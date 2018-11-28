Новый год 2018-2019 в Уфе: программа мероприятий, где встретить и куда сходить

Совсем скоро Уфу окутает атмосфера праздника и ожидания новогоднего чуда. В преддверии самого Нового года в башкирской столице продет ряд массовых мероприятий и народные гуляния. «Комсомолка» подскажет, куда можно сходить всей семьей на «длинные» выходные.

ОТКРЫТИЕ ЛЕДОВЫХ ГОРОДКОВ

В новогодние праздники 2018-2019 в Уфе откроются традиционные ледовые городки с горками, ледяными скульптурами и нарядными елками. В этом году каждая площадка станет местом массовых народных гуляний. Власти Уфы обещают при открытии каждого из городков игровую программу для детей и взрослых, увеселительные мероприятия для всех присутствующих, со своим Дедом морозом и Снегурочкой. Всего в Уфе откроются 22 праздничных ледовых городка.

В эти новогодние праздники 2018-2019 в Уфе откроются ледовые городки во всех районах башкирской столицы. По традиции во всех парках Уфы можно будет покататься на лошадях, поучаствовать во всевозможных играх и конкурсах.

Самые массовые праздничные мероприятия пройдут на площади Ленина, напротив Горсовета Уфы. Там будет установлена главная елка Башкирии. Еще одно место, где пройдут массовые гуляния – площадь Салавата Юлаева, напротив Конгресс-Холла. В мэрии обещают обширную культурную программу, игры и конкурсы для детей, танцы и песни для родителей.

В преддверии Нового года ледовые городки откроются на площадях перед Дворцом спорта, ТЦ «Башкортостан» и Госцирком, в парке «Кашкадан» и в поселке Нагаево.

НОВОГОДНИЕ ЕЛКИ 2019 В УФЕ

Кроме праздничных гуляний на свежем воздухе в парках и на площадях жители Уфы могут посетить новогодние представления. Для детей все новогодние каникулы будут идти представления в Башдрамтеатре имени М.Гафури, Башгосфилармонии, Башкирском театре оперы и балета, уфимском Дворце Молодежи, Конгресс-Холле, Детской филармонии и других залах Уфы.

БАШКИРСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

22 – 31 декабря 2018 года и 2 – 8 января 2019 года ежедневно маленьких зрителей ждет Башкирский театр кукол. В эти новогодние праздники театр покажет спектакль «Волшебные приключения игрушек». Билет на каждый спектакль обойдется в 250 рублей.

Кроме самого спектакля, малышей ждет театрализованное представление с Дедом Морозом и Снегурочкой в фойе театра. Начало каждого представления в 11:00. Башкирский театр кукол ждет посетителей по адресу: проспект Октября, 158.

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

Новогодний спектакль «Морозко» в уфимском Театре юного зрителя «Маска» покажут лишь один раз, 23 декабря. Детей и их родителей ждет также развлекательная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой. Начало спектакля в 12:00, билет обойдется в 150 рублей.

В Театре юного зрителя 22, 29 и 30 декабря покажут новогодний спектакль «Как Кощей на Снегурочке женился». Начало всех представлений в 12:00, билеты обойдутся в 1250 рублей. Гостей праздника ждет праздничная программа у елки.

Театр юного зрителя «Маска» находится по адресу: улица Юрия Гагарина, 16/2.

ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ

Во Дворце Молодежи (бывший ДК «Юбилейный») 5 января 2019 года покажут новогодний мультимедийный спектакль «Большая МультиЕлка. Школа волшебников». Представление рассчитано на детей от трех до десяти лет. Спектакль представляет собой красочное шоу, все действие которого, происходит на большом экране.

Всего состоится три представления, начало в 11:00, 13:00 и 15:00. Стоимость билетов от 400 до 1200 рублей.

Дворец Молодежи расположен по адресу: улица 50-летия Октября, 21.

ИНТЕРАКТИВНЫЙ МУЗЕЙ «ИНТЕЛЛЕКТУС»

Необычное представление для детей от пяти до десяти лет пройдет в музее «Интеллектус». Интерактивная научная новогодняя программа «Осторожно: Дед Мороз!» будет идти 22, 29, 30 декабря 2018 и 2-8 января 2019 года.

Это представление отличается от других тем, что его участниками станут сами дети. Им предстоит в игровой форме разгадать несколько загадок и стать настоящими исследователями. Начало всех представлений в 13:00, билеты обойдутся в 550 рублей. В эту сумму входит сладкий подарок для ребенка.

Интерактивный музей «Интеллектус» расположен по адресу: улица Софьи Перовской, 52/2 ТЦ «Южный полюс», 3-й этаж.