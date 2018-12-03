2018-12-04T14:55:13+03:00
Политика

Премьер-министр Башкирии подал в отставку

А вместе с ним ушла и министр образования
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments9
Рустэм Марданов возглавлял правительство Башкирии с 2015 годаРустэм Марданов возглавлял правительство Башкирии с 2015 года
Изменить размер текста:

Перестановки в республиканском правительстве продолжаются. Накануне кабинет министров покинули премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов и министр образования Гульназ Шафикова.

Оба чиновника подали в отставку по собственному желанию, но по-разному. Первый ушел на повышение, в структуры Центробанка. По информации политологов, в ближайшее время Марданов займет пост руководителя Уральского филиала ЦБ. А вот Шафикова ушла на явное понижение, ей прочат место главы института развития образования Башкирии (ИРО).

ИЗ БАНКА ПРИШЕЛ, В БАНК И УШЕЛ

Своим уходом Марданов может быть доволен. На последнем оперативном совещании ему и «Орден Салавата Юлаева» вручили, и аплодисментами проводили. Радий Хабиров даже вспомнил старую добрую формулировку «я очень просил его остаться, но не смог уговорить».

Обычно такими словами провожают на пенсию политиков из старой команды, которые, вроде бы, хороши, но новому руководителю уже не подходят. Но с Мардановым было не так. Он, собственно, пришел в правительство из Центробанка. Многие называли его креатурой уфимки Эльвиры Набиуллины, руководителя главного банка страны. Туда же он и возвращается.

- В этот день я, прежде всего, хотел бы вас поблагодарить за хорошую работу. Долгие годы вы исполняли обязанности премьера правительства такой огромной республики. Откровенно признаюсь, я и раньше знал, что вы добросовестный и очень профессиональный человек. Мы с вами очень короткое время поработали, но я уже сегодня хотел бы вас поблагодарить от имени коллег и от правительства. Я подписал еще один указ – о награждении вас Орденом Салавата Юлаева, - заявил Хабиров в присутствии членов правительства республики.

Затем с прощальным словом выступил сам Рустэм Марданов. Он поблагодарил Хабирова за оказанное доверие.

-Столь высокая награда – это оценка работы всего правительства, глав администраций городов и районов, всех тех, кто вносил вклад в развитие республики. Действительно, работа была не простая. И я, и мои коллеги стремились самоотверженно работать на благо республики. Хочу поблагодарить и всех членов правительства, с кем довелось работать все эти годы, - подчеркнул Марданов.

На сегодняшний день кресло премьер-министра остается вакантным. По просьбе Радия Хабирова, часть полномочий главы правительства будут перераспределены между вице-премьерами. Этим займется руководитель аппарата правительства Илшат Тажитдинов.

«НАМ ОНА НЕ ПОДХОДИТ»

С Гульназ Шафиковой вышло как-то … не очень. Чиновница тоже написала заявление «по собственному желанию», но многие жители связывают это решение с последними скандалами. Например, недавно Шафикову уличили в неграмотности. Один из постов министра образования был написан с двумя «детскими» ошибками.

Гульназ Шафикова переходит на работу в Институт развития образования

Гульназ Шафикова переходит на работу в Институт развития образования

Теперь же ей нашли место в ИРО РБ, но и там ей не очень-то и рады. Сотрудники устроили целый митинг, призывая руководство республики отказаться от этой затеи.

На пост исполняющего обязанности министра образования назначен Айбулат Хажин. До недавнего времени он возглавлял отделение Рособрнадзора по Башкирии.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Сергей Пикин: Германия не купит газовую трубу через Украину — ее никто в Европе не купит!
Директор фонда энергетического развития прокомментировал "КП" заявления, которые звучат на Украине о возможной продаже «газовой трубы», которая гонит голубое топливо по территории незалежной из России на Запад
Леонид Ивашов: Мы часто сами подталкиваем Запад к тому, чтобы он был един против нас
Президент академии геополитических проблем прокомментировал заявления Сергея Лаврова "Комсомольской правде" - о том, как могут измениться векторы внешней политики страны в ближайшее время
Олег Кожемяко: Мне бы только выспаться. А потом - снова буду часто ездить по краю и много работать
Когда посчитали более 53 % протоколов на выборах губернатора Приморья и стало ясно, что с 59,67% голосов лидирует врио главы региона, ему снова позвонил обозреватель "КП" Александр Гамов [аудио]
Новости 24
Налогового инспектора из Башкирии задержали при получении крупной взятки
В Уфе осудили сотрудницу полиции за разглашение гостайны
Уфимский художник подарил мировой рэп-звезде его портрет
Мэр Уфы о послании Радия Хабирова: «Мы уже начали работу»
В Уфе вандалы разрушили ледовые городки и скульптуры
В уфимской многоэтажке загорелась квартира: эвакуировали пять человек
В Башкирии директор кафе пыталась откупиться взяткой за продажу алкоголя подростку
Банк УРАЛСИБ выступил партнером XIII Съезда лидеров Общероссийской организации «ОПОРА РОССИИ»
Жительница Башкирии подозревается в убийстве своего новорожденного ребенка
Радий Хабиров потребовал построить нормальные детские площадки
Уфимца подозревают в поджоге квартиры бывшей жены
Радий Хабиров намерен вернуть в Башкирию вахтовиков
В Башкирии сохранят поддержку семей, в которых дети ходят в садики
Радий Хабиров предложил оценить работу глав районов и отправить слабых в отставку
Что подарить на новый год 2019 идеи подарков
Придавило тяжелыми мешками: житель Башкирии погиб на алмазных рудниках
Жители Башкирии нашли необычный способ сохранить шиханы
Жителям Башкирии подарили елку, спиленную с городского кладбища
Для уфимцев открыли карту елочных базаров
В Башкирии молодого парня подозревают в убийстве своей зрелой подруги
Мэр Уфы Мустафин проинспектировал проблемную поликлинику и сообщил, когда ее откроют
Двух молодых уфимцев подозревают в жестоком убийстве пожилого мужчины
Радий Хабиров создаст структуру, контролирующую правила парковки
Уфимских детей спасли от нашествия птиц
В Башкирии разыскивают 17-летнюю Илюзу Баишеву
В Башкирии нашли 18 «ничейных» мигрантов
Будущее телевидения уже наступило
В Башкирии столкнулись «Renault» и пассажирский автобус, есть погибший
Стало известно, из-за чего мог случиться пожар, в котором погибли трое детей в Кандрах