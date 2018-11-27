В «Рейтинге трезвости регионов» Башкирия оказалась за пределами 30-ки

В России подвели итоги очередного экспертно-аналитического исследования «Рейтинг трезвости регионов». Как и ожидалось, бесспорными и бессменными лидерами оказались кавказские республики: Чечня, Ингушетия, Дагестан. В пятерку самых непьющих регионов также вошли Карачаево-Черкесская и Кабардино-Балкарская республики. На последних же местах рейтинга оказались Ненецкий автономный округ, Магадан и Чукотка: там дела с алкоголем обстоят неважно. Согреваться в трескучие сибирские морозы северяне предпочитают с помощью горячительных напитков.

Башкирия в рейтинге заняла 32-е место из 85, что относительно неплохо по сравнению с нашими ближайшими соседями. Татарстан, к примеру, занял лишь 42-ю строчку, Свердловская область – 38-е место, Челябинская область – вообще только 49. Опередила лишь Оренбургская область, которая расположилась в рейтинге самых трезвых регионов на 22-й позиции.

Продолжая разговор о Башкирии, можно порадоваться за наших соотечественников – как-никак в первой половине рейтинга, но, по сравнению с прошлым годом, опустились на две позиции. А если вспомнить 2015 год, когда республика занимала 19-е место, и вовсе становится грустно.

КАК СОСТАВЛЯЛСЯ «РЕЙТИНГ ТРЕЗВОСТИ»?

- Основная задача ежегодного «Рейтинга» в том, чтобы независимо и объективно оценить реальную антиалкогольную политику, а также ее последствия в каждом из регионов страны. По сути, данный рейтинг является общественной экспертизой конкретной работы каждого из глав субъектов РФ по системной защите здоровья граждан конкретного региона от алкогольной угрозы, - отмечает руководитель федерального проекта Султан Хамзаев.

Рейтинг составляли по шести критериям:

В основу исследования легли цифры, полученные от Росстата, Минздрава, МВД и Центральной базы статистических данных.

Башкирия оказалась на 32 месте рейтингаФото: Валерия Любина

ТРАВЯТСЯ АЛКОГОЛЕМ ДАЖЕ ДЕТИ

По официальным данным, в 2018 году в Башкирии показатель отравлений спиртосодержащей продукцией составил 13,4 на 100 тысяч населения, что на 4,2 больше по сравнению с прошлым годом. Чаще всего алкоголем травятся в Стерлитамаке и Стерлитамакском районе, Дюртюлях, Стерлибашевском и Янаульском районах. Немногим лучше ситуация обстоит в Уфе, Уфимском, Федоровском, Караидельском, Туймазинском и Краснокамском районах. Участились случаи отравления метиловым спиртом и метанолом, а также контрафактным алкоголем.

Статистика печальна: из-за употребления алкоголя на больничной койке оказываются не только взрослые, но и дети (от 10 до 14 лет). За последние восемь месяцев 20 детей отравились спиртосодержащей продукцией, 12 из которых – уфимцы.

Увеличилось и количество умерших от острого алкогольного отравления: в этом году по этой причине скончались 213 жителей Башкирии (для сравнения, в 2017 году – 137 человек).

БАШКИРИЯ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ В РОССИИ ПО ЧИСЛУ «ПЬЯНЫХ» ПРЕСТУПЛЕНИЙ

И хотя власти региона не раз заявляли о необходимости бороться с алкоголизацией населения, сводки от силовых ведомств наводят на неутешительные выводы: большая часть преступлений (в том числе и тяжких) совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Согласно статистике, представленной Генеральной прокуратурой РФ, Башкирия занимает первое (!) место по количеству «пьяных» преступлений. С января по сентябрь 2018 года таких преступлений в республике было совершено аж 10 427, из которых 308 – особо тяжкие. К примеру, в соседней Татарии эта цифра не превышает 5 896, а в Оренбурге всего 4 128.

Сразу вспоминается недавний случай, когда уфимец на почве ревности застрелил свою жену и родного брата. Следователи выяснили, что на момент преступления мужчина был изрядно пьян. Кто знает, был бы трезвым – может, два человека остались бы в живых, а третий не отправился бы на долгие годы за решетку.

КУПИТЬ АЛКОГОЛЬ? БЕЗ ПРОБЛЕМ!

Возможно, дело в том, что в Башкирии практически беспрепятственно можно приобрести алкоголь в любой день? Ведь в республиках-лидерах рейтинга горячительные напитки либо не продаются вовсе, либо действуют строгие федеральные ограничения на их реализацию. В Чечне и Ингушетии барной карты нет ни в одном заведении общепита. В Дагестане нельзя приобрести алкоголь в священный для мусульман пост Рамадан и в праздники вроде Дня защиты детей, Дня молодежи, Дня знаний и Дня последнего звонка. Во многих регионах России, например, в Бурятии, Алтае и Адыгее, подобные ограничения действуют также и во время празднования Дня города.

А вот в Башкирии алкоголь нельзя приобрести лишь в «Последний звонок» (некоторые магазины вводят ограничение уже за день до праздника). Правда, в республике действуют и ограничения относительно мест продажи спиртного – рядом с детскими садами, школами, техникумами и ВУЗами, а также по соседству с мечетями. В начале года прошел слух, что в Башкирии под предлогом борьбы за трезвость населения максимально ограничат реализацию алкоголя, но в уфимской мэрии заявили: официальных предложений запретить или ограничить продажу спиртного к ним не поступало.

Пьяный водитель – преступник и зло общества

Начальник УГИБДД МВД по РБ полковник полиции Динар Гильмутдинов:

Динар Гильмутдинов называет пьяных водителей преступникамиФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Количество аварий с участием пьяных водителей неплохо сокращается. По сравнению с прошлым годом, их стало меньше на 26 процентов. Люди стали меньше пить за рулем, потому что появилась серьезная мера ответственности (речь идет об уголовной ответственности, статье 264 ч.1 УК РФ – прим. ред.). Автомобилисты понимают, что без водительского удостоверения останутся, это раз, а ведь некоторых машина кормит. Во-вторых, придется заплатить крупный штраф – 30 тысяч рублей, - комментирует Гильмутдинов. – Человек, севший в нетрезвом состоянии за руль – потенциальный преступник. Пьяный водитель – это зло общества.

Количество рейдов ГИБДД, проводимые в основном в выходные и праздничные дни, не сокращается. Зато количество «пойманных с поличным» заметно уменьшается.