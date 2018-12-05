Елочные базары 2018 в Уфе: где купить елку на Новый год

Новогодние праздники не за горами, уфимцы уже готовятся к встрече нового года и задумываются, где в Уфе купить елку к новому 2019 году, чтобы пышной да свежей была. Искусственную можно приобрести в любых гипермаркетах или в магазинах, где продаются домашние товары, а вот свежую лесную красавицу нужно выбирать тщательно.

В городе обычно работают несколько крупных елочных базаров, они украшены гирляндами, здесь каждый найдет елку на свой вкус. У продавцов есть документы на товар, они красиво упакуют елочку и даже могут доставить прямо к вашей двери. Как говорится, любой каприз – за ваши деньги.

Но также ее можно купить на небольших точках – кто-то продает главный символ праздника прямо из машины. Вариант доступный, но не всегда правильный. Как правило, у таких «стихийных» торговцев нет никаких документов на товар. Продают их намного дешевле, ведь браконьеры не платят налогов, и за качество деревьев никто не отвечает.

Елку можно купить и в Интернете, в социальных сетях множество групп, администраторы которых обещают, что привезут самое свежее дерево прямо к вам домой. Главное – не оплачивать покупку заранее, можно нарваться на мошенников. Лучше заплатить при получении.

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71 ТОЧКА С ЕЛКАМИ

В Уфе в этом году елочные базары откроются 10 декабря. В 2018 году в столице будет 71 площадка, на которой можно будет купить лесную красавицу.

Шакша, Черниковка, Инорс:

- улица Интернациональная, рядом с ТСК «Сельхозярмарка»

- рядом с ТСК «Шакшинский»

- рядом с ТСК «Юрматы»

- улица Сельская Богородская, рядом с ТК «Гастелло»

Дема:

ул. Правды рядом с д. № 21 (около ТК «Алтын»)

ул. Магистральная рядом с д. № 2А

Зеленая роща:

ул. Авроры рядом с д. № 5/5, № 1Б

ул. Бакалинская рядом с д. № 11, № 25

ул. З.Расулева рядом с д. № 8, около магазина «Акъяр»

ул. Менделеева рядом с д. № 7/3, д. № 9, д. № 23 (рядом с БРО ВОИ), д. № 25, 205, 207

ул. Мубарякова рядом с д. № 10/1 (около магазина № 21)

ул. Рабкоров рядом с д. № 20 (на месте снесенного ТСК "Старая Уфа")

ул. С. Перовской рядом с д. № 23, № 52, № 52/2

ул. Ст. Кувыкина рядом с д. № 16, № 16/4, № 18/1

Центр:

ул. Пушкина (на пересечении улиц Пушкина - Гафури)

ул. Свердлова рядом с д. № 72

ул. Рубежная рядом с д. № 170 (рядом с въездом в ТК "Метро Кэш энд Керри")

ул. Ленина рядом с д. № 102

Затон:

ул. Ахметова рядом с д. № 326, напротив ТСК "Заречный"

пересечение улиц Гафури - Пушкина

ул. Летчиков рядом с д. № 12, около ТК "Любимый"

Сипайлово:

ул. М.Жукова рядом с д. № 10, около ТСК "Сипайловский"

ул. Ю. Гагарина рядом с д. № 1/3, 36, 42

Другие:

площадь им. В.И.Ленина

площадь перед Дворцом Спорта

ул. Р.Зорге рядом с д. № 44, 45, 45/2

проспект Октября с д. № 178

ул. Российская с д. № 15

Остановки «Спортивная» и «Округ Галле»

ул. Комсомольская рядом с д. № 18, 25.