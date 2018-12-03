Премьер-министр Башкирии подал в отставку

Перестановки в республиканском правительстве продолжаются. Накануне кабинет министров покинули премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов и министр образования Гульназ Шафикова.

Оба чиновника подали в отставку по собственному желанию, но по-разному. Первый ушел на повышение, в структуры Центробанка. По информации политологов, в ближайшее время Марданов займет пост руководителя Уральского филиала ЦБ. А вот Шафикова ушла на явное понижение, ей прочат место главы института развития образования Башкирии (ИРО).

ИЗ БАНКА ПРИШЕЛ, В БАНК И УШЕЛ

Своим уходом Марданов может быть доволен. На последнем оперативном совещании ему и «Орден Салавата Юлаева» вручили, и аплодисментами проводили. Радий Хабиров даже вспомнил старую добрую формулировку «я очень просил его остаться, но не смог уговорить».

Обычно такими словами провожают на пенсию политиков из старой команды, которые, вроде бы, хороши, но новому руководителю уже не подходят. Но с Мардановым было не так. Он, собственно, пришел в правительство из Центробанка. Многие называли его креатурой уфимки Эльвиры Набиуллины, руководителя главного банка страны. Туда же он и возвращается.

- В этот день я, прежде всего, хотел бы вас поблагодарить за хорошую работу. Долгие годы вы исполняли обязанности премьера правительства такой огромной республики. Откровенно признаюсь, я и раньше знал, что вы добросовестный и очень профессиональный человек. Мы с вами очень короткое время поработали, но я уже сегодня хотел бы вас поблагодарить от имени коллег и от правительства. Я подписал еще один указ – о награждении вас Орденом Салавата Юлаева, - заявил Хабиров в присутствии членов правительства республики.

Затем с прощальным словом выступил сам Рустэм Марданов. Он поблагодарил Хабирова за оказанное доверие.

-Столь высокая награда – это оценка работы всего правительства, глав администраций городов и районов, всех тех, кто вносил вклад в развитие республики. Действительно, работа была не простая. И я, и мои коллеги стремились самоотверженно работать на благо республики. Хочу поблагодарить и всех членов правительства, с кем довелось работать все эти годы, - подчеркнул Марданов.

На сегодняшний день кресло премьер-министра остается вакантным. По просьбе Радия Хабирова, часть полномочий главы правительства будут перераспределены между вице-премьерами. Этим займется руководитель аппарата правительства Илшат Тажитдинов.

«НАМ ОНА НЕ ПОДХОДИТ»

С Гульназ Шафиковой вышло как-то … не очень. Чиновница тоже написала заявление «по собственному желанию», но многие жители связывают это решение с последними скандалами. Например, недавно Шафикову уличили в неграмотности. Один из постов министра образования был написан с двумя «детскими» ошибками.

Гульназ Шафикова переходит на работу в Институт развития образования

Теперь же ей нашли место в ИРО РБ, но и там ей не очень-то и рады. Сотрудники устроили целый митинг, призывая руководство республики отказаться от этой затеи.

На пост исполняющего обязанности министра образования назначен Айбулат Хажин. До недавнего времени он возглавлял отделение Рособрнадзора по Башкирии.