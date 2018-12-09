«Уфа» выдержала натиск «Краснодара» и добыла ничью в гостях

Для «Уфы» гостевой матч против «Краснодара» являлся последним в первой части сезона. Далее российский чемпионат уходит на зимнюю паузу и вернется только в марте. Однако, конечно, отпускного настроения у башкирских футболистов не было и в помине. 14-е место – это совершенно не то, к чему привыкли болельщики. Каждое очко сейчас на вес золота и выкладываться нужно каждую минуту. Даже несмотря на то, что в соперниках один из лидеров.

«Краснодар», к слову, совсем не просто занимает верхние позиции. Прямо сейчас это определенно самый стабильный клуб страны. Тренер «быков» Мурад Мусаев поставил своей команде красивую игру, в которую не влюбиться просто невозможно.

Парадоксально, но «Уфе», как правило, именно такие соперники удобны. Острые контратаки натренированы еще со времен Виктора Гончаренко, и с тех пор эти реактивные выбегания доведены практически до автоматизма. К тому же так получилось, что в Краснодаре башкирские футболисты всегда играют удачно.

ПЕРВЫЙ ЛЮКСЕМБУРГСКИЙ ГОЛ

Все началось достаточно предсказуемо. «Краснодар» действительно забрал мяч под тотальный контроль и максимально прессинговал соперника. Хозяева доминировали, но нанести хороший удар по воротам им не удавалось очень долго. За это, конечно же, надо похвалить оборонительные построения «Уфы» и лично Дмитрия Кириченко. Молодой тренер подготовился и предугадал, как будет строить игру его оппонент, и максимально нейтрализовал опасность. В дебюте встречи «быки» создавали только подходы, проникнуть в штрафную им не удавалось.

А вот ставка на контригру сработала. На 14-й минуте Живоглядов получил передачу на ход, включил режим электрички и промчался по правому флангу атаки. Уже доходя до лицевой, защитник поднял голову и сделал умнейший пас чуть назад на одинокого Тилля. Представителю Люксембурга оставалось лишь хорошо попасть по мячу и пробить в пустой дальний угол. Крицюк на это среагировать не имел возможности – 0:1.

Ух, вот это начало, идеальнее просто не придумаешь. Кириченко немножко попраздновал со своим тренерским штабом и тут же принялся раздавать новые поручения футболистам. Было понятно, что удержать гандикап будет невероятно сложно.

КИЛЛЕР ИГНАТЬЕВ

«Краснодар» после пропущенного гола разозлился. Набеги к штрафной Беленова стали еще более частыми. Хозяева не привыкли проигрывать на своей красивейшей арене, поэтому постарались восстановить паритет как можно скорее. И помогла им в этом не долгая позиционная атака, а случай.

На 26-й минуте «Уфа» выходила из обороны, но неожиданно потеряла мяч в центре поля. Перейра не стал долго думать, заметил убегающего Игнатьева и моментально выполнил классную и точную «закидушку». Ну а дальше было настоящее футбольное искусство. Молодой форвард выдержал линию офсайда, принял передачу и эффектно перебросил выбежавшего навстречу Беленова – 1:1. Ответный гол получился очень красивым, и Игнатьева, похоже, не зря называют будущим российского футбола. Нападающих, которые умеют класть такие мячи, в нашей стране единицы.

Достигнутое равенство в счете фактически вернуло игру к состоянию первых минут. «Краснодар» продолжал наседать, а «Уфа» грамотно и эффективно отбивалась. Тренеры с помощью замен пытались как-то изменить ход поединка, но получилось не очень. В основном, это заслуга именно башкирских футболистов, которые в плане разрушения выдали один из лучших своих матчей в сезоне. Да, помимо забитого гола хозяева еще несколько раз обстучали штанги, только вот все эти удары наносились из крайне неудобных положений. По сути, тревожно было только в самой концовке. Когда в добавленное время Перейра получил право на два опаснейших штрафных. Но хладнокровия уругвайцу не хватило, оба раза выстрел пришелся в молоко.

В ОТПУСК

«Уфа» завершила первую часть чемпионата на 14-м месте. Ниже только бедствующий «Анжи» и неготовый к премьер-лиге «Енисей». Результат на самом деле такой, что хуже не придумаешь. Безусловно, большую роль в этом сыграла занятость в еврокубках. Игры в Лиге Европы буквально высосали силы из команды, и их не осталось на чемпионат. Плюс не угадали с тренером – Томаров попросту не справился.

До конца сезона остается 13 игр. В зимний перерыв «уфимцам» определенно нужно будет серьезно поработать, чтобы выправить свое положение. Нынешняя «Уфа» по своему потенциалу команда, как минимум, середины турнирной таблицы. Скорее всего, в ближайшее время будет усилен тренерский штаб, а также появятся новые игроки. Обновление возможно будет кардинальным, так как больше всех происшедшим недоволен генеральный директор Шамиль Газизов. Уже были анонсированы расставания с большой группой футболистов.