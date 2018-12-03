Радий Хабиров не будет менять Конституцию Башкирии

Радий Хабиров во время встречи с уфимскими юристами заявил, что не будет менять Конституцию республики.

«ЗДЕСЬ КАЖДЫЙ ВТОРОЙ – МОЙ ЗНАКОМЫЙ»

Встречу с правозащитниками Хабиров провел в преддверье Дня юриста, который в России отмечается 3 декабря. Для самого главы Башкирии тема юриспруденции является близкой. Дело в том, что по образованию новый руководитель республики – юрист. На юрфак БашГУ он поступил еще в 1984 году. С 1992 года начал в том же вузе карьеру преподавателя. В 2002 году Хабиров и вовсе возглавил Институт права. Имеет степень кандидата юридических наук.

Естественно, что с таким прошлым Хабиров не мог обходить стороной правовые вопросы республики. На встрече первого декабря его встретили товарищи из «прошлой» жизни.

- Наверное, здесь каждый второй – мой знакомый. Кто-то мне преподавал, кому-то я. В нашей стране существует структура независимой судебной власти. Есть сильнейшая юридическая система. Имеется все, что нужно. Вот только все вместе оно иногда не работает, - обратился к собравшимся Хабиров. – Такие площадки значимы. Они дают возможность общаться, обмениваться опытом, и «сверять часы». Время бежит быстро, и очень хорошо, когда ты можешь перенимать опыт коллег, которые убежали вперед. Здесь мы встретились цвет юридической мысли России. Для нас это очень важно.

Любопытно, что в этом году Конституция России отмечает 25-летний юбилей. Одной из самых серьезных проблем в республике и в стране остается правовая безграмотность. Многие жители России попросту не знают своих прав.

Для того, что искоренить такой правовой нигилизм, в школах республики планируют вводить специальные уроки законодательной грамотности.

КОНСТИТУАЦИЯ СОХРАНИТСЯ

Во время пресс-подхода один из журналистов решил подловить Хабирова на вопросе о Конституции республики.

Дело в том, что сейчас политик является лишь врио главы региона. По-сути, он не имеет полноценных полномочий человека, руководящего республикой. Для более эффективной работы было бы логичнее изменить Конституцию Башкирии, и провести досрочные выборы, после которых уже избранный руководитель (представим, что им может быть и не Хабиров – прим. ред) сможет проводить более свободную политику.

Например, в статусе врио глава Башкирии Хабиров не может отправить в отставку членов правительства. Все последние кадровые изменения в руководстве республики проводились «по собственному желанию» отстраненных от работы.

- Знаете, конституцию приняли всенародным голосованием. К ней нужно относиться свято. Мы договорились жить так, это надо уважать. К любым изменениям Конституции я отношусь негативно, - начал Хабиров. – В молодости нас обучали тому, что Конституция – это святейший документ. Считаю, что если закон приняли, то его надо соблюдать. Меня назначили, кровь у меня кипит, многое хочется сделать, но статус врио не дает этого. Коллеги подходят ко мне, предлагают обратиться к Толкачеву, и быстро это сделать. Я против такого подхода. Считаю, что студентам юрфака с первого курса нужно вбивать в голову, что Конституция – это сакральный документ, - закончил Хабиров.

Впрочем, врио главы республики не исключает, что в отдельные части главного свода законов республики изменения вносить можно. Делать это стоит после тщательного, вдумчивого и всестороннего анализа конкретной ситуацию. Но такие вопросы вообще не должны касаться той части документа, которая ограничивает власть действующего главы региона.

Напомним, что выборы «настоящего» главы Башкирии пройдут в единый день голосования осенью 2019 года. Радий Хабиров исполняет обязанности «башлыгы» по указу Кремля с 11 октября, когда в отставку «по собственному» ушел Рустэм Хамитов.

КСТАТИ

На минувших выходных в Уфу приехал давний друг и сторонник Радия Хабирова – депутат городского совета Красногорска Джеффри Монсон. Боец смешанных единоборств из Америки, называющий себя «анархистом, оказавшимся в кресле депутата» провел мастер класс для детей, занимающихся борьбой, и поучаствовал в одном любопытном мероприятии. Монсона пригласили на «политическое сражение», в рамках которого он отвечал на вопросы уфимской богемы и молодых представителей партии власти. Автору лучшего вопроса организаторы конкурса подарили футболку, на которой изображен Радий Хабиров в образе героя-революционера Эрнеста Че Гевары.