2018-11-30T15:07:02+03:00
Происшествия

Адвокат экс-полицейского из Уфы, обвиняемого в изнасиловании, опроверг информацию о полученных результатах экспертизы ДНК

Следствие не представляло защитникам информацию об исследовании
Рустем АХУНОВ
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Адвокат Салавата Галиева не подтвердил информацию о готовых результатах проверки ДНКАдвокат Салавата Галиева не подтвердил информацию о готовых результатах проверки ДНК
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Адвокат Салавата Галиева не подтвердил информацию о готовых результатах ДНК экспертизы в деле об уфимских экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании дознавательницы.

Напомним, что ранее, целый ряд СМИ озвучили информацию о результатах экспертизы ДНК всех трех полицейских, обвиняемых по делу об изнасиловании 23-летней дознавательницы МВД Башкирии. Сообщалось, что биологические материалы Эдуарда Матвеева, Павла Яромчука и Салавата Галиева якобы были найдены на теле пострадавшей девушки. Тему тут же подхватили федеральные СМИ, заявившие уже о «разрушенном алиби» полицейских.

За комментарием мы обратились к адвокату Салавата Галиева – Ренату Амирханову.

- Следователь информацию не подтвердил. Ознакомится нам не предложил, хотя обязан знакомить в первую очередь защиту и обвиняемых, - рассказал представитель обвиняемого.

Собственные источники «КП-Уфа», близкие к расследованию дела, также не подтвердили информацию о готовых результатах экспертизы, которые могут опровергнуть алиби бывших полицейских.

В следкоме Башкирии, в свою очередь, появившиеся у «источников» данные комментировать и вовсе отказались.

Напомним, что на прошлой неделе представители Галиева поделились с «Комсомолкой» видеозаписями, которые они намерены использовать для доказательства алиби бывшего начальника отдела ОВД по Кармаскалинскому району Башкирии. На этой записи человек, похожий на экс-полицейского, в предполагаемое время совершения преступления, запечатлен в одном из уфимских кафе, расположенном далеко от места изнасилования.

Сейчас все трое бывших полицейских находятся в СИЗО. Суд продлил их арест до 31 декабря 2018 года.

У "Комсомолки" появилось видео, доказывающее алиби Салавата Галиева.

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