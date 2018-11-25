«Я всего лишь нечаянно наступил на него»: житель Башкирии убил малыша, мешавшего ему своим плачем

43-летний житель Бурзянского района Рустем Ямалетдинов до смерти избил четырехмесячного малыша, мешавшего ему спать.

«Приезжайте скорее. Тут ребенок маленький, весь синий и совсем не дышит», - истерично кричала в трубку молодая женщина. Перепуганная медсестра немедленно выехала по указанному адресу, в уме перебирая возможные причины внезапной остановки дыхания у маленьких детей. Вот только спасать было уже некого: на диване лежал младенец, одетый лишь в грязную тонкую распашонку. Ребенок был мертв, а на голове и ножках медсестра заметила кровоподтеки и гематомы. Ничего не оставалось, как констатировать смерть и вызвать полицию.

«ПОСИДИ С ДЕТЬМИ, МАМА»

- Мама, нам кредит одобрили, надо на пару дней в Магнитогорск съездить, - радостно делилась по телефону последними новостями 25-летняя Зарема (здесь и далее имена изменены – ред.) со своей матерью. – Можешь с детьми посидеть, а то чего их с собой возить будем. Дамирка маленький совсем, простудится еще…

Новости и впрямь были хорошие: наконец Зареме Минаевой и ее мужу Динару одобрили кредит в банке. У супругов недавно родился третий ребенок, и теперь молодая семья мечтала скорее переехать в новый просторный дом. Пока же Минаевы были вынуждены арендовать небольшой домик в деревне Кургашлы, что в Бурзянском районе. 29-летний Динар подрабатывал на стройках, а Зарема сидела дома и нянчилась с детьми: четырехлетний Арслан, годовалая Самира и вот недавно появился младшенький – Дамир. Иногда в гости приезжала мать Заремы, 43-летняя Флюза, которая подрабатывала ремонтом в Уфе. В глубине души Динар недолюбливал тещу: уж больно часто та прикладывалась к бутылке, а потом скандалила. Но в тот раз вариантов не было: ехать в банк нужно было срочно, а кроме Флюзы приглядеть за детьми было некому.

Теща приехала не одна, а со своим родным братом. Сначала сходили на кладбище, навестить могилки родственников, помянули, как следует. Днем молодые супруги уехали в Магнитогорск, а Флюза принялась хлопотать по хозяйству. Было скучно, и женщина решила позвонить своему бывшему возлюбленному, проживавшему в соседней деревне.

Мальчик проснулся и расплакался от голода. А его жестоко убили за то, что он мешал своим криком спать

БИЛ ЖЕНУ, ДЕТЕЙ И СОБСТВЕННУЮ МАТЬ

К своим 43-м годам Рустем Ямалетдинов так не обзавелся ни крепкой семьей, ни собственным домом. После школы отучился на тракториста, отслужил в армии, а потом даже устроился в милицию, но через пару месяцев напился прямо на посту, и пришлось уволиться. Перебивался случайными заработками на стройках, потом познакомился с одинокой учительницей русского языка, которая воспитывала двух сыновей от предыдущего брака. Стали жить вместе, а вскоре родилась и дочь. Правда, девочка была инвалидом с рождения, поэтому Рустем, и раньше злоупотреблявший алкоголем, все чаще находил повод приложиться к бутылке. Женщина вспоминает, что когда муж выпивал, он становился очень агрессивным, часто скандалил и поднимал руку на нее и мальчиков, выносил и пропивал вещи из дома. Однажды, когда супруга находилась еще на шестом месяце беременности, он сильно ее избил, приревновав к другу, а когда за мать попытался вступиться десятилетний пасынок, избил и его. Мальчик несколько дней прятался по соседям, опасаясь за свою жизнь.

- Сначала я стеснялась обращаться в полицию, - вспоминает женщина. – А потом уже бесполезно было. Участковый придет, поругает его, а на следующий день Рустем опять напьется и снова дома скандал. Кодироваться он отказывался, мол, все мужики выпивают – и ничего.

