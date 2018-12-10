Новогодние вечеринки 2018-2019 в Уфе: программа мероприятий, куда сходить

До Нового года осталось совсем ничего, но не все еще определились, где встретить этот праздник. «Комсомольская правда» поможет сориентироваться и выбрать лучшие новогодние вечеринки в Уфе.

СТИЛЬНО И МУЗЫКАЛЬНО

Если вам хочется не только хорошо покушать, но и растрясти все съеденное под хорошую музыку и в окружении кумиров, то вам подойдет MusicHall27. В музыкальном ресторане в ночь с 31 декабря на 1 января пройдет вечеринка «Music Idols». В этот вечер вся шоу-программа будет посвящена музыке, а значит, гости смогут и спеть, и станцевать.

Тема диктует и стиль одежды. В гости в эту ночь ждут музыкальных идолов, так что доставайте из шкафа «звездные прикиды» и готовьтесь встретить на танцполе знаменитых музыкантов современности и прошлого века.

Старт вечеринки в 20.00.

Цена вопроса: 5000 рублей (1000 из них – на программу, а остальные 4000 – депозит).

Телефон для бронирования столов 293-73-27. Мест уже немного, так что стоит поспешить.

ТАНЦЫ ДО УПАДУ

Бар «Дорогая, я перезвоню!» в эту ночь будет сотрясаться от музыки и танцев. Уютное кафе в центре Уфы предлагает в этом году программу под названием «Новогодняя рапсодия».

В баре заверяют, что не обойдется без неотъемлемых ритуалов новогодней ночи – боя курантов, выступлений кавер-групп, вкусной еды и напитков. Зажигать до утра смогут все, кому есть 21 год.

Цена вопроса: 500 рублей за вход.

Телефон для бронирования столов: 216-777-0 или WhatsApp 8 960-8000-838.

НА ВЫСОТЕ

В новогоднюю ночь ресторан «Высота 22» предложит программу, которая не даст уснуть даже самым стойким жаворонкам. Хэдлайнерами новогодней вечеринки в этом году выступят шоумены MEGA DANCE. Гостей ожидает барабанное и танцевальное шоу, много юмора и развлечений для самых маленьких. Сюда даже нагрянут Дед Мороз со Снегурочкой, чтобы сделать с гостями новогодние селфи.

Начало вечеринки в 22:00.

Цена вопроса: 5000 рублей (депозит на человека).

Телефон для бронирования столов: 8 (961) 051-85-85.

ЗОЛОТАЯ ВЕЧЕРИНКА

Баварский ресторан «Максимилианс» приглашает уфимцев блестяще проводить старый год. Тема этой ночи - Golden Night. Название будет обыграно как в окружении – организаторы обещают шик, блеск и яркие огни, так и в неожиданных сюрпризах. Каждому гостю вечера достанется ювелирный подарок, если, конечно, гость бронировал столик. А среди всех присутствующих разыграют ювелирное украшение стоимостью более 25 000 рублей.

На сцене в эту ночь выступят кавер-группа «Федор Шукшин и Ансамбль», шоу-балет «Dance Project Quest» и «X-WOMAN» со скрипачкой Светланой Бойко. Не обойдется и без номера оригинального жанра от интерактивного шоу «Дед Мороз и Снегурочка».

Старт вечеринки в 22.00, гостей приглашают собираться за час.

Цена вопроса: 4500 рублей на персону. В стоимость входят холодные закуски, салат, горячая закуска, горячее блюдо, напитки, развлекательная программа.

Телефон для бронирования столов: 8 (917) 343 87 43.

ПЕННЫЙ БЕЗЛИМИТ

Ресторан «БрауХаус» приглашает горожан на теплую вечеринку в кругу друзей и с бокалом пенного, которое в эту ночь безлимитным. На протяжении ночи гостей будут развлекать живой музыкой, танцевальными перфомансами и диджейскими сетами.

Для гостей, которым поднимать бокалы еще рановато, будет работать аниматор.

Цена вопроса: 3500 рублей на взрослого, в который входят блюда и напитки на выбор, и 1000 рублей (депозит) на ребенка до 14 лет включительно.

Телефон для бронирования столов: 290-86-90.

GO-GO И ПОДАРКИ

В новогоднюю ночь даже тем, кто плохо себя вел, обещают подарки и веселье в танцевальном баре Meet Point. В программе этого вечера - лучшие номера от go-go и bar-girl. Первые порадуют гостей зажигательными танцами, а вторые – самыми вкусными согревающими напитками. Атмосферу праздника поддержат лучшие артисты и любимые новогодние хиты в исполнении диджеев бара.

Начало вечеринки в 21.00.

Цена вопроса: 700 рублей за вход.

Телефон для бронирования столов: 292-30-91

НОВЫЙ, ЯРКИЙ!

«Новый, яркий, твой 2019» - вечеринку с таким названием приглашает посетить кафе-бар «Place». В новогоднюю ночь уютное местечко объединит верных друзей, волшебных гостей праздника и, конечно, харизматичных артистов. Организаторы обещают любимую музыку и позитивное настроение.

Начинать веселиться можно в 20.00.

Цена вопроса: 500 рублей за вход

Телефон для бронирования столов: 292-30-95.

УЮТНО И ПО-СЕМЕЙНОМУ

Новогоднюю ночь в уютной, семейной атмосфере приглашает провести городское кафе «Буржуйка». Если вы ностальгируете по детству, когда подарки от Деда Мороза были для вас неожиданностью, то здесь вы сможете вспомнить эти забытые ощущения. Кафе подготовило для уфимцев праздничную программу с сюрпризами и призами.

Цена вопроса: от 2800 рублей на человека.

Телефон для бронирования столов: 257-258-5.

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ПОТЯЖЕЛЕЕ

Для тех, кому милее рев гитар, «Рокс Кафе» подготовило свою новогоднюю программу. «Роковый новый год» - такое название носит вечеринка, запланированная в ночь на 1 января.

Начиная с вечера 31 декабря, на сцене клуба выступят Newman и Light Again, а координировать праздник будет ведущий Рустам Хакимов. Конечно, сюда тоже заглянут и самые ожидаемые гости этой ночи – Дед Мороз и Снегурочка.

Открытие клуба в 22.00.

Цена вопроса: 500 рублей за вход.

Телефон для бронирования столов: 2-927-927.