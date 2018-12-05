«Я не сдамся ради маленьких детей»: молодая уфимка борется с острым лейкозом

32-летняя уфимка Эльвира Гималетдинова всегда считала себя самой счастливой женщиной в мире. Крепкая дружная семья, любящий и внимательный муж, двое прекрасных детей – первоклассница-дочь и четырехлетний сынок – что еще можно пожелать для полного счастья? Раньше женщина работала воспитателем в детском саду, а потом устроилась в методический отдел Национального музея Башкирии.

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ СИНЯКИ

О своей болезни Эльвира узнала всего пару месяцев назад, когда внезапно почувствовала себя плохо.

- В середине октября у меня неожиданно открылось кровотечение. Ближе к ночи, когда я совсем ослабела, то попросила мужа вызвать скорую помощь, и меня отвезли в больницу, - рассказывает Эльвира. – В больнице мне сделали УЗИ и общие анализы, но не нашли ничего страшного. Мне сделали укол и выписали курс кровеостанавливающих препаратов, а потом отправили домой, посоветовав обратиться к врачу по месту жительства.

Лечение помогло, кровотечение остановилось, и женщина продолжила ходить на работу и заниматься детьми, попутно записавшись на прием к участковому терапевту. Однажды вечером, принимая душ, Эльвира обнаружила на ноге огромный синяк и очень удивилась, поскольку точно помнила, что не ударялась и не падала.

- Я тогда и не знала, что синяки без причины – один из первых признаков лейкоза. Да и гемоглобин у меня всегда был хороший. Я вообще даже не могла предположить, что серьезно больна, ведь никогда ранее проблем со здоровьем у меня не было, - признается уфимка.

Когда Эльвира пришла к терапевту и рассказала ей о своих жалобах, то ей назначили биохимический анализ крови. Результаты серьезно насторожили врача, и он отправил женщину на консультацию к гематологу.

«БУДУ БОРОТЬСЯ ДО ПОСЛЕДНЕГО РАДИ ДЕТЕЙ»

Гематолог, едва взглянув на результаты анализов, заявила: срочно в больницу, записывайся на биопсию. В клинике Эльвире сделали пункцию грудины, а на следующий день повторили процедуру и отправили гистологию в республиканскую клиническую больницу и в Екатеринбург, чтобы подтвердить результаты.

- Я ничего не понимала: что за гематология, что со мной. Все происходило настолько стремительно, что у меня даже не оставалось времени заглянуть в интернет и прочитать о моем заболевании.

Через несколько дней лечащий врач перезвонил мужу и попросил подъехать для серьезного разговора. Когда обеспокоенный супруг зашел в кабинет, его огорошили страшной новостью: «У вашей жены рак крови».

Эльвира уверена, что операция в Москве обязательно спасет ей жизнь

- Когда муж получил результаты анализов на руки, его всего трясло. Он не понимал, что происходит, не знал, что делать, был в жуткой панике, - вспоминает женщина. - Когда он рассказал мне о диагнозе, поначалу я впала в отчаяние. Острый промиелоцитарный лейкоз (характеризуется стремительным появлением и быстрым нарастанием симптомов – ред.) – эти слова казались для меня смертным приговором, но я быстро взяла себя в руки и решила: я не сдамся ради моих маленьких детей и мужа.

ШАНС НА ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ В ПЕРЕСАДКЕ КОСТНОГО МОЗГА

В той же больнице, в гематологическом отделении, Эльвира прошла курс химиотерапии.

- Меня мучали жуткие «побочки»: слабость, одышка, обострилась язва пищевода. Я понимала, что «химия» одновременно и лечит, и калечит, но все равно не была готова к таким испытаниям. Мне делали несколько переливаний крови, потому что все показатели упали до угрожающих значений, - вздыхает уфимка.

Сейчас Эльвира лежит в больницу, где получает медикаментозное лечение и поддерживающую терапию.

- Вчера мне снова сделали пункцию грудной клетки. Если результат покажет, что «химия» не подействовала, врач предупредил, что нужно будет ехать в Москву и делать пересадку костного мозга. Именно эта процедура спасет мне жизнь, - продолжает женщина. - Но поиск донора, необходимые анализы и подготовка к операции не только занимают много времени, но и стоят очень дорога – сумма исчисляется миллионами. По примерным подсчетам – не меньше шести миллионов рублей.

Уфимка признается, что хотела бы лечиться за границей, где качество современной медицины на высшем уровне, но понимает, что такую сумму ей не собрать. Медлить вообще нельзя, ведь промиелоцитарный лейкоз характеризуется молниеносным течением. Поэтому вся надежда остается на московскую клинику, где врачи творят настоящие чудеса.

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