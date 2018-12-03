Некому забивать и пасовать: «Салават Юлаев» проиграл в гостях «Авангарду»

Тяжелое время переживает уфимский «Салават Юлаев», и выхода из сложившейся ситуации пока не видно. Тренерский штаб пока продолжает сохранять сдержанный оптимизм и всем своим видом показывает, что команду скоро должно прорвать. Однако этого не происходит – в игре наметилась полная стагнация, и это уже далеко не в первый раз в нынешнем сезоне.

В руководстве клуба тоже чувствует, что что-то пошло не так. На днях достаточно неожиданно провернули громкий обмен, в результате которого в Уфу переехал именитый центрфорвард Бурмистров. Только пока совершенно непонятно, как такого новичка будут вписывать в новую команду. Матч против «Авангарда» даже подобия ответа на этот вопрос не дал.

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В день игры в Балашихе пришла еще одна не самая приятная новость из стана «Салавата Юлаева». Выяснилось, что безоговорочного лидера уфимцев Линуса Умарка нет в расположении команды. Форвард спешно покинул страну и сейчас находится дома в Швеции. У него возникли семейные обстоятельства, которые требовали его непременного личного присутствия. Естественно, в клубе пошли навстречу своему хоккеисту.

Шведского легионера в последнее время очень много критикуют, и он действительно играет далеко не на полную мощность. От него и болельщики, и тренерский штаб ожидают намного большего вклада в результаты. Плюс у него достаточно скверный характер, но «Салават Юлаев» без Умарка и «Салават Юлаев» с Умарком – это две совершенно разные команды. Он может отбывать номер на льду, ходить пешком, однако все равно выполняет свои функции, пусть и не на том высочайшем уровне, которого ждут. Например, представить, как уфимцы будут забивать в большинстве без шведа, и кто будет разрезать оборону соперника непредсказуемыми передачами, крайне затруднительно. В любом состоянии он оставался супероружием.

Совершенно незаменим в нынешнем сезоне и Бурдасов. Капитан, вновь схвативший матч-штраф, сильно подвел команду в неподходящий момент. Как у такого добродушного и веселого парня получается оставаться самым грубым хоккеистом лиги, уму непостижимо.

Итого имеем: лучший распасовщик уехал домой и временно недоступен, а лучший снайпер сидит на трибунах и отбывает дисквалификацию. Как играть? Загадка. Ладно хоть с Метсолой ничего не случилось, ибо основная надежда была только на него.

Метсола стал лучшим в составе "Салавата Юлаева". Фото: пресс-службы ХК "Авангард"

«АВАНГАРД» ОКАЗАЛСЯ ПРОСТО СИЛЬНЕЕ

Матч вышел из разряда таких, которые не захочется пересматривать. Оба коллектива очень серьезно подошли к очному противостоянию, сделав главный акцент на минимальное количество ошибок. Так как хозяевами арены в Балашихе являются все-таки омичи, они предсказуемо смотрелись чуть поактивнее и интереснее. Однако сложно сказать, что намного. «Салават Юлаев» периодически огрызался, а Майоров даже создал момент, когда забивать было необходимо, но звезды что-то не сошлись. Отдельно, конечно же, стоит похвалить вратарей. Метсола традиционно стал лучшим у уфимцем, а Бобков на протяжении всех 60 минут чистого времени не выключался и при необходимости совершал сэйвы, держа под контролем ситуацию.

Все в матче решил зевок «юлаевцев» на 35-й минуте. Одна тройка не спеша менялась с другой, а Фисенко в это время в одиночестве застыл на противоположной бровке. Получив передачу, омский нападающий понял, что на него никто не обращает внимания, а впереди открытая дорога к Метсоле. Ну что делать в такой ситуации? Естественно, форвард тут же включился и на всей возможной скорости рванул. Сбоку Фисенко помогал партнер, но тот решил все сделать сам и при сближении с вратарем бросил в дальний верхний угол – 1:0. По факту получилась глупейшая ошибка на пересменке.

В такой плотной и неуступчивой игре, когда даже двухминутных удалений почти не было, подобный гандикап сразу показался не отыгрываемым. Дальнейший ход матча это только подтвердил. Хоккеисты «Салавата Юлаева», конечно, старались, они начали больше бросать по воротам Бобкова, но вот какой-то настоящей остроты, чтобы можно было заикнуться о несправедливости счета, создать не удалось. Почему-то уже на протяжении долгого времени только у Бурдасова получается методично бросать в пустой угол, у остальных же с реализацией настоящая беда.

Матч запомнился неуступчивой борьбой на каждом участке площадки. Фото: пресс-службы ХК "Авангард"

ЦУЛЫГИН ПРОДОЛЖАЕТ СЕТОВАТЬ НА НЕВЕЗЕНИЕ

Главный тренер победителей Боб Хартли после матча был полностью доволен. Немудрено, игра практически полностью прошла под диктовку его ребят:

«Горжусь командной работой. Нам удалось здорово провести первый период. Во втором мы здорово подловили соперника на смене состава. Далее сыграли грамотно, зная, что Уфа постарается сыграть мощно. Заблокировали очень много бросков. Это наша уже третья встреча в этом сезоне между собой, и всегда очень интересно против них играть. Я сегодня доволен абсолютно всеми: начиная от вратаря Бобкова, заканчивая всеми защитниками и нападающими».

А вот его соперник Николай Цулыгин выглядел грустным. Впрочем, такой он почти на каждой послематчевой пресс-конференции:

«Была очень хорошая упорная и боевая игра. Это было очень похоже на плей-офф – никто не хотел уступать. К сожалению, сегодня нам, как и в последних играх, немного не повезло. Ребята очень старались, но мы не смогли забить ни одного гола. Все боролись и бились. Если так продолжим, то удача придет, и на нашей улице тоже будет праздник».

Николай Цулыгин после матча говорил о невезении. Фото: пресс-службы ХК "Авангард"

Однако это поражение стало уже четвертым подряд для «Салавата Юлаева», поэтому если это невезение, то его уже можно назвать хроническим. Более того, за весь этот период неудачных игр команда забила всего раз. Трудно даже припомнить времена, когда уфимцам так тяжело давались голы. Все больше думается, что проблема системная, которая периодически решается только сумасшедшим броском Бурдасова.

Цулыгин также попытался оценить игру именитого новичка и прокомментировать отсутствие Умарка:

«Бурмистров сразу влился в коллектив. Старался, помогал команде. Вопросов по нему никаких. Что касается отсутствия Умарка, то ждем его в ближайшее время. Пока точно не ясно, успеет ли он на следующий матч. Надеемся, что он решит свои проблемы, возникшие в личной жизни».

Не получилось пролить свет и на возвращение еще одного незаменимого игрока для меньшинства Солодухина. По словам тренера, игрок продолжает испытывать проблемы со здоровьем. Он пытается выйти на тренировку, но после нагрузок у него происходит обострение. Похоже, в ближайшее время на него рассчитывать не стоит. От этого грустнее вдвойне.

Игровой кризис в команде налицо. Новых идей в созидании как-то не особо видно, но деваться некуда. Следуя словам тренера, остается ждать удачи. Следующая остановка в выездной серии последует в Братиславе. Матч состоится 5 декабря.