«Я ее спасал, как в фильмах»: уфимец зарезал и закопал свою беременную любовницу, чтобы жена не узнала об измене

31-летний житель Уфы Антон Ненчу зарезал свою беременную любовницу и закопал ее на пустыре.

- Я нечаянно зарезал женщину, а потом испугался и закопал ее, - угрюмо рассказывал 31-летний уфимец опешившим полицейским. – Сам не знаю, как так вышло. Могу показать, где спрятал труп.

Чудовищная история произошла в декабре прошлого года: Антон Ненчу жестоко зарезал свою любовницу, находящуюся на шестом месяце беременности, а потом закопал тело за городом. Мужчина переживал, что о его любовных похождениях узнает беременная жена, а это скандал, развод и косые взгляды родных и друзей. Вот только сам убийца убежден: в его действиях не было преступного умысла, все вышло совершенно случайно.

«СВОБОДНЫЕ» ОТНОШЕНИЯ

Антон Ненчу родился в Кемерово, а когда мальчику исполнилось четыре года, его семья переехала в Казахстан, а потом в Миасс. Родители Антона развелись, и парень рано познал все прелести взрослой жизни. Окончив школу, перепробовал разные профессии, от пекаря до сварщика. Когда Антону исполнилось 22 года, он переехал в Уфу, где устроился работать монтером железнодорожных путей.

С Зайнаб (здесь и далее имена изменены – ред.) Антон познакомился в 2016 году совершенно случайно, стоя в очереди в «Макдональдсе». Ненчу сразу понравилась веселая задорная девушка с необычной восточной внешностью. Молодые люди стали встречаться: ходили в кафе и кино, гуляли в парках.

- Мы как-то сразу договорились, что никаких серьезных отношений у нас не будет, - расскажет позже Антон следователям. – Нам просто было хорошо вместе, но связывать свои жизни и делиться проблемами не хотелось никому из нас.

Зайнаб долго боялась рассказать возлюбленному о своей беременности

Спустя несколько месяцев Ненчу познакомился с Анфисой: вспыхнула любовь, и вскоре они стали жить вместе. Но и с Зайнаб Антон не расстался, хотя и честно признался, что у него появилась девушка, на которой собирается жениться.

В 2017 году Анфиса забеременела, и Ненчу, как честный мужчина, предложил возлюбленной расписаться. Удивительно, но Зайнаб совершенно спокойно отреагировала на свадьбу своего любовника и даже поздравила его с этим радостным событием.

- Мы продолжили встречаться, пару раз в месяц я заезжал за ней и мы ехали кататься по городу, - рассказывает Ненчу. – И хотя дома меня ждала жена, меня продолжало тянуть к Зайнаб. Она не грузила меня проблемами, была всегда веселая и безотказная. А потом появились проблемы с наркотиками, и мне никогда это не нравилось.

ОТКАЗАЛАСЬ ДЕЛАТЬ АБОРТ

33-летняя Зайнаб Аглямова всегда жила по принципу: радоваться каждому дню, чтобы ни случилось. Девушка отучилась в колледже на учителя музыки, и даже поступила в уфимский педагогический университет, но на третьем курсе бросила учебу. В молодости Зайнаб вышла замуж по большой любви, родила сына, но семейная жизнь не заладилась. Муж часто выпивал и совершенно не желал уделять времени жене и ребенку, поэтому Зайнаб подала на развод. Познакомившись с Антоном, женщина не ждала серьезных отношений, а потому узнав, что кавалер женился, особо не расстроилась. Обладая веселым и немного взбалмошным характером, Зайнаб с радостью согласилась на редкие встречи без каких-либо обязательств.

А летом прошлого года Зайнаб поняла, что беременна. Известие ошеломило женщину, ведь она прекрасно понимала, что Антон никогда не признает ребенка, да и вообще – скандала не избежать.

- Как-то в июле Зайнаб призналась, что в положении, но не хочет рожать, - рассказывал Ненчу на допросах. - Кто отец ребенка, она не сказала, а я и не стал уточнять. По просьбе подруги я купил ей в аптеке таблетки, вроде как они выкидыш на раннем сроке вызывают. Она сказала, что выпьет их дома, а потом эту тему мы больше не обсуждали.

Вот только для себя Зайнаб решила: рожать она будет, хоть и без мужа. В разговоре с родной сестрой женщина признавалась, что очень боится, что Антон «переломает ей все ноги», когда узнает про беременность. Родственники поддержали ее, заявив, что поднимать ребенка будут все вместе и в трудной ситуации без поддержки не оставят.

Воодушевленная Зайнаб честно рассказала все своему любовнику, и, конечно, тот не обрадовался. Мужчина кричал, что никогда не признает ребенка, требовал сделать аборт и даже пытался давить на совесть: мол, у него жена беременна. Если все вскроется, то будет скандал и развод, а он очень любит свою супругу. Любовница наотрез отказалась от аборта, заявив, что воспитает ребенка сама, а Антон может проваливать к своей благоверной.

«А ЕСЛИ УЗНАЕТ ЖЕНА?»

В начале декабря Антон вновь неожиданно объявился. Как ни в чем не бывало, позвонил и предложил Зайнаб прокатиться на машине, поговорить «за жизнь», обсудить планы на будущее. Обрадованная женщина согласилась, и вечером Ненчу заехал за ней на своей «девятке». Выехали за город, где Антон снова завел разговор о нежеланном ребенке.

- И слышать ничего не хочу, - оборвала его Зайнаб. – Я на шестом месяце, какой аборт? Буду рожать и точка, а будешь меня преследовать или угрожать – вообще все расскажу твоей жене!

