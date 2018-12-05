Гендиректор «Салавата Юлаева» прокомментировал возможную отставку Цулыгина

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Тагир Ибрагимов дал интервью журналисту изданию «Спорт-Экспресс» Алексею Шевченко. В ходе небольшого разговора функционер ответил на все злободневные вопросы и выразил поддержку действующему тренерскому штабу. Напомним, команда в настоящий момент имеет серию из четырех поражений подряд.

- Рассматривается ли отставка Николая Цулыгина и ищете ли вы другие варианты?

- Мы – разумные люди. Конечно, мы прорабатываем все возможные варианты, которые имеются в данный момент. Но Цулыгина никто не отстраняет. Мы прекрасно понимали, что тренер молодой, он развивается. Команда и руководство республики его поддерживает. Шансы у него очень приличные. Надеемся, что вскоре игра поправится.

- Есть ли какой-то срок, к которому нужно поправить игру?

- Это глупость абсолютная. Назначать какую-то дату несправедливо. Нет, мы не исходим из какой-то там притчи. Мы доверяем на все сто. Пока не видим, что уже прямо кризис-кризис. Это яма, она неприятная, совсем неприятная. Хорошо, что болельщики еще терпят, где-то в душе нам помогают.

- 4500 на последнем домашнем матче. Это антирекорд Уфы…

- Признаю, это абсолютно моя вина. Болельщик голосует ногами, больше ничем. Он же все понимает.

- Хоккеисты говорят, что кризиса нет, а идет спад. Вы тоже чувствуете, что скоро все наладится?

- Да. Если бы я в это не верил, то здесь бы не работал. Я думаю, у нас все будет хорошо.

- В отставку ушел премьер-министр Башкирии. Это как-то повлияет на клуб?

- Вы знаете, у нас и предыдущее руководство в лице Рустэма Хамитова всегда интересовалось хоккеем, и нынешний глава республики Радий Хабиров, думаю, не меньший поклонник спорта в целом и хоккея в частности. Он прекрасно понимает, что значит хоккей для Башкирии. Он был и остается спортом номер один в регионе. Поддержку мы чувствуем. Буквально пару дней назад разговаривал с представителями руководства республики, курирующими хоккей. Они нашли проблемы понимают, знают и участвуют в этом.

- Почему Умарка улетал в Швецию?

- Некие этические моменты не дают права откровенно об этом говорить. Но ничего страшного там нет. Имеется некая семейная проблема, которую он решает.

- Это никак не связано с дисциплиной?

- Нет. Наоборот, я бы сказал, что некоторые спады в игре Линуса связаны как раз с этой семейной проблемой.

- Есть понимание, что делать с Хартикайненом и Ларсеном, которые не показывают той игры, которую должны показывать иностранцы?

- Это вопрос скорее к тренерскому штабу. Мы не имеем права брать все бразды правления и вмешиваться в их работу. На самом деле, если брать абсолютную статистику, то Хартикайнен выглядит даже лучше, чем в прошлом году. Те проблемы со здоровьем, которые были у него в прошлом году, отступили. Кемппайнен пока не показывает ту статистику, которую должен. Мы надеемся, она исправится. У него тоже возникли некие проблемы, недавно родилось двое детей. Сейчас он рад и счастлив, но сентябрь-октябрь был очень тяжелым периодом времени. Он его выдержал.

- Кажется, что вы в недоумении о того, что все вокруг говорят о каком-то кризисе.

- Вопрос неправильный по сути своей. Конечно, все находятся в недоумении: и общественность, и мы. Нам очень не нравится то, что происходит. Но проблема все-таки не в том, в чем ее сейчас ищут люди. Якобы тренера нужно менять моментально, или оказывается менеджмент не работает, или сама команда устраивает какие-то демарши. Это все не так. Тренерский штаб у нас действительно очень молодой, он учится, надо дать время, иначе чехарда с отставками у нас не остановится. Разум все-таки должен торжествовать. Надо терпеть.