2018-12-07T18:02:16+03:00
Общество

Шиханы Торатау и Юрактау останутся, Куштау – разработают

Власти страны и республики пришли к компромиссу с производителями соды
Ильдар АХМАДЕЕВ
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Решение по шиханам можно назвать компромиссомРешение по шиханам можно назвать компромиссом
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В многолетнем споре между властями республики и промышленниками поставлена точка. Стороны пришли к компромиссу: шиханы Торатау и Юрактау останутся на своих местах, правительство региона не будет снимать с них статус памятника природы.

Взамен «Башкирская содовая компания» получит для разработки шихан Куштау. Есть быть точным, промышленники уже имеют законное право исследовать гору, поскольку она не является памятником природы, а документы на разведку они получили еще в 2017 году.

Далеко не всех это решение обрадовало. Противники разработки выступили резко против, а представители «БСК» с компромиссом согласились, но без особого энтузиазма. Провластные СМИ уже назвали решение историческим и дали высокую оценку умениям Радия Хабирова договариваться с бизнесом. Оппозиционные журналисты назвали все это заранее продуманным сценарием. Но правда, как всегда, где-то посередине.

Не будем грузить читателя очередным повторением этой истории. Напомним только основные позиции сторон до зимы 2018 года:

БСК: Без разработки завод может закрыться, и десятки тысяч людей останутся без работы. Лучше всего для нас подходит шихан Торатау, у остальных гор есть те или иные проблемы.

Власти Башкирии (тогда еще Рустэм Хамитов): Мы хотим сохранить все шиханы. Предлагаем «БСК» поискать другие варианты.

Власти России в лице профильного министерства: Допустить закрытия стратегического для страны предприятия нельзя.

Сегодня, 7 декабря, на совещании под руководством вице-премьера России Дмитрия Козака было принято решение не трогать шиханы Торатау и Юрактау. При этом «Башкирская содовая компания» имеет полное право вести работу на шихане Куштау, который не является памятником природы.

МНЕНИЕ РАДИЯ ХАБИРОВА

Еще работая в Красногорске, Хабиров приезжал домой и фотографировался на фоне шиханов со своей женой Каринэ

Еще работая в Красногорске, Хабиров приезжал домой и фотографировался на фоне шиханов со своей женой Каринэ

«Моя позиция была предсказуемой, я ее никогда не скрывал. Торатау и Юрактау это достояние Башкортостана, они сохранятся в первозданном виде. При этом мы понимаем, что градообразующее предприятие должно работать и жить, поэтому мы будем искать сырье», - написал врио главы Башкирии на своей странице ВКонтакте.

По словам Хабирова, у горы Куштау нет охранного статуса, а разрешительные документы на разработку выданы еще в 2017 году. Работы на этом участке уже ведутся. Горнолыжный курорт на шихане Куштау сохранится, как минимум, в ближайшие 30 лет. Все это время промышленники будут разрабатывать другой склон горы, по всем технически правилам.

«Еще один важный момент. Мы убедили компанию в разы увеличить объем компенсационных выплат», - подчеркнул Хабиров. То есть «БСК» будет выделять больше денег близлежащим районам.

МНЕНИЕ «БАШКИРСКОЙ СОДОВОЙ КОМПАНИИ»

От лица «БСК» выступила заместитель генерального директора «БСК» Марина Бортова.

«Действительно, в правительстве России состоялось совещание, на котором стороны обменялись мнениями. Глава Башкортостана занимает жесткую позицию в отношении невозможности разработки Тра-тау, поэтому наша компания не видит перспектив предпринимать другие попытки обсуждать этот источник сырья», - заявила представитель «БСК».

По словам Бортовой, у компании есть действующая лицензия на изучение Куш-тау, при этом предыдущий опыт показывает, что там «нет искомого качества и необходимого объема для обеспечения стабильной работы, что будет иметь отрицательные финансовые последствия для компании и скажется на ее экономике».

Тем не менее, утверждает Бортова, компания «будет оставаться социальной ответственной, несмотря ни на что».

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