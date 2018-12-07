«УГАИК» начал строительство жилья в рамках новой системы защиты дольщиков

Первым проектом агентства стал ЖК «Времена года». Он будет построен в уфимском микрорайоне Кузнецовский затон.

АО Специализированный застройщик «УГАИК» создано в 1999 году Администрацией г. Уфы для развития системы ипотечного кредитования в регионе. С 2003 года агентство также выступает региональным оператором «ДОМ.РФ» (ранее – Агентство Ипотечного Жилищного Кредитования), который выдаёт ипотеку в рамках федеральных социальных программ.

В 2018 году советом директоров АО СЗ «УГАИК» принято решение о запуске нового направления – застройки качественного жилья для массового сегмента. Ранее «УГАИК» выступал инвестором при строительстве жилых домов в Зелёной роще, на ул. Зорге, пересечении улиц Лесотехникума и Менделеева. А строительство комплекса «Времена года» в Кузнецовском затоне «УГАИК» ведёт уже в статусе застройщика.

Утром – квартиры, вечером – деньги

В 2018 году были внесены изменения в закон о долевом строительстве. Начиная с июля 2019 года, застройщики больше не смогут привлекать средства дольщиков без сотрудничества с банками, которые должны обеспечить защиту вложений граждан. АО СЗ «УГАИК» начинает работать по новым принципам уже сейчас – на подписании находится договор агентства с крупным федеральным банком.

По новой схеме все средства дольщиков, поступающие от продаж квартир, будут храниться на специальном счёте в банке – «эскроу-счёте». Деньги дольщиков на эскроу-счёте будут заморожены на весь период строительства. В то же время банк-партнёр из собственных средств предоставит застройщику кредит на ведение строительных работ.

Как и раньше, покупатели жилья смогут оформить договор долевого участия и получить ипотеку в банке. При этом не обязательно брать кредит в том же банке, где открыт эскроу-счёт – можно обратиться и в другую организацию. Ипотеку на квартиры в ЖК «Времена года» можно получить и в самом «УГАИК» по ставке от 6% годовых.

Первый дом – в марте 2020 года

В ЖК «Времена года» всего четыре восьмиэтажных кирпичных дома, которые будут построены и сданы в эксплуатацию независимо друг от друга. Кредит банка и собственные средства застройщика позволят построить дом в кратчайшие сроки - ведь финансирование стройки не будет зависеть от продаж квартир. Первый дом сдаётся уже в марте 2020 года.

В АО СЗ «УГАИК» нет своего отдела продаж, поэтому агентство провело конкурсные торги для поиска партнёра реализации в рамках 223-ФЗ. По итогам конкурса партнёром по продажам стало специализированное агентство недвижимости «Отдел продаж новостроек».

«Отдел продаж новостроек» возьмёт на себя все задачи по организации продаж: от разработки маркетинговой концепции до консультаций по подбору квартир, экскурсий на объект и регистрации договоров в Регпалате. В офисе «Отдела продаж новостроек» работает ипотечный консультант АО СЗ «УГАИК», представители банков, окно регистрации МФЦ и детский уголок, что станет дополнительным плюсом для семейных покупателей.

Контактная информация

Официальный сайт жилого комплекса: временагода.рф

«Отдел продаж новостроек»: тел. +7 (347) 285 00 88