Устав от бесконечной ругани и побоев, женщина собрала детей и ушла от мужа, а сам Рустем вернулся жить к матери в родное село Старосубхангулово. Пожилую мать мужчина тоже не жалел: отбирал у нее пенсию и пропивал, дрался со старшим братом. Соседи стороной обходили смутьяна, боясь нарваться на неприятности, а пенсионерка жалела непутевого сына, поэтому ни к кому не обращалась за помощью.

В 2016 году Рустем случайно познакомился с 42-летней Флюзой и вскоре привел ее жить к себе домой. Сначала жили относительно мирно, но потом Рустем снова часто выпивать – ссоры, скандалы, и через год женщина, сославшись, что подвернулась хорошая подработка в другом городе, собрала свои вещи и уехала.

РОКОВАЯ ВСТРЕЧА

В тот роковой день, 15 октября 2017 года, Флюза вновь неожиданно объявилась. Как ни в чем не бывало, позвонила и пригласила в гости в соседнюю деревню. Не раздумывая, Рустем согласился. Ехать было недалеко – в соседнюю деревню, да и друг как раз туда собирался по делам.

Когда Рустем зашел в дом, то с удивлением обнаружил, что бывшая сожительница там не одна. На диване дремал ее родной брат, а на полу играли маленькие дети. Еще один младенец крепко спал в своей деревянной колыбельке. Пока Флюза суетилась по хозяйству, Рустем играл с детьми, вспоминая свою родную дочь, когда та была еще совсем маленькой.

Вечером сели за стол. Рустем достал две бутылки водки, выпили за встречу. Вскоре брат Флюзы засобирался домой, и женщина отправилась провожать его на улицу. В это время проснулся и закряхтел маленький Дамир. Мужчина покормил его из бутылочки и покачал колыбельку, и малыш снова уснул. Потом вернулась Флюза, и бывшие возлюбленные продолжили предаваться воспоминаниям. Вскоре водка кончилась, и женщина отправилась укладывать внуков, да и сама задремала на диване рядом с ними. Разморенный алкоголем Рустем и сам не заметил, как провалился в сон.

Проснулся мужчина от громкого стука в окно. Флюза крепко спала и никак не реагировала на шум. С трудом разлепив глаза, он подошел к окну: во дворе стояла незнакомая женщина и что-то кричала ему. Голова раскалывалась, очень хотелось спать, а потому Рустем крикнул незнакомке, чтобы она убиралась, а Флюзы нет дома, после чего задернул шторы и снова отправился спать.

Семья Минаевых очень гордилась своими детьми

ПИНАЛ РЕБЕНКА ПО ГОЛОВЕ И НОГАМ

Через час мужчину снова разбудил громкий плач ребенка. Это проснулся маленький Дамир, который истошно заливался криком в своей колыбельке. Уснуть в таком шуме не получалось, а вот его бабушка спала как убитая, совершенно не обращая внимания на внука. Чертыхнувшись, Рустем встал и подошел к кроватке. Мальчик горько плакал и совершенно не желал успокаиваться. Мужчина начал качать колыбель, потом вытащил ребенка и попытался успокоить его на руках – но все было бесполезно. В голове шумело от выпитого алкоголя, безумно хотелось спать, и от плача мальчика раздражение нарастало все сильнее. Рустем уже не заботился о том, чтобы не причинить ребенку вреда: он остервенело тряс его словно тряпичную куклу, от чего малыш заливался криком все сильнее.

- Не хватало, чтобы еще эта расплакалась, - выругался про себя Рустем и посадил девочку к себе на колени, пытаясь успокоить и убаюкать. Неожиданно во дворе залаяла собака, а еще через пару минут в дом ворвались незнакомые люди. Мужчина и женщина вырвали девочку у него из рук, разбудили старшего Арслана и выбежали из дома.От злости мужчина окончательно вышел из себя: обувшись, он вынес мальчика в одной распашонке на холодную веранду и бросил на пол. А потом с силой пнул ребенка прямо в голову и пару раз по ногам. Внезапно Дамир замолчал, и удовлетворