Директор телеканала «Тамыр» вошла в число победителей конкурса «ТЭФИ-РЕГИОН 2018»

Вчера завершилась ежегодная церемония вручения премий «ТЭФИ-РЕГИОН» Организатором конкурса выступил Фонд «Академия Российского телевидения».

Приятная новость пришла в эти минуты для всех сотрудников государственной телерадиокомпании 2Башкортостан». Свою статуэтку бронзового Орфея «За личный вклад в развитие регионального телевидения» получила Гульназ Кульсарина, директор телеканала «Тамыр». Для башкирского телевидения эта награда особая. Работа республиканских специалистов отныне стала особой частью в истории отечественного телевидения.

В этом году на телевизионный конкурс поступило более 500 работ. Только 482 работы были допущены до конкурса: это 152 телекомпании из 83 населенных пунктов. Жюри выявляло лучших в 20 номинациях, которые делились на два тематических направления: «Информационное телевещание» и «Просветительское и развлекательное телевещание». Все победители конкурса по традиции получили бронзовую статуэтку «Орфей» работы скульптора Эрнста Неизвестного и «Золотой» диплом победителя конкурса.

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