Чирлидерша обвиняет уфимского баскетболиста в домогательствах

Участница группы поддержки баскетбольного клуба «АлтайБаскет» обвиняет капитана клуба «Уфимец» в приставаниях.

Инцидент произошел во время матча между командами в Барнауле четвертого декабря. Во время игры капитан «Уфимца» Артем Исаков проходил мимо танцующей чирлидерши соперников и рукой дотронулся до ее ягодиц. Та, естественно, попыталась оттолкнуть мужчину в сторону. Тот будто и не заметил происходящего.

Девушка, наоборот, не стала скрывать неприятный факт и обратилась за помощью к хореографу. Тот, в свою очередь, доложил о случившемся руководству клуба «АлтайБаскет».

Пикантности добавляет то, что момент «харрасмента» засняла камера, установленная в зале. По кадрам не совсем понятно - хотел ли спортсмен намеренно дотронуться до девушки, или просто подвинул ее, чтобы пройти до игровой зоны.

- Мы видели эту запись. Но мы не хотим раздувать из этого историю. Девушка действительно пожаловалась на действия игрока. Соответствующие материалы составлены и отправлены в Российскую федерацию баскетбола. Будем ждать их решения, - сообщили в клубе «АлтайБаскет».

В уфимском клубе о случившемся инциденте в курсе. Поступок капитана объяснили тем, что тот спешил к центру поля, где его товарищи праздновали победу. Габаритный игрок попытался аккуратно подвинуть девушку, но его действие поняли не так.

Вполне возможно, что за такой необдуманный поступок на игровом поле капитан команды может получить штраф.

Кстати, победили во встрече двух команд именно уфимские гости.