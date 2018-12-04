Стала известна личность школьницы из Башкирии, погибшей под колесами автомобиля

Трагедия, унесшая жизнь 13-летней школьницы, произошла вчера вечером, 3 декабря, в Нефтекамске. 13-летняя Элина Г. (имя изменено – ред.) возвращалась домой после занятий в танцевальной школе. Оставалось пройти перекресток улиц Комсомольская – Парковая, но девочка не успела на зеленый сигнал светофора. «Ничего, проскочу», - решила Элина, но только начала перебегать проезжую часть, как ее сбил «Шевроле Лачетти». Несчастную отбросило на несколько метров в сторону.

- Она выбежала на дорогу совершенно неожиданно, - оправдывался позже 31-летний водитель иномарки. – Я не успел ни повернуть, ни притормозить.

Очевидцы рассказывают, что девочка была в капюшоне и совершенно не смотрела по сторонам, возможно, поэтому и проглядела приближающийся автомобиль. На помощь пострадавшей школьнице немедленно подбежали врачи из проезжавшей мимо скорой помощи. Девочка была вся в крови, но еще дышала, поэтому медики приняли решение немедленно везти ее в больницу. Однако полученные травмы оказались слишком серьезными, и семиклассница скончалась в реанимации, несмотря на все усилия врачей.

- Это ужасно, весь асфальт в крови, целая лужа крови, - делятся впечатлениями очевидцы в соцсетях. – Очень жаль девочку. Пусть другим будет уроком, что нельзя пренебрегать правилами дорожного движения.

ОБОЖАЛА ТАНЦЕВАТЬ ХИП-ХОП

Друзья и близкие погибшей школьницы до сих пор не могут прийти в себя после шокирующего известия. Все отзываются об Элине как о «светлой и чистой девочке», общительной и доброжелательной, всегда с улыбкой на лице.

- Очень любила читать и рисовать, в школе училась нормально, было много друзей, со всеми хорошо ладила, - вспоминают одноклассники девочки.

Но самым любим занятием у школьницы были танцы. Элина упросила родителей записать ее в танцевальную школу, где занималась хип-хопом и не пропускала ни одного занятия.

- Она обожала этот стиль и мечтала танцевать на сцене, - рассказывают приятели девочки. – У нее очень хорошо получалось. И все преподаватели прочили ей успех на танцевальном поприще. Как жаль, что ее жизнь оборвалась так внезапно. До сих пор не можем поверить в эту ужасную новость.

ПО ФАКТУ ДТП ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА

Сейчас по факту смертельного ДТП сотрудники ГИБДД проводят расследование, где уточняют все обстоятельства происшествия. Однако очевидцы склоняются к версии, что в трагедии есть и вина водителя.

- Он хоть и говорит, что 40 километров в час ехал, это неправда. Думаю, скорость была значительно выше, поэтому и такие серьезные травмы у девочки, - рассказывает Людмила С. – Я в тот вечер шла мимо с ребенком, и хотя сам момент аварии не видела, слышала и визг тормозов, и крик, и как что-то летело… Время было такое, что много подростков возвращались домой после школы и кружков, водитель в любом случае должен был быть внимательнее на дороге.