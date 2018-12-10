2018-12-09T23:00:24+03:00
Общество

«Сбербанк» предоставил проектное финансирование застройщику дома в Кировском районе Уфы

ПАО «Сбербанк» предоставил проектное финансирование на строительство кирпичного восьмиэтажного дома «Чайка». Он строится в уфимском районе Кузнецовский затон, застройщик ООО СЗ «Башнафтатранс»
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В 2018 году были внесены изменения в законодательство о долевом строительстве, которое обязывает застройщиков жилья использовать специализированные счета для финансирования строительных работ, что поможет защитить вложения дольщиков.

В то же время крупные банки могут кредитовать надёжных застройщиков, предоставляя средства в рамках проектного финансирования. В таком случае застройщик согласует с банком график финансирования и сроки строительства, которые становятся значительно короче, чем при ведении застройки за счёт продаж жилья.

В конце ноября 2018 года ПАО «Сбербанк» предоставил проектное финансирование для строительства ЖК «Чайка», которое реализует ООО СЗ «Башнафтатранс». Застройщик не только использует проектное финансирование, но и вкладывает в строительство собственные средства в объёме 25% от стоимости проекта. Поэтому строительство дома «Чайка» будет завершено уже в декабре 2019 года.

«В качестве генподрядчика мы возвели в Уфе свыше 100 тысяч кв. м. жилья, а в качестве застройщика – в 2015 году построили жилой дом по ул. Гафури и сейчас ведём строительство ЖК «Чайка». Проектное финансирование и собственные производственные мощности позволят нам вести строительные работы максимально высокими темпами», - сообщил директор ООО СЗ «Башнафтатранс» Игорь Тюрин.

Жилой комплекс «Чайка» строится в Кузнецовском затоне недалеко от нового квартала, застройку которого недавно завершил «Фонд развития жилищного строительства РБ». «Чайка» – это кирпичный восьмиэтажный дом с собственной газовой котельной, которая не только поможет будущем жильцам сэкономить на оплате услуг ЖКХ, но и сократит до минимума сезонное отключение горячей воды – профилактические работы занимают 1-2 дня.

В качестве дополнительной опции застройщик предлагает покупателям жилья чистовую отделку по себестоимости. «Такое предложение стало возможным во многом благодаря участию «Сбербанка» – сейчас у нас уже есть план финансирования строительства и мы знаем, что банк предоставит необходимые средства», – отметил Тюрин.

Поскольку у застройщика нет собственного отдела продаж, реализация квартир в жилом комплексе «Чайка» ведётся по агентской схеме. Эксклюзивным партнёром по продажам выступает специализированное агентство недвижимости «Отдел продаж Новостроек». Покупатели квартир в ЖК «Чайка» могут пользоваться различными программами приобретения: ипотекой без первого взноса, традиционной ипотекой, рассрочкой или предоплатой со скидкой.

Контакты:

Телефон отдела продаж: +7 (347) 225-47-50

Официальный сайт проекта: домчайка.рф

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