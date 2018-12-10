Рождество 2019 в Уфе: программа мероприятий для взрослых и детей

7 января все православное сообщество отмечает один из главных религиозных праздников – Рождество Христово. В этот день в храмах проходят торжественные службы, на площадях собираются народные гуляния, а в своих квартирах люди встречают гостей, чтобы за праздничным столом отметить окончание священного поста. «Комсомолка» расскажет, где отметить рождественские праздники взрослым и детям в Уфе.

Рождественские богослужения

Предпраздничные мероприятия в храмах, как правило, начинаются еще накануне Рождества Христова, 6 января, в Рождественский сочельник. А уже на следующий день во всех храмах столицы Башкирии пройдут всенощные бдения и рождественские литургии, службы начнутся как всегда рано утром, около 7 часов. Более точное расписание появится ближе ко дню празднования.

Если вы хотите посетить рождественскую службу, но не знаете, куда именно пойти, рекомендуем определиться заранее. А чтобы с этим было проще разобраться, вот список храмов, в которых на Рождество проходят божественные литургии:

- Рождество-Богородицкий храм, ул. Кирова, 102;

- Храм в честь иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радость, ул. 50-летия Октября, 21а.

- Богородско-Уфимский храм, ул. Ферина, 15;

- Симеоно-Верхотурский храм, ул. Белякова, 25А;

- Покровский Храм, ул. Мингажева, 4;

- Спасский храм, ул. Октябрьской Революции, 37А;

- Свято-Пантелеимоновский храм, Архитектурная, 7/1;

- Пророко-Илиинский храм, ул. Кемеровская, 89а.

В Рождество все вокруг словно исполнено чуда - надо только смотреть внимательнееФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Концерты и представления

В Доме-музее Сергея Аксакова состоятся ежегодные «Рождественские встречи». В программе, как всегда, прозвучит классическая музыка российских и зарубежных композиторов. Гости услышат талантливую молодежь Башкирии, а также именитых вокалистов, поэтов и бардов, лауреатов российских и международных конкурсов. Дата станет известна позднее.

ГКЗ «Башкортостан» приглашает на яркое представление «Новый год наоборот». Для тех, кто уже успел соскучиться по праздничному веселью: забавные клоуны, мастер-классы, аквагрим, флешмоб вокруг елки, новогодние фотозоны, и многое другое. Представления будут проходить до 7 января включительно.

Если вы ни разу не были на балете, то рождественские праздники - самое время это исправить! 5, 6 и 8 января Башкирский государственный театр оперы и балета приглашает уфимцев и гостей столицы на балет «Щелкунчик». Дирижер-постановщик - народный артист Республики Башкортостан, лауреат Национальной театральной премии «Золотая Маска» Валерий Платонов.

Но если балет это все-таки не про вас, тогда отправляйтесь всей семьей на музыкальный спектакль Башкирского театра оперы и балета «Хрустальная туфелька или Сказка о Золушке». Взрослым эти полтора часа подарят время поностальгировать и окунуться в детство, а для ребятни спектакль станет музыкальным, красочным и запоминающимся уроком доброты и веры в лучшее.

Сцена из балета "Щелкунчик". Фото: Башкирский государственный театр оперы и балета

Русский драматический театр 7 января приглашает юных зрителей на мюзикл Кима Брейтбурга «Снежная королева». Здесь, впрочем, интересно будет не только детям, но и их родителям.

До 8 января можно попасть на представление у Новогодней елки в Башкирском театре кукол и спектакль по пьесе С. Алферовой и Н. Нижегородцевой «Волшебные приключения игрушек». Начало спектакля в 11, 14 и 17 часов. Кстати, детям до 3 лет – бесплатный вход.

Ну а 9 января Национальный молодежный театр им. Мустая Карима приглашает детишек и их родителей на рождественскую сказку «Синяя птица». Фея Берилюна отправит зрителей на поиски настоящего чуда – это представление запомнится надолго и станет замечательным окончанием новогодних и рождественских праздников.

Январские морозы не повод сидеть дома, тем более, если на дворе - рождественские праздники!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Народные гуляния

В многонациональной Уфе любят широко праздновать Рождество Христово, в том числе и на городских площадях. Как правило, народные гуляния разворачиваются на площади перед Дворцом спорта (ул. Рихарда Зорге, 41), на площади перед Гостиным двором (Верхнеторговая площадь, 1), и не только. Веселые конкурсы, согревающие игры, катания на коньках и многое другое – развлечения найдутся на любой вкус! Более детальная развлекательная программа появится ближе к празднику.