реформе» началась уже давно. Так, еще два года назад была разработана схема, по которой территория республики была поделена на пять участков. В каждом из них появится ответственная за сбор и вывоз мусора организация.

В феврале и в мае этого года министерство экологии Башкирии по результатам конкурсов определило региональных операторов. Эти организации будут собирать, вывозить и утилизировать мусор.

- Стоимость услуг складывается из двух показателей: тариф и норматив накопления. Норматив составляет 2,6 кубометров в год на одного жителя многоквартирного дома и 3,7 кубометров на жильцов частных домов. По прогнозам, жителям многоквартирных домов не придется платить больше 130 рублей в месяц на человека, для жителей частных домов – не более 185 рублей на человека, - заявил Киреев.

Радий Хабиров не принял доклад и.о. министра ЖКХ по «мусорной реформе» в республике

Эти расценки возмутили врио главы Башкирии. Он тут же прервал доклад министра.

-Эти цифры не принимаются. Ведите всех выбранных операторов ко мне. Снижайте сумму, она объективно неподъемна. Дайте ответ, как будет работать новая система. Продумайте все. Подъем тарифов должен быть не таким заметным. Жителям, попавшим в трудную ситуацию, сумму за оплату по новой системе нужно компенсировать. Пока считаю бессмысленным обсуждать эту историю, - заявил Хабиров.

На этом «мусорный» вопрос был снят с повестки дня. Глава региона потребовал от министра ЖКХ Башкирии доработать этот вопрос и отчитаться уже на следующем оперативном совещании.

ДОЛГИ ПО ЗАРПЛАТЕ РАСТУТ

Еще один больной вопрос - долги по зарплате. По словам руководителя гострудинспекции Татьяны Астрелиной, к 1 декабря общая сумма невыплаченной зарплаты превысила 635 млн рублей.

- Но и эта цифра не итоговая, поскольку она не учитывает скрытую, так называемую латентную задолженность по оплате труда, - заявила Татьяна Астрелина.

Самые большие долги по зарплате в Уфе, там работодатели должны своим работникам 355 млн рублей. Второе место в этом неприятном рейтинге занял Стерлитамак, где людям должны 70,7 млн рублей. Замыкает тройку лидеров по долгам Сибай с 38,9 млн рублей не выплаченной зарплаты.

Три четверти должников по зарплате в Башкирии - предприятия-банкротыФото: Олег УКЛАДОВ

Не маленькие долги по зарплате также у работодателей в Нефтекамске – 28,2 млн рублей и в Стерлитамакском районе – 25,6 млн рублей.

Самая распространенная причина, по которой жителям Башкирии не платят зарплату – банкротство предприятия. Так, по данным на начало 2018 года, 75% от общей суммы долгов принадлежат именно обанкротившимся работодателям.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Накануне врио главы Башкирии Радий Хабиров возмутился состоянием подъездов в многоквартирных домах Башкирии. Он заявил, что в следующем году в республике стартует программа по их ремонту.

Врио главы Башкирии потребовал за шесть лет отремонтировать подъезды

- Человек выходит и видит облезлые стены подъезда и злится. Либо на этих стенах цветочки, душа поет, и утро становится добрым? – задал риторический вопрос Хабиров. Чтобы разрешить эту проблему, врио главы республики распорядился за шесть лет отремонтировать все подъезды.

- У нас 50 тысяч подъездов, из которых 26, а это почти половина, старые, грязные, с прогнившими окнами и устаревшей проводкой, - возмутился он.