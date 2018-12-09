«Мы оказались в огненной ловушке»: семья из Башкирии едва не погибла в страшном пожаре

Семья Шарафутдиновых из села Красная Горка, что в Нуримановском районе, в одночасье лишилась всего и осталась на улице. Документы, деньги, одежда, мебель, утварь – все, что было нажито семьей за долгие годы, сгорело за считанные минуты. Обугленные балки и куча пепла остались от бревенчатого одноэтажного дома, где мирно и счастливо жили супруги, двое малолетних детей и бабушка-инвалид.

ПРЫГАЛИ С ДВУХМЕТРОВОЙ ВЫСОТЫ

Трагедия случилась вечером 4 декабря. Вся семья собралась в зале за просмотром телевизора, а семилетний сын сидел на кухне и рисовал. Неожиданно из прихожей раздался странный треск.

- Мы попросили сына сбегать в прихожую и посмотреть, что происходит, - рассказывает Ирина Шарафутдинова.- Он открыл дверь и закричал: «Мама, там пожар!», после чего со всех ног бросился к нам. Мы, конечно, побежали смотреть, а там уже все было в огне. Прихожая и веранда полностью были охвачены огнем. Чтобы самостоятельно потушить пожар, уже и речи не шло. Нужно было спасаться, пока не поздно. И тут мы осознали, что через огонь нам не выбраться на улицу, и мы оказались в огненной ловушке.

Без дома остались маленькие дети и бабушка-инвалид

Шарафутдиновы бросились в зал, муж Ирины открыл окно и выбил москитную сетку, после чего спрыгнул на землю. Следом вылезла Ирина и помогла выбраться детям. Прыгать приходилось почти с двухметровой высоты, и младший сын упал на смородиновый куст, чудом не распоров себе живот. Тяжелее всего было вытащить пожилую маму женщины, которая с трудом передвигалась.

- Мама у меня инвалид, у нее полтаза и нога металлические, она согнуться даже не может, - вспоминает Ирина. – Она просто высунулась в окно, я ее потянула за куртку, после чего просто упали вместе на землю. К тому моменту дом уже был полностью охвачен огнем.

«ДУМАЕМ, ЧТО ПОДЖОГ»

На зарево от пожара сбежалось все село. Соседи вызвали пожарных, и уже через несколько минут приехали машины.

- На месте происшествия работали три единицы техники и шесть человек, - уточнили в пресс-службе МЧС по Башкирии. – Пожар был потушен в 21.20.

Из-за чего вспыхнул пожар, пока доподлинно неизвестно. Дознаватели МЧС сделали экспертизу, результаты которой станут известны через несколько дней. Однако сами Шарафутдиновы уверены, неисправная проводка тут не причем. Скорее всего, их подожгли.

- Все провода, лампочки, выключатели находились на противоположной стене, а возгорание началось с пола, ровно посередине комнаты. Огонь вообще потом на внешнюю стену перекинулся, так что дело не в неисправной проводке, - убеждена Ирина. – Кто мог поджечь? Ума не приложу, ведь все село знаю, со всеми вроде приятельские отношения были. Хотя калитка во двор у нас всегда открыта, дверь на веранде тоже, пробраться мог каждый. Посмотрим, что скажет экспертиза.

Огонь за считанные минуты уничтожил все нажитое имущество

Сейчас Шарафутдиновы вынуждены ютиться у соседей. Конечно, им, как погорельцам, предлагали обустроенное жилье со всеми удобствами, но семья была вынуждена отказаться. На участке осталась скотина, за которой нужен постоянный присмотр и уход.

ВЫНУЖДЕНЫ ЮТИТЬСЯ У СОСЕДЕЙ

- У нас четыре коровы, два теленка, два поросенка, куры. Их с собой же не заберешь, а кормить надо постоянно, - улыбается Ирина. – Нам все советуют, не ждите весны, начинайте строить дом по горячим следам. Мы бы и с радостью, но на что? Все же сгорело, все деньги и документы…

В первую очередь, семья нуждается в простых вещах обихода: мебели (шкаф, кровать, стол), постельном белье, детской одежде для мальчиков 7 и 11 лет и школьных принадлежностях.

От бревенчатого дома остались только обугленные балки

- Спасибо огромное сельчанам, они в первые дни помогли, принесли необходимую одежду, - благодарит всех откликнувшихся на беду Ирина. – Мы примем с радостью любую помощь, в нашей ситуации выбирать не приходится.

Если вы хотите помочь семье погорельцев (материально или необходимыми вещами) обращайтесь по номеру 8(905)351-18-63 (номер телефона привязан к банковской карте).