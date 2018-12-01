Семь концертов декабря, которые нельзя пропустить в Уфе

1. Концертное исполнение оперы «Аттила»

Весной этого года, во время проведения Первого международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова, который прославленный бас открыл в башкирской столице, он сделал сенсационное заявление о том, что собирается попробовать себя в качестве режиссера.

Для своего режиссерского дебюта народный артист Башкирии выбрал шедевр итальянского классика Джузеппе Верди - оперу «Аттила», заглавную партию в которой он сам исполнял неоднократно на самых знаменитых оперных сценах мира.

В начале декабря Ильдар Абдразаков вновь предстанет в образе вождя гуннов в новой постановке прославленного театра «Ла Скала», а уфимская премьера «Аттилы» состоится в апреле следующего года на сцене Башкирского театра оперы и балета. Но уфимские любители классики смогут услышать концертное исполнение оперы уже в конце декабря - сейчас в театре полным ходом идут репетиции, а в качестве дирижера-постановщика над оперой работает главный дирижер театра, лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» Артем Макаров.

Сюжет оперы завязан вокруг Аттилы - вождя гуннов, чьи набеги стали настоящим бедствием для Римской империи. Но завершится история гибелью знаменитого предводителя гуннов: одна из пленниц Аттилы - Одабелла, дочь убитого правителя Аквилеи, отомстит и за себя, и за империю, собственноручно заколов ненавистного варвара.

Заглавную партию - Аттилы споет победитель I Международного конкурса вокалистов им. Федора Шаляпина, лауреат национальной оперной премии «Онегин» Артур Каипкулов. В других партиях предстанут ведущие солисты Башкирской оперы: Лариса Ахметова (Одабелла), Ян Лейше (римский военноначальник Энцио), Владимир Орфеев (аквилейский воин Форесто), Айгиз Гизатуллин (римский епископ Леоне), Сергей Сидоров (раб Аттилы - Ульфино).

В постановке принимают участие хор и оркестр Башкирского театра оперы и балета. Опера прозвучит на итальянском языке. За дирижёрский пульт встанет Артем Макаров. (12+)

Башкирский театр оперы и балета, ул. Ленина, 5/1

23 декабря в 18.00

Билеты: 100 – 1000 рублей

2. Концерт Национального симфонического оркестра республики РБ и солиста Московской филармонии Александра Князева

Любители классической музыки в декабре получат возможность услышать выступление одного из самых востребованных российских виолончелистов, солиста Московской филармонии Александра Князева, который впервые выступит с Национальным симфоническим оркестром республики.

Талант Александра Князева неоднократно получал признание на различных музыкальных конкурсах, в том числе таких престижных, как конкурс им. Чайковского в Москве, UNISA в ЮАР, им. Кассадо во Флоренции. Музыкант не раз выступал с ведущими европейскими оркестрами - Национальным оркестром Франции, оркестрами Баварского радио и радио Бухареста, Пражской филармонии и многими другими.

Стоит отметить, что в Уфу московский музыкант приедет с уникальной виолончелью работы итальянского мастера Карло Бергоцци, изготовленной в 1733 году. В сопровождении оркестра он исполнит «Концерт для виолончели с оркестром си минор» Антонина Дворжака. Также в программе концерта редко исполняемые произведения Петра Чайковского - увертюра-фантазия «Гамлет» и симфоническая фантазия по произведениям Данте «Франческа да Римини».

За дирижерский пульт в этот вечер встанет главный дирижер Национального симфонического оркестра Раушан Якупов. (12+)

ГКЗ «Башкортостан», ул. Ленина, 50

6 декабря в 19.00

Билеты: 300 - 800 руб.

3. Концерт Евгения Дятлова

Обладатель бархатного баритона Евгений Дятлов споет в башкирской столице 4 декабря. Фото: Дмитрий ЧЕРНОВ

Заслуженный артист России Евгений Дятлов – не только известный и всеми любимый актер, но еще и прекрасный музыкант. Он играет на гитаре и на скрипке, поет песни, старинные русские и цыганские романсы. Обладая красивым и сильным баритоном, Евгений Дятлов выступает с сольными концертами во многих городах страны.

Записи его сольных выступлений из Концертного зала Чайковского, Московского международного Дома музыки, Большого концертного зала «Октябрьский» неоднократно транслировались по телевидению. Режиссеры нередко используют прекрасные вокальные данные Евгения во время съемок, обеспечивая картинам еще больший успех.

Среди кинематографических работ Евгения можно назвать сериал «Чкалов», старый добрый «Бандитский Петербург», нестареющую «Убойную силу» и всеми любимого «Агента национальной безопасности».

