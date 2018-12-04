«Извиняйся»: жители зауральского города толпой избили «нерусского»

В ночь на 4 декабря в Белорецке люди вновь вышли на стихийный митинг - в Зауралье снова разгорелся межнациональный конфликт.

Известно, что на одной из городских площадей собралась толпа местных жителей, которых было порядка ста человек. Завершился сход избиением еще одного местного жителя таджикской национальности. Причем сам пострадавший тоже вырос в Белорецке, имеет российское гражданство.

- Все началось с того, что подрались наши ребята друг с другом. Учалинский парень пожаловался пострадавшему, тот представился чеченцем и забил стрелку обидчикам. Наши подумали, что потасовка состоится за городом, думали, что чеченцы приедут толпой и вооруженные. Но встреча произошла в городе, этот парень был один, всячески стал унижать честь башкир, вот его и заставили извиняться, - рассказал один из участников потасовки.

На место драки выехали полицейские, они задержали некоторых участников конфликта. Фотографии и видео появились в социальных сетях, многие пользователи социальных сетей остались довольны поступком местных жителей и писали хвалебные комментарии.

Однако нашлись и те, кто высказался против подобного «метода воспитания».

- А я не понимаю, чему тут гордиться. За что молодцы? За то, что на одного всей толпой, как звери? К сожалению, этим они не показывают величество нашего народа... Безусловно, я рада, что есть такие мужчины, которые встанут горой. Но все это не должно выходить за грани бесчеловечия... Все мы люди! Не будьте такими агрессивными. Как бы банально это не прозвучало, но надо быть добрее друг к другу... Я за мир! – пишет белоречанка.

Напомним, что это не первый подобный случай, когда у жителей Башкирии происходят довольно крупные конфликты. 30 сентября в селе Темясово Баймакского района толпа местных подралась с толпой чеченцев, трудившихся на карьере.

После разбирательств одного из кавказцев задержали по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, а остальных отправили к себе на родину.