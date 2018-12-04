Кто может занять кресло премьер-министра Башкирии

В минувший понедельник слухи об отставке Рустэма Марданова с поста премьер-министра башкирского правительства подтвердились. Указом врио главы Башкирии его уволили «по собственному желанию» и наградили Орденом Салавата Юлаева. В этот же день он получил новое назначение, на этот раз в системе Центробанка.

На оперативном совещании, где было заявлено об уходе Марданова, Хабиров поручил перераспределить его обязанности между вице-премьерами. Эту работу поручили Илшату Тажитдинову. Таким образом, врио главы республики негласно сообщил, что некоторое время кресло премьера побудет вакантным.

БЕЗ ПРЕМЬЕРНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

Тут же всевозможные эксперты, аналитики и политологи через СМИ стали наперебой предлагать кандидатуры будущего главы башкирского правительства. Некоторые из названных имен в этом свете звучали совсем уж невероятно.

По версии некоторых политологов, в том числе Дмитрия Казанцева, Радий Хабиров может и вовсе отказаться от идеи назначать премьера.

В этом случае он сам возьмет на себя львиную долю обязанностей главы кабмина. Благо, примеры тому есть и их не мало. Так, например, работают губернаторы почти всех субъектов в Приволжском федеральном округе. По мнению того же Казанцева, врио главы Башкирии не нужны «промежуточные звенья в управлении республикой», заявил он накануне в интервью изданию «Реальное время».

Идея вовсе не назначать премьер-министра для главы Башкирии вовсе не новая. Именно так поступил его предшественник Рустэм Хамитов в июле 2010 года, когда принял отставку Раиля Сарбаева. Через год он все-таки назначил главой правительства Азамата Илимбетова, но, похоже, остался недоволен его работой. С августа 2012 по ноябрь 2015 года Хамитов вновь возглавил правительство республики, пока его не сменил теперь уже бывший глава кабмина Рустэм Марданов.

КАНДИДАТЫ НА ПОСТ

Тем не менее, некоторые «эксперты» все-таки называют имена вероятных кандидатов на кресло премьер-министра. Следует оговориться, что местные СМИ, представляя очередного потенциального преемника Марданова, ссылаются на не весть какие источники или вовсе, на телеграмм-каналы.

СОТРУДНИК АДМИНИСТРАЦИИ

Так, например, один из телеграмм-каналов называет будущим премьер-министром башкирского правительства Рината Баширова. Сейчас он занимает должность замруководителя администрации главы республики.

Кандидатура Баширова на фоне остальных и правда выглядит вполне логичной. Он прошел с Хабировым рука об руку почти весь путь от изгнания из Башкирии в 2009 году до назначения последнего главой подмосковного Красногорска. Правда, в самой неофициальной столице Московской области Ринат Баширов так и не успел поработать – в это время он продолжал трудиться в Администрации Президента России.

Кроме того, политический бэкграунд Баширова не ограничивается только работой в федеральных структурах. В свое время он работал заместителем министра финансов Башкирии.

«Предпочтительным кандидатом» Баширова называет и другой телеграмм-канал, связанный, по некоторым данным, с известным оппозиционером Айратом Дильмухаметовым.

БИЗНЕСМЕН И АРБИТРАЖНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ

Еще одним кандидатом на пост премьер-министра, по мнению СМИ и некоторых экспертов, считается арбитражный управляющий Рустам Шуваров. Сейчас он трудится председателем совета СРО арбитражных управляющих «Евросиб». О его возможном назначении пишет «Бизнес Online» со ссылкой на «общественное пространство», где звучит его имя.

Совсем странно выглядит информация о том, что на кресло премьера претендует экс-депутат Госдумы, бизнесмен Андрей Назаров. На сегодняшний день он является сопредседателем «Деловой России».

Андрея Назарова называют одним из потенциальных кандидатов в премьеры

Некоторые СМИ утверждают, что Андрей Назаров имеет реальные шансы занять кресло главы республиканского кабмина, поскольку он … доказал свою преданность и лояльность Радию Хабирову. Возможно, «эксперты» посчитали это предположение близким к истине, после того, как последний побывал на форуме Ассоциации юристов России в Уфе. Как известно, Назаров не первый год является одним из организаторов этого мероприятия.

«МАЛЕНЬКИЙ РЕБЕНОК С БОЛЬШИМ СЕРДЦЕМ»

По такой же логике можно предположить, что правительство Башкирии возглавит «российский» боец смешанных единоборств Джефф Монсон. Сейчас он является депутатом Горсовета Красногорска, где и состоялось их знакомство с Радием Хабировым.

Накануне Уфу посетил депутат Горсовета Красногорска Джефф Монсон

В минувшие выходные он приезжал в башкирскую столицу с мастер-классами для юных спортсменов и принял участие в «политическом шоу». По приезду в Уфу его очень тепло встретил Хабиров и даже назвал его настоящим другом и «маленьким ребенком с большим сердцем»

Само собой, что последнее наше предположение следует считать шуткой и не более того.