Неповторимая манера исполнения песен и романсов, звучавших в спектаклях и телефильмах с его участием, а также в концертных залах, неизменно привлекает зрителей. В Уфе Евгений Дятлов выступит в сопровождении инструментального ансамбля «Акадэм-квинтет». (6+)

Дворец молодежи, ул. 50-летия Октября, 21

4 декабря в 19:00

Билеты: от 800 - 3000 руб.

4. «Джазовые истории с Олегом Киреевым»

Музыкант с мировым именем, недавно совершивший успешное турне по Японии и Китаю, народный артист Башкирии Олег Киреев и культовый бэнд «Орлан» в рамках популярного филармонического абонемента «Джазовые истории с Олегом Киреевым» представят программу «All About Love» («Все о любви»), в которую вошли самые романтические мелодии разных эпох и стилей. Например, французского композитора Владимира Косма, автора саундтреков к таким популярным фильмам, как «Игрушка», «Высокий блондин в черном ботинке», «Папаши», «Укол зонтиком», «Бум» и многим другим кинохитам. А также американских композиторов - Коула Портера, написавшего музыку ко многим голливудским музыкальным картинам и мюзиклам, и Джорджа Гершвина, автора знаменитой «Голубой рапсодии» и рок-оперы «Порги и Бес». (12+)

Башкирская филармония, ул. Гоголя, 50

15 декабря в 18.00

Билеты: 200 - 800 руб.

5. «Башкортостан - Корея. Музыкальные параллели»

Еще один необычный концерт декабря, который, несомненно, привлечет внимание настоящих меломанов - «Башкортостан - Корея. Музыкальные параллели», который пройдет в рамках культурного сотрудничества между Россией и Южной Кореей.

В программу концерта, в котором примут участие оркестр и ведущие артисты оперной труппы Башкирского театра оперы и балета, войдут произведения современных корейских композиторов - Ким Джин Су, Чой Джин Су, Ким Чон Ук, а также классика башкирской музыки Загира Исмагилова.

Солисты: лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» и национальной оперной премии «Онегин» Диляра Идрисова, победитель I Международного конкурса вокалистов им. Федора Шаляпина и лауреат премии «Онегин» Артур Каипкулов, лауреаты и дипломанты международных конкурсов Салават Киекбаев, Идель Аралбаев, Регина Звегинцева, Гульнара Валеева.

В роли ведущего выступит главный хормейстер Башкирской оперы Александр Алексеев, а за дирижерский пульт встанет Герман Ким. (12+)

Концертный зал Уфимского училища искусств, ул. Пушкина, 103а

27 декабря в 19.00

Билеты: от 300 руб.

6. Дэбора Дэвис (США) и Биг-бэнд Башкирской филармонии под управлением Олега Касимова

Любителям джаза предназначен концерт, который даст в башкирской столице известная американская певица и актриса Дэбора Дэвис - одна из самых ярких современных исполнительниц, с успехом выступающая по всему миру.

Уфимским меломанам ее имя уже знакомо - впервые певица приезжала в башкирскую столицу еще в 2012 году с сольным концертом, раз и навсегда покорив публику талантом и редкой артистичностью. Дэбора Дэвис с легкостью исполняет не только джазовые стандарты, но и включает в программу своих концертов музыку самых разных стилей - от ритм-энд-блюза до хип-хопа. Каждое выступление артистки превращается в настоящее шоу.

Выступать американская гостья будет в сопровождении джазового «Биг-бэнда» Башкирской филармонии под управлением Олега Касимова. (12+)

Башкирская филармония, ул. Гоголя, 50

9 ноября в 18.00

Билеты: 300 - 1200 руб.

7. Гала-концерт «Аманат»

Любителям этномузыки стоит обратить внимание на Гала-концерт III Республиканского конкурса исполнителей на народных башкирских инструментах «Аманат», который проводится исключительно для исполнителей на струнных народных башкирских инструментах - думбыристов и кыл-кубызистов.

- Эти инструменты - думбыра и кыл-кубыз - пока не так раскручены, как, скажем, курай или кубыз, хотя в училище и институте искусств на них учат играть еще с 90-х годов, и у нас в республике есть Национальный оркестр народных инструментов. Конкурс «Аманат» был задуман с целью поближе познакомить широкую публику с этими замечательными инструментами, - говорит декан кафедры народных инструментов Уфимского института искусств им. З. Исмагилова Азат Аиткулов.

В Гала-концерте выступят самые опытные и талантливые исполнители, а накануне концерта в Малом зале филармонии пройдет мастер-класс по игре на этих древних инструментах. (6+)

Башкирская филармония, ул. Гоголя, 58

18 декабря в 19.00

Билеты: 100 руб.