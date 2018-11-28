«Спи спокойно, маленькая звездочка»: стали известны причины гибели семиклассницы в Башкирии

«Помолитесь за ребенка. Девочка шесть дней находится в коме» - этот пост, появившийся в социальной сети в конце ноября, набрал сотни откликов. Люди искренне переживали за 13-летнюю жительницу Чишмов Алину Калинину (имя изменено-ред.) и желали ей скорейшего выздоровления. Вот только молитвы оказались бессильными, и 26 ноября девочка скончалась в больнице, так и не приходя в сознание.

РЕЗКО ПОВЫСИЛСЯ САХАР В КРОВИ

Алина училась в седьмом классе и, по словам знакомых, была очень доброй и отзывчивой девочкой. Всегда доброжелательная, ласковая, хорошо училась в школе и посещала спортивную школу.

- Очень любила танцевать и петь, всегда выступала на школьных утренниках, - рассказывает знакомая семьи Алины. – Она росла в многодетной семье, где царили любовь и взаимопонимание.

В середине ноября Алина почувствовала себя неважно, но родители не заподозрили ничего серьезного, а потому два-три дня девочка еще лечилась дома. Но в какой-то момент школьница потеряла сознание, и пришлось вызвать скорую помощь, которая и отвезла девочку в больницу.

- Там сделали анализы и ахнули: у нее сахар в крови повысился до 35 (норма у детей до 1 до 14 лет - 3,3–5,6 ммоль/л – ред.), - рассказывает знакомая девочки. – Мама была в полном шоке, ведь дочка была всегда здоровая, никогда анализы ничего плохого не показывали. Никто и не подозревал, что у Алины мог быть сахарный диабет.

К тому времени девочка впала в диабетическую кому, врачи делали все возможное и перевели школьницу на искусственную вентиляцию легких. Однако старания медиков не увенчались успехом, у Алины произошел инсульт. Девочка умерла на десятый день, так и не приходя в сознание.

- Как написали в заключении, причина смерти - кровоизлияние в мозг на фоне сахарного диабета, - рассказала мама Алины.

ДЛЯ ВСЕХ ЭТО ОГРОМНЫЙ ШОК

27 ноября Алину похоронили. Попрощаться с девочкой пришли не только родные и близкие, но и учителя и одноклассники. Все признаются, что произошедшее для них стало настоящим потрясением. Каждый произнес прощальную речь, вспоминая, какой доброй и отзывчивой была школьница, многие не могли сдержать слез.

- Первая учительница Алины возле гроба упала, так тяжело переживала ее смерть, - вздыхает знакомая семьи. – Да все плакали: и взрослые, и дети.

Однако нашлись и те, кто винит врачей в скоропостижной смерти девочки.

- Они вливали ей глюкозу, хотя у нее сахар и так зашкаливал, - возмущается комментатор в посте с соболезнованиями. – Уверена, что Алину можно было спасти, если бы ей занимались по-настоящему. Нужно было везти ее в Уфу, хотя говорят, что девочка была уже нетранспортабельна.

Однако остальные комментаторы не стали огульно обвинять врачей, понимая, что ругательства и разборки уже не вернут девочку к жизни.

- Спи спокойно, маленькая звездочка. Мне будет очень тебя не хватать, твоей улыбки при встрече, - пишет Гульназ Н.

- Наша любимая девочка. Помним, любим, скорбим. Пусть земля тебе будет пухом, - едва сдерживает слезы Юлия Б.

«Комсомольская правда в Уфе» приносит искренние соболезнования семье девочки.