Ледовые катки 2018-2019 в Уфе: дата открытия, расписание, цены на билеты

Зима в этом году не заставила себя ждать, уфимские любители активного отдыха на морозе уже оживились и готовы открыть сезон зимних забав. Для них в городских лесопарках появились лыжни, на склонах гор — тюбинги, а на площадях — катки. Большая часть катков в Уфе уже открылась, а оставшиеся заливают лед и готовят инвентарь.

«Комсомолка» расскажет, где, в какое время и по каким ценам работают катки в Уфе в сезоне 2018-2019 и когда откроются новые катки.

Ледовый каток в парке им. Гафури

Адрес: пр. Октября, 79 (ост. «Горсовет»)

Центральный городской каток, расположенный перед зданием Горсовета Уфы, предлагает любителям зимнего отдыха 5000 квадратных метров льда. К услугам посетителей – раздевалки, туалеты, а также традиционные услуги по прокату и заточке коньков.

Время работы катка: ежедневно с 11.00 до 23.00

Цены на билеты: 80 рублей – выход на лед со своими коньками, прокат коньков – 120 рублей в час, заточка коньков – 150 рублей.

Тип катка: открытый

Каток на стадионе «Строитель»

Адрес: ул. Александра Невского, 17(ост. «Первомайский универмаг» или «Улица А.Невского»)

Это один из самых больших городских катков – 7000 квадратных метров, сюда съезжаются жители Черниковки и центра. Для посетителей ледового катка работают теплая раздевалка, гардероб, буфет, заточка и прокат коньков.

Время работы катка: со вторника по пятницу – с 17.00 до 21.00 часов, в субботу, воскресенье и праздничные дни – с 12.00 до 21.00 часов. По понедельникам каток закрыт.

Цена на билеты: для детей от 3 до 7 лет час – 70 рублей, для взрослых – 100 рублей, дети младше трех лет катаются бесплатно. Прокат коньков – 100 рублей, заточка – 200.

Тип катка: открытый

Каток на стадионе «Динамо»

Адрес: ул. К. Маркса, 2 (ост. «Башгосдрамтеатр»)

Еще один каток, который уже готов принимать гостей, залит на стадионе «Динамо» в Уфе. Посетителям предложат гардероб и раздевалку, а к услугам тех, кто проголодается, работает кафе.

Время работы катка: с 11.00 до 23.00 ежедневно

Цены на билеты: для взрослых — 150 рублей в будни и 200 - в выходные, для детей младше 14 лет — 100 рублей в будни и 150 рублей в выходные (нужно предъявить документы), младше 5 лет — бесплатно. Для студентов выход на лед - 100 рублей

Прокат коньков — 150 рублей, заточка - заточка - 250 рублей.

С 15.00 до 16.00 каток закрывается на техобслуживание.

Тип катка: открытый

Каток в торговом центре МЕГА

Адрес: ул. Рубежная, 174 (ост. «ТЦ «Мега»)

Если кататься на свежем воздухе вам не по нраву, в ТЦ МЕГА круглый год работает крытый каток. Здесь вы получите не только крышу над головой, но и все другие преимущества торгового центра – множество кафе рядом, туалеты и тёплые раздевалки.

Время работы катка: с 9.30 до 21.30 ежедневно.

Расписание сеансов:

1 сеанс 09.30 — 11.00

2 сеанс 11.30 — 13.00

3 сеанс 13.30 — 15.00

4 сеанс 16.00 — 17.30

5 сеанс 18.00 — 19.30

6 сеанс 20.00 — 21.30

Цена билета для взрослых — 150 руб., для детей — 120 руб., дети до 5 лет бесплатно. Прокат коньков бесплатно, а заточка – 120 руб.

Тип катка: крытый

Каток в «Уфа-Арене»

Адрес: ул. Ленина, 114 (остановка «Центральный рынок»)

Еще один крытый круглогодичный каток расположен в главном ледовом дворце Уфы – «Уфа-Арене». Он работает по выходным, но расписание меняется каждую неделю, так что стоит справляться заранее.

Цена билета – 200 рублей (один час), ребятам младше 14 лет - 100 рублей; стоимость проката коньков – 100 рублей. Заточка начинает работать за час до начала катаний, стоимость заточки - 150 рублей.

Тип катка: крытый

Каток у «Декатлона»

Адрес: ул. Рубежная 176, парковка спортивного магазина «Декатлон», около ТЦ Мега

Если крытый каток в МЕГЕ вас не устроит, то рядом есть открытый каток. Возле «Декатлона» в этом году залили 2000 квадратных метров льда. К услугам любителей коньков – прокат, заточка, фото- и видеосъемка, камеры хранения и буфет.

Время работы: с понедельника по четверг с 11.00 до 23.00, с пятницы по воскресенье – с 11.00 до 00.00.

Цена билета для взрослых – 150 рублей со своими коньками, 300 рублей – с учетом проката коньков.

Для детей до 12 лет – 100 рублей со своими коньками, 200 рублей – выход на лед + прокат коньков. Детям до 6 лет со своими коньками можно кататься бесплатно, а с прокатными – за 100 рублей. Пенсионерам и студентам (по будням) – скидка 50 процентов, нужно лишь показать документы.

Время катаний – не ограничено.

Тип катка: открытый

Каток «Гагаринский»

Адрес: напротив жилого дома № 20 на ул. М. Рыльского.

В этом году в Сипайлово открылись уже два катка. Первый их них – на территории ТСК «Гагаринский». Здесь есть прокат и заточка коньков, причем цены самые низкие в городе.

Время работы: с 10.00 до 23.00 ежедневно

Цены: детям до 12 лет – 60 рублей, старше – 80 рублей (время не ограничено).

Прокат коньков до 36 размера – 120 рублей в час, больше – 150 рублей в час. При этом отдельно платить за выход на лед не придется. Заточка коньков - 200 рублей.

Тип катка: открытый

Каток «Сипайловский»

Адрес: берег реки Уфа напротив дома №30 по улице Максима Рыльского.

Для катания на коньках залили 5000 квадратных метров льда. Когда все они будут изъезжены, посетители смогут передохнуть и перекусить свежей выпечкой и горячими напитками. Здесь есть теплый гардероб с телевизором, и, конечно, работает прокат и заточка коньков. Есть каталка-держатель для новичков, она обойдется в 70 рублей (время не ограничено). Кроме этого, посетителям здесь разрешат выйти на лед с клюшками, правда, за отдельную плату.

Время работы: с 10.00 до 23.00 ежедневно

Стоимость билета для тех, у кого коньки свои, 80 рублей без клюшки и 100 рублей с ней (детям до 12 лет), 100 рублей без клюшки и 130 с ней для всех, кто старше 12 лет. Все это без ограничения по времени

С коньками на прокат час будет стоить 150 рублей (размер меньше 36-го), 180 рублей (больше 36-го) или 300 рублей – любой размер.

Тип катка: открытый

Каток в парке им. Якутова

Адрес: ул. Ленина, 65/3(ост. «Парк им. Якутова» или «Центральный рынок»)

Недалеко от крытого катка «Уфа-Арены» расположен открытый каток. Он оборудован в парке им. Якутова. Посетители этого катка могут рассчитывать на прокат коньков, а вот заточить их придется в другом месте. Кроме того, вокруг расположены кафе, где можно согреться и перекусить.

Время работы: ежедневно с 11.00 до 23.00

Стоимость билета для взрослых – 200 рублей, для детей – 150 рублей. Есть прокат коньков – 200 рублей.

Тип катка: открытый

Каток в парке «Первомайский»

Адрес: ул. Машиностроителей, 17 (ост. «ДК Машиностроителей»)

Жители Черниковки могут прокатиться на коньках не только на стадионе «Строитель», но и в парке «Первомайский». При этом здесь помимо проката коньков работает прокат тюбингов.

Время работы: ежедневно с 11.00 до 22.00

Стоимость билета: выход на лед со своими коньками – 50 руб., прокат коньков – 100 руб. в час, прокат тюбинга – 100 руб./час.

Тип катка: открытый

Каток СОШ №49 (остановка «Трамплин»)

Адрес: Менделеева, 197/1 (ост. «Трамплин»)

Каток принадлежит 10-й спортивной школе олимпийского резерва. Попасть на него можно со стороны 49-й школы. Здесь работает бесплатный гардероб, к услугам катающихся – прокат и заточка коньков, а также есть автомат с горячим кофе.

Каток еще не открыт, но его обещают подготовить в первую неделю декабря.

Тип катка: открытый

Каток на «Гостином дворе»

Адрес: Верхнеторговая пл., 1 (ост. «Гостиный двор»)

Пока каток еще не открылся, ориентировочно техническое открытие состоится 5 декабря. Уже известно, что посетителям предложат теплые раздевалки и камеры хранения.

Тип катка: открытый

Каток на стадионе им. Н.Гастелло

Адрес: ул. Сельская Богородская, д. 1(ост. «Стадион «Гастелло»)

Третий по счету каток в Черниковке. Если первые два уже открылись, то его только готовят. Пока дата открытия не назначена, но руководство стадиона заверяет, что лед заливают.

Тип катка: открытый