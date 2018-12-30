2018-12-04T08:33:56+03:00
Общество

Ульфат Мустафин не смог обогнать Ирека Ялалова в рейтинге мэров

Федеральные эксперты поместили нового градоначальника башкирской столицы на седьмое место
Рустем АХУНОВ
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Ульфат Мустафин, поруководив Уфой один месяц, занял седьмое место в национальном рейтинге мэров.

Видимо, новая кандидатура уфимского мэра устроила экспертов Финансового института при правительстве России. Иначе как можно объяснить то, что место в первой десятке получил человек, который занимает должность около месяца. Разумеется, что совершить какие-то серьезные измененияза столь короткое время не удастся никому.

КАК ПРОВОДИЛИ ИССЛЕДОВАНИЕ?

Как и прошлый раз, политологи сравнивали деятельность 88 руководителей. На этот раз они оценивали эффективность работы в октябре и ноябре. Эксперты изучили работу всех чиновников, которые являются главами городов или имеют в своей должности слово «мэр».

Любопытно, что в некоторых столицах эти должности занимают разные люди. Например, Евгений Ройзман до недавнего времени был именно мэром Екатеринбурга, тогда как должность главы администрации занимал совсем другой человек. Классическим примером избранного мэра в Уфе был Михаил Зайцев.

Всех остальных «мэров» выбирали депутаты Горсовета – с ними заключали контракт о сотрудничестве. По сути, все следовавшие после Зайцева уфимские градоначальники – люди наемные. Но их по старинке называют мэрами. Согласитесь, это звучит гораздо притянее жуткой официальной фразы «Глава администрации городского округа город Уфы».

Всем экспертам, участвовавшим в опросе, выдавали специальные анкеты. В них политологи могли оценить работу каждого сити-менеджера.

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ГОРОДОМ И РЕСПУБЛИКОЙ

Логично, что после событий двухлетней давности (когда произошел «конфликт» властей Уфы и Башкирии), нынешнее положение дел можно назвать спокойным. С приходом Ульфата Мустафина город и республика получили окончательную «перезагрузку» в отношениях.

В день избрания Мустафина, Радий Хабиров первым приехал в здание городской администрации и поздравил своего давнего товарища с получением высокой должности. Приятным «кущтанащем» городу от республики стало выделение дополнительной снегоуборочной техники. Да и на еженедельных оперативных совещаниях Радия Хабирова самого Мустафина показывают только в приятном свете. Словом, тишь да благодать. Такое жителям столицы только на пользу – не будет «гонки» между главами.

ЧТО УСПЕЛ СДЕЛАТЬ МУСТАФИН?

Как уже говорилось ранее, каких-то серьезных изменений за месяц ждать не стоит. Мустафин провел кое-какие кадровые изменения, но ключевыми их назвать нельзя. Из наиболее громких можно назвать лишь смену глав Ленинского и Советского районов Уфы. Кроме того, с поста заместителя мэра ушел Артур Хромец, сменивший в свое время Александра Филиппова.

Мустафин в своих речах периодически упоминает нерадивых подчиненных. Но делает он это без особой инициативы, до знаменитых публичных «разносов» ИрекаЯлалова ему далеко. Оно и понятно, новый мэр Уфы человек непубличный и такого специфического опыта у него нет.

Конечно, Мустафин поддержал политику Хабирова в отношении нелегальных перевозчиков. Их постепенно выживают с уфимского рынка. Но здесь он скорее продолжил политику главы, чем начал придумывать что-то новое.

СЕДЬМОЕ МЕСТО

Впрочем, Мустафину за месяц работы удалось обогнать 80 своих «конкурентов» из других городов. Он занял почетное седьмое место «мэрского» рейтинга, оказавшись аккурат между мэрами Салехарда и Белгорода. Всероссийским лидером стал мэр Казани ИльсурМетшин. Второе место занял мэр Москвы Сергей Собянин. «Бронзу» получил градоначальник Тюмени Руслан Кухарук.

Напомним, что в прошлом рейтинге эксперты также отдавали Уфе первые позиции. По итогам августа и сентября Ирек Ялалов оказался на втором месте всероссийской таблицы.

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