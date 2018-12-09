2018-12-09T14:17:56+03:00
Происшествия

«Мы оказались в огненной ловушке»: семья из Башкирии едва не погибла в страшном пожаре

Погорельцы остались без одежды и документов, им пригодится любая помощь
Яна Базекина
Поделиться:
Сейчас семья Шарафутдиновых вынуждена жить у соседейСейчас семья Шарафутдиновых вынуждена жить у соседей
Изменить размер текста:

Семья Шарафутдиновых из села Красная Горка, что в Нуримановском районе, в одночасье лишилась всего и осталась на улице. Документы, деньги, одежда, мебель, утварь – все, что было нажито семьей за долгие годы, сгорело за считанные минуты. Обугленные балки и куча пепла остались от бревенчатого одноэтажного дома, где мирно и счастливо жили супруги, двое малолетних детей и бабушка-инвалид.

ПРЫГАЛИ С ДВУХМЕТРОВОЙ ВЫСОТЫ

Трагедия случилась вечером 4 декабря. Вся семья собралась в зале за просмотром телевизора, а семилетний сын сидел на кухне и рисовал. Неожиданно из прихожей раздался странный треск.

- Мы попросили сына сбегать в прихожую и посмотреть, что происходит, - рассказывает Ирина Шарафутдинова.- Он открыл дверь и закричал: «Мама, там пожар!», после чего со всех ног бросился к нам. Мы, конечно, побежали смотреть, а там уже все было в огне. Прихожая и веранда полностью были охвачены огнем. Чтобы самостоятельно потушить пожар, уже и речи не шло. Нужно было спасаться, пока не поздно. И тут мы осознали, что через огонь нам не выбраться на улицу, и мы оказались в огненной ловушке.

Без дома остались маленькие дети и бабушка-инвалид

Без дома остались маленькие дети и бабушка-инвалид

Шарафутдиновы бросились в зал, муж Ирины открыл окно и выбил москитную сетку, после чего спрыгнул на землю. Следом вылезла Ирина и помогла выбраться детям. Прыгать приходилось почти с двухметровой высоты, и младший сын упал на смородиновый куст, чудом не распоров себе живот. Тяжелее всего было вытащить пожилую маму женщины, которая с трудом передвигалась.

- Мама у меня инвалид, у нее полтаза и нога металлические, она согнуться даже не может, - вспоминает Ирина. – Она просто высунулась в окно, я ее потянула за куртку, после чего просто упали вместе на землю. К тому моменту дом уже был полностью охвачен огнем.

«ДУМАЕМ, ЧТО ПОДЖОГ»

На зарево от пожара сбежалось все село. Соседи вызвали пожарных, и уже через несколько минут приехали машины.

- На месте происшествия работали три единицы техники и шесть человек, - уточнили в пресс-службе МЧС по Башкирии. – Пожар был потушен в 21.20.

Из-за чего вспыхнул пожар, пока доподлинно неизвестно. Дознаватели МЧС сделали экспертизу, результаты которой станут известны через несколько дней. Однако сами Шарафутдиновы уверены, неисправная проводка тут не причем. Скорее всего, их подожгли.

- Все провода, лампочки, выключатели находились на противоположной стене, а возгорание началось с пола, ровно посередине комнаты. Огонь вообще потом на внешнюю стену перекинулся, так что дело не в неисправной проводке, - убеждена Ирина. – Кто мог поджечь? Ума не приложу, ведь все село знаю, со всеми вроде приятельские отношения были. Хотя калитка во двор у нас всегда открыта, дверь на веранде тоже, пробраться мог каждый. Посмотрим, что скажет экспертиза.

Огонь за считанные минуты уничтожил все нажитое имущество

Огонь за считанные минуты уничтожил все нажитое имущество

Сейчас Шарафутдиновы вынуждены ютиться у соседей. Конечно, им, как погорельцам, предлагали обустроенное жилье со всеми удобствами, но семья была вынуждена отказаться. На участке осталась скотина, за которой нужен постоянный присмотр и уход.

ВЫНУЖДЕНЫ ЮТИТЬСЯ У СОСЕДЕЙ

- У нас четыре коровы, два теленка, два поросенка, куры. Их с собой же не заберешь, а кормить надо постоянно, - улыбается Ирина. – Нам все советуют, не ждите весны, начинайте строить дом по горячим следам. Мы бы и с радостью, но на что? Все же сгорело, все деньги и документы…

В первую очередь, семья нуждается в простых вещах обихода: мебели (шкаф, кровать, стол), постельном белье, детской одежде для мальчиков 7 и 11 лет и школьных принадлежностях.

От бревенчатого дома остались только обугленные балки

От бревенчатого дома остались только обугленные балки

- Спасибо огромное сельчанам, они в первые дни помогли, принесли необходимую одежду, - благодарит всех откликнувшихся на беду Ирина. – Мы примем с радостью любую помощь, в нашей ситуации выбирать не приходится.

Если вы хотите помочь семье погорельцев (материально или необходимыми вещами) обращайтесь по номеру 8(905)351-18-63 (номер телефона привязан к банковской карте).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
На молодежной дискотеке в Италии погибли шесть человек и 59 пострадали из-за шутки с газовым баллончиком
Трагедия произошла на популярной вечеринке «Коринальдо» возле Анконы, жертвами давки стали пять подростков 14 -16 лет и женщина 39 лет, передает наш собкор в Италии Татьяна Огнева-Сальвони
Новости 24
У жительницы Башкирии знакомый похитил все золотые украшения
Слабый снег и гололед: какая погода ожидает жителей Башкирии завтра, 10 декабря
Радик Юльякшин превзошел свой прошлогодний успех в «Уфа-Арене»
"Старые, грязные, облезлые": Радий Хабиров возмутился состоянием подъездов в Башкирии
Жители Башкирии собрали деньги для покупки тест-полосок для девочки, больной сахарным диабетом
Под Уфой «Лада Гранта» насмерть сбила лося
Уфимский баскетболист, обвиняемый в харассменте, прокомментировал ситуацию
Ночной клуб на колесах: уфимцы жалуются на «новогоднюю» маршрутку
Выпали и пломбы, и коронки: жительница Башкирии судится с частной стоматологией
16 жителей Башкирии бесплатно получили автомобили «Лада Гранта»
Радий Хабиров о Людмиле Алексеевой: «В ее хрупком теле был силен дух свободы»
10-летнего Данилу Казакова, которого искали почти месяц, нашли убитым
Поиски пропавшего 11-летнего мальчика под Уфой прекращены
Какой будет погода в Башкирии на следующей неделе
«Нас лишили выбора»: жители Иглино жалуются на редко ездящие «Нефазы»
«Она сама снимала с себя штаны»: новые подробности изнасилования дознавательницы в Уфе
В Башкирии открылась первая ледовая переправа
Уфимцы «штурмовали» торговый центр из-за розыгрыша автомобиля
28-летний житель Башкирии украл у спящей женщины одежду и продукты
Пять районов Уфы останутся без воды на неделю
Завтра в Башкирии ожидаются небольшая метель и гололед
В Уфе спасатели вытащили из ямы провалившуюся в нее собаку
Жители поселка под Уфой напуганы нашествием лис
63-летний житель Башкирии выловил 40 единиц запрещенной рыбы