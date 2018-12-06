Прорвало: «Салават Юлаев» забил пять и уверенно обыграл в гостях «Слован»

Болельщики, руководство клуба, тренерский штаб, да и сами хоккеисты могут слегка выдохнуть. Неприятная серия из четырех поражений подряд, в которых была забита всего одна шайба, прервалась в гостевом матче со «Слованом». Да, соперник не особо статусный и сама по себе победа никак не показательна, но все-таки тяжелый статистический груз с плеч спал. Тем более удалось забить много голов, что очень хорошо для потерявших веру в себя форвардов.

ВОЗВРАЩЕНЦЫ

Еще 5 декабря пришла информация, что Линус Умарк, неожиданно улетевший из-за семейных проблем на родину, вернулся в расположение команды и уже вовсю тренируется с партнерами. Естественно, данное обстоятельство добавило положительных эмоций, так как все прекрасно знают – шведский волшебник всегда может придумать момент из ничего и при нем «Салават Юлаев» опаснее в несколько раз.

Приятным бонусом стало возвращение и Григория Панина, который занял свое законное место защитника первого звена. Вместе с ним линия обороны смотрится гораздо более сбалансированной. Да и, как кажется, другие менее опытные хоккеисты чувствует себе поувереннее, когда за спиной такой именитый партнер.

УБОЙНЫЙ ДЕБЮТ

«Салават Юлаев» вышел на братиславский лед злым. Это бросалось в глаза при каждом движении. Уфимцы всерьез собирались смять соперника в стартовые минуты, им явно не хотелось продолжения мучений предыдущих матчей. С черной серией хотелось покончить сразу и навсегда.

И это получилось. Цифры на табло только отчитали пятую минуту, как шайбы одна за другой посыпались в ворота «Слована». Сначала чудесным подставлением под бросок Ларсена отметился Хартикайнен. Чилиак был дезориентирован и среагировать попросту не мог – 0:1.

Пока хоккеисты обдумывали, что произошло, за шиворот словацкому голкиперу залетела следующая шайба. Хозяева уж чересчур растерялись и позволили Дубровскому расстреливать ворота в упор без малейшего сопротивления – 0:2.

В итоге, Чилиака пришлось менять, а на лицах уфимских хоккеистов, наконец, появились улыбки, которых в этом месяце еще никто не видел.

ПЕРЕСТРЕЛКА

Ну «Салават Юлаев» это, конечно же, совсем не тот клуб, который может проводить беспроблемные матчи. Даже в идеально складывающейся игре уфимцы обязательно что-то состряпают в обороне и самолично вернут соперника в игру.

В этот раз с плохой стороны отличился Сергеев. Во втором периоде «юлаевец» мало того, что не смог вытолкать с пятачка Червены, так и позволил ему несколько раз добить. Шайба заковыляла-таки в ворота Метсолы – 1:2. А следом тут же произошел несчастный случай. После броска Лишки хоккейный снаряд цепляет плечо Панина, чуть-чуть меняет направление и залетает в угол – 2:2.

Явно не такого от своих подопечных ожидал Цулыгин, поэтому на скамейке пришлось немного прикрикнуть. Благо, что игра уфимцам давалась и вернуть нити игры в свои руки особого труда не составило. В течение двух минут Хохряков и Кугрышев забили по голу и довели счет до 2:4.

Задача на третий период оставалась простая – больше не расслабляться и довести игру до победного результата. Это с честью удалось, а между делом Кугрышев в быстром прорыве оформил дубль – 2:5. Шансы «Слована» испарились окончательно.

В РИГУ

После матча Цулыгин, естественно, был доволен и поблагодарил своих ребят за такую выстраданную победу:

«Для нас это была нужная победа, самое главное, хорошая победа. Забили те голы, которые как раз нам были нужны – рабочие, не только красивые, но и трудовые. Ребята молодцы. После тех поражений, которые у нас были, они поняли, что не всё бывает красиво, и голы бывают такие, и за счет них выигрываются матчи. Спасибо команде, сегодня здорово отыграли».

Но расслабляться рано. Выездное турне продолжается, и следующая остановка для «юлаевцев» произойдет в Риге. Местное «Динамо» является одним из аутсайдеров КХЛ нынешнего сезона, поэтому побеждать нужно обязательно.