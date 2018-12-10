2018-12-10T13:25:46+03:00
Общество

«Сбербанк» предоставил проектное финансирование застройщику дома в Кировском районе Уфы

ПАО «Сбербанк» предоставил проектное финансирование на строительство кирпичного восьмиэтажного дома «Чайка». Он строится в уфимском районе Кузнецовский затон, застройщик ООО СЗ «Башнафтатранс»
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

В 2018 году были внесены изменения в законодательство о долевом строительстве, которое обязывает застройщиков жилья использовать специализированные счета для финансирования строительных работ, что поможет защитить вложения дольщиков.

В то же время крупные банки могут кредитовать надёжных застройщиков, предоставляя средства в рамках проектного финансирования. В таком случае застройщик согласует с банком график финансирования и сроки строительства, которые становятся значительно короче, чем при ведении застройки за счёт продаж жилья.

В конце ноября 2018 года ПАО «Сбербанк» предоставил проектное финансирование для строительства ЖК «Чайка», которое реализует ООО СЗ «Башнафтатранс». Застройщик не только использует проектное финансирование, но и вкладывает в строительство собственные средства в объёме 25% от стоимости проекта. Поэтому строительство дома «Чайка» будет завершено уже в декабре 2019 года.

«В качестве генподрядчика мы возвели в Уфе свыше 100 тысяч кв. м. жилья, а в качестве застройщика – в 2015 году построили жилой дом по ул. Гафури и сейчас ведём строительство ЖК «Чайка». Проектное финансирование и собственные производственные мощности позволят нам вести строительные работы максимально высокими темпами», - сообщил директор ООО СЗ «Башнафтатранс» Игорь Тюрин.

Жилой комплекс «Чайка» строится в Кузнецовском затоне недалеко от нового квартала, застройку которого недавно завершил «Фонд развития жилищного строительства РБ». «Чайка» – это кирпичный восьмиэтажный дом с собственной газовой котельной, которая не только поможет будущем жильцам сэкономить на оплате услуг ЖКХ, но и сократит до минимума сезонное отключение горячей воды – профилактические работы занимают 1-2 дня.

В качестве дополнительной опции застройщик предлагает покупателям жилья чистовую отделку по себестоимости. «Такое предложение стало возможным во многом благодаря участию «Сбербанка» – сейчас у нас уже есть план финансирования строительства и мы знаем, что банк предоставит необходимые средства», – отметил Тюрин.

Поскольку у застройщика нет собственного отдела продаж, реализация квартир в жилом комплексе «Чайка» ведётся по агентской схеме. Эксклюзивным партнёром по продажам выступает специализированное агентство недвижимости «Отдел продаж Новостроек». Покупатели квартир в ЖК «Чайка» могут пользоваться различными программами приобретения: ипотекой без первого взноса, традиционной ипотекой, рассрочкой или предоплатой со скидкой.

Контакты:

Телефон отдела продаж: +7 (347) 225-47-50

Официальный сайт проекта: домчайка.рф

На правах рекламы

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Добровольный отзыв средств для очищения «Момент ГЕРМЕНТ СТОП Плесень»
Производитель средства «Момент ГЕРМЕНТ СТОП Плесень» 500 мл объявил об отзыве данного продукта и распространил обращение к потребителям, в котором рекомендует прекратить его использование в случае, если он уже был приобретен в торговых сетях
Физики заявили, что материальный мир не ограничивается отдельными молекулами
Итоги состоявшейся 12 декабря конференции в Институте общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук, посвященной физике водных растворов, вызвали большой резонанс в научном сообществе
К чему снится церковь по соннику: толкование снов про церковь
По всей видимости, к благочестию. К почету, уважению и духовности. Однако другие задумываются о терзаниях. И все же, к чему снится церковь по соннику? Узнаем мнение ведущих психологов, прорицателей, исследователей сна
Новости 24
Вице-премьера Башкирии заметили в эконом-классе самолета
Что подарить на новый год 2019 идеи подарков
В Уфе на пожаре в многоэтажке пострадали мужчина и женщина
В Башкирии перекроют движение по Бельскому мосту
В Уфе задержали мигранта, торговавшего насваем
«Салават Юлаев» уступил ХК «Сочи» на выезде
В Башкирии за капремонт дворца культуры оштрафовали директора
На концерте Радика Юльякшина эвакуировали зрителей из-за сообщения о бомбе
Уфимцев приглашают продегустировать еду из школьных столовых
В Башкирии похолодает до -27 градусов
В 2019 году на жилье для многодетных семей выделят полмиллиарда рублей
Налогового инспектора из Башкирии задержали при получении крупной взятки
В Уфе осудили сотрудницу полиции за разглашение гостайны
Уфимский художник подарил мировой рэп-звезде его портрет
Мэр Уфы о послании Радия Хабирова: «Мы уже начали работу»
В Уфе вандалы разрушили ледовые городки и скульптуры
В уфимской многоэтажке загорелась квартира: эвакуировали пять человек
В Башкирии директор кафе пыталась откупиться взяткой за продажу алкоголя подростку
Банк УРАЛСИБ выступил партнером XIII Съезда лидеров Общероссийской организации «ОПОРА РОССИИ»
Жительница Башкирии подозревается в убийстве своего новорожденного ребенка