Власти Уфы решили привести все вывески к единому стилю

В администрации Уфы вновь заговорили о создании главного образа для оформления улиц и магазинов города.

Напомним, что две недели назад мэр башкирской столицы Ульфат Мустафин обрушился с жесткой критикой на предпринимателей, которые слишком вызывающе оформляют свои торговые точки. Апогеем стал «тамвайный» вопрос – мэр напрямую обвинил владельцев закусочной в виде вагончика в порче внешнего вида Уфы.

Вот только сейчас муниципальные власти на законодательном уровне не могут ставить условия владельцам таких «вагончиков». Сейчас город пытается изменить юридическую составляющую вопроса.

Накануне чиновники пошли немного другим путем – решили расскзать жителям и новому мэру проект общей концепции внешнего вида, к которой должна прийти Уфа в светлом будущем.

МНЕНИЕ АРХИТЕКТОРА

Первым на ковер к Мустафину вышел главный архитектор Уфы Олег Байдин. Он говорил про ошибки, которые возникают при непродуманной застройке.

Чиновник отметил, что при строительстве жилья нужно учитывать необходимую инфраструктуру. Логично, что при массовой застройке новых районов Уфы о таких вещах думают явно не в первую очередь. Через несколько лет «счастливые» жильцы сталкиваются с отсутствием детских садиков, школ и даже больниц.

Еще одна серьезная городская проблема – отсутствие государственного контроля за внешним видом новых объектов.

- Нужно подготовить закон на уровне республики. Объекты капитального строительства необходимо согласовывать с нашим управлением. Кроме этого, необходимо принять правила благоустройства. В ряде регионов страны уже есть подобные «стандарты качества жилья». Сейчас все внимание акцентировано на стадии проектирования и строительства, хотя вопросы возникают и по эксплуатации, и по ремонту, - начал Байдин.

Затем архитектор напомнил про нестационарные объекты торговли – попросту говоря, ларьки:

- Необходимо разработать типовые проекты таких объектов. Такую работу мы уже вели с муниципальным управлением по рекламе.

Кроме того, в столице необходимо обновить карту строительного зонирования, ее прошлая версия не совпадает с современными реалиями жизни:

- Вот пример. Сейчас активно развивается блокированная застройка – размежевывается земельный участок, и там, где жила одна семья возникает несколько. Это создает перегрузку социальной инфраструктуры.

Наконец, Байдин еще раз попросил разработать карту карстовых провалов столицы – это необходимо для безопасности самих жителей республики.

ЕДИНЫЙ ДИЗАЙН ДЛЯ УФЫ

Затем перед Мустафиным выступил заместитель главного архитектора Уфы Ришат Шакирьянов. Он объяснил, как должны выглядеть уфимские здания в будущем.

- Ранее мы уже проектировали дизайн для оформления центральных улиц Уфы. Этому предшествовал тщательный анализ ситуации. Тогда мы вывили одну из главных проблем города – несанкционированные парковки вдоль проспекту Октября. За два года мы смогли решить эту проблему. Затем мы начали разрабатывать единый дизайн для оформлений фасадов домов, - начал Шакирьянов.

Тогда же дизайнеры и архитекторы придумали проект уфимского «города в парке». Таким названием власти столицы подчеркивают, что в городе много зелени. Вот только полноценно использовать такую красоту мы так и не начали. Например, уфимский полуостров со всех сторон стоит на возвышенностях, опоясанных деревьями. Но в руководстве города по каким-то причинам не создали в этих зонах красивые парки с оборудованными обзорными точками.

Затем Шакирьянов начал говорить про точки притяжения, которые должны будут привлечь уфимцев и гостей столицы.

- Точками притяжения мы называем ключевые объекты инфраструктуры – общественные пространства, парки, детские площадки и магазины. В центральной части Уфы эта работа начала воплощаться еще в 2014 году. Сейчас там есть маршрут, который начинается от Конгресс-Холла и заканчивается у театрального сквера. Общая его длина составляет 11 километров. Доминантой пешеходного маршрута должен стать будущий парк Ленина, - объяснил чиновник.

Уже потом власти города планируют наладить существующий, но не используемый сейчас, переход через улицу Воровского. В будущем он соединит красивую набережную реки Белой и пешеходный маршрут с Конгресс-Холла.

Помимо центра города, точки притяжения создаются вдоль проспекта Октября. Например, недавно строители обустроили сквер за остановкой «Город Галле».