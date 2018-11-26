За выходные в Уфе два ребенка провалились в открытые колодцы

За минувшие выходные в Уфе произошло сразу два несчастных случая. Два пятилетних ребенка, заигравшись на заснеженном газоне, не увидели открытый колодец и свалились туда. Хорошо, что на помощь своевременно пришли взрослые, и дети не получили серьезных травм.

НА ПОМОЩЬ ПРИШЛИ СТУДЕНТЫ

Первый случай произошел в пятницу, 23 ноября, в Кировском районе Уфы, на улице Пушкина. Пятилетний мальчик отправился на прогулку с мамой и решил побегать по газону. Не заметив под сугробом открытый канализационный колодец глубиной в пять метров, ребенок провалился вовнутрь. На место происшествия оперативно выехали спасатели, сотрудники пожарной части и врачи. Однако на помощь еще раньше пришли студенты, проходившие мимо: парни побежали в соседнее училище за лестницей, а девушка пыталась успокоить перепуганного малыша, который оказался в полной темноте. К счастью, ребенка удалось вытащить на поверхность: оказалось, что при падении он повредил спину, а также получил психологическую травму. Опасный колодец огородили, и сейчас полиция выясняет, кому же принадлежит люк.

Провалившийся малыш сильно ушиб спину и пережил настоящий шок

ОПАСНЫЙ КОЛОДЕЦ ЗАВАЛИЛИ ПЛИТАМИ

Второй инцидент случился на следующий день, 24 ноября, уже в Калининском районе Уфы. Пятилетний мальчик вышел погулять вместе с отцом и решил слепить снеговика на газоне. Роковое совпадение или уже закономерность, но под снегом притаилась опасность: открытый колодезный люк, куда и провалился ребенок. Отец мальчика не растерялся и самостоятельно достал сына из колодца. К счастью, малыш даже не успел сильно перепугаться и не получил серьезных ушибов. После осмотра врачей, ребенка отпустили домой. Приехавшие на место происшествия спасатели и коммунальщики быстро выяснили, что открытый колодец принадлежит ООО «БашРТС». Опасный люк завалили бетонными плитами и огородили. Теперь полиция разбирается, почему колодец остался открытым.

Опасный колодец закрыли бетонными плитами и огородили

СРОЧНО ПРОВЕРИТЬ ПУНКТЫ ПРИЕМА МЕТАЛЛОЛОМА!

Конечно, инцидентами заинтересовались и городские власти. На очередном оперативном собрании, прошедшем 26 ноября, мэр Уфы Ульфат Мустафин призвал «бороться с данным явлением».

Первым делом Ульфат Мустафин поручил проверить пункты приема металлолома. Ведь многие жулики, в надежде поживиться за счет муниципальной собственности, воруют канализационные люки и сдают их на металлолом. А страдают от этого несчастные уфимцы, которые проваливаются в открытые колодезные люки. В ходе недавней проверки выяснилось, что из 50 тысяч городских колодцев 69 остаются открытыми по тем или иным причинам.

В МУП «Уфаводоканал», в свою очередь, заявили, что заботятся о том, чтобы ситуации с падением людей в колодцы не повторялись. С этой целью раз в две недели специалисты делают плановый обход , а на базе предприятия даже создана Служба обхода, где задействованы 52 человека.

- Идем от колодца до колодца по линии водопровода. Если колодцы находятся под снегом, подходим и внимательно смотрим, почему образовалась воронка и нет ли там открытого колодца. И еще обращаем внимательно, где чистят дворы и вдоль проезжих частей – не сдвинута ли трактором крышки люков, – говорит Светлана Грободенко, мастер обхода водопроводных сетей.