Мужчина до последнего отрицал, что убил подругу специально. А что она беременная, и вовсе не знал

В голове у Антона помутилось. Беспорядочно вспыхивали мысли о беременной супруге: вот она собирает его вещи и выставляет его из дома, вот она подает на развод, вот он смотрит издалека, как жена катит коляску с новорожденным сыном… Не помня себя от злости, он остановил машину и вытолкнул Зайнаб из машины, а потом достал из бардачка нож и несколько раз воткнул в шею своей любовницы.

Удостоверившись, что женщина не подает признаков жизни, Ненчу оттащил ее тело ближе к лесу. До ближайшей деревни было несколько километров, так что за появление посторонних можно было не переживать. Закидав наспех труп досками и строительным мусором, валявшимся поблизости, Антон сел обратно в машину и вернулся в город. Ночью мужчине не спалось: он переживал, что тело могут обнаружить, и его арестуют. Поэтому на следующий день вечером Ненчу, захватив лом и лопату, вернулся на место преступления.

Удостоверившись, что тело Зайнаб лежит там же, и нет свежих следов, Антон принялся копать яму. Земля сильно промерзла, поэтому мужчине пришлось изрядно попотеть, прежде чем ему удалось выдолбить достаточно глубокую яму. Скинув туда окоченевший труп своей подруги, Антон засыпал его землей, забросал досками и сверху поставил здоровенный деревянный ящик, валявшийся рядом среди прочего мусора.

- Ну, все, здесь искать точно не будут, - удовлетворенно выдохнул Антон. – Надо было меня слушать и сделать аборт, сама напросилась.

Вернувшись домой, Ненчу выкинул все вещи в помойку и постарался забыть и о самой убитой Зайнаб, и о так и неродившемся ребенке. Жена вот-вот должна была родить, но ощущения полноценного счастья не было. Мучали угрызения совести, а по ночам снились кошмары, после которых Антон просыпался в холодном поту и долго лежал, глядя в темноту. Спустя почти три месяца Ненчу не выдержал и пришел в полицию и рассказал про убийство.

«Я ПЫТАЛСЯ ЕЕ СПАСТИ, КАК В ФИЛЬМАХ»

Первыми о пропаже Зайнаб заявили ее родители. Дочь часто уходила на пару дней из дома, но всегда звонила и сообщала, что задержится. Сейчас же телефон молодой женщины был отключен, а 14-летний сын Зайнаб утверждал: мама обещала скоро вернуться. Когда Зайнаб не появилась и на третий день, обеспокоенный отец отправился в полицию и написал заявление о пропаже дочери. Мать же позвонила Антону в надежде, что тот знает, где может находиться дочка, но тот уверил, что в последний раз видел подругу пару месяцев назад и выразил надежду, что она скоро найдется. Сколько потом родители не звонили ему, трубку Ненчу уже не брал.

А в феврале пришло страшное известие: Зайнаб найдена мертвым, а убийцей оказался ее друг и отец ребенка. Родители женщины до последнего отказывались верить, что у кого-то поднялась рука на беременную женщину. Лишь на опознании, увидев знакомую шапку с помпоном и очертания фигуры любимой дочери, им пришлось смириться с действительностью.

Зато сам Ненчу наотрез отказывался от версии с умышленным убийством. На допросах он убеждал следователей, что не знал о беременности подруги, а вонзил нож в шею, потому что…пытался ее спасти.

- В тот вечер мы поехали кататься за город, - рассказывал Антон. – Зайнаб сидела на заднем сиденье и курила наркотики. Потом ее начало тошнить, и я остановил машину. Чуть позже она начала странно хрипеть, я перебрался к ней и увидел, что она перестала дышать. В панике я положил ее на землю и попытался реанимировать. Вспомнил, как в фильмах делают надрез в горле – и человек начинает дышать. Выбора не оставалось, я принес нож из бардачка и сделал несколько надрезов, но не рассчитал силы. Понимаете, я был настолько испуган, у меня тряслись руки, поэтому нож вошел гораздо глубже, чем я хотел…

У убитой женщины остался 14-летний сын, которого теперь воспитывают бабушка с дедушкой

На резонный вопрос следователей, почему Ненчу просто не отвез женщину в ближайшую больницу, мужчина сначала отпирался, что боялся не успеть. Потом и вовсе начал оправдываться, мол, боялся, что и его обвинят в употреблении наркотиков. А ведь дома беременная жена, зачем ей волноваться лишний раз. Тело закопал, потому что боялся отправиться в тюрьму, а признался – потому что совесть загрызла. Но если бы он знал, что подруга беременная, да еще и от него…. Тогда и вовсе бы этой встречи не произошло.

- Я сначала был очень зол на Зайнаб, - утверждает Антон. – Сто раз ей говорил, наркотики до добра не доведут. Она же умерла из-за них, а я просто довел дело до конца. Но что Зайнаб беременная, клянусь, не знал. Я искренне думал, что она еще летом аборт сделала, и живота не было видно абсолютно.

Вот только судебная медицинская экспертиза показала: в тканях умершей следов наркотиков обнаружено не было, так что смерть Зайнаб наступила именно из-за острой кровопотери.

Фото: Рустем АХУНОВ

ОФИЦИАЛЬНО

- В ходе следствия обвиняемый признал вину в причинении смерти по неосторожности. Тем не менее, уголовное дело было возбуждено по статье «Умышленное убийство беременной женщины», и следователями было собрано достаточно доказательств, подтверждающих этот факт, - сообщили в пресс-службе республиканского Следственного комитета. - Верховный суд республики приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год. Также осужденному надлежит выплатить родителям погибшей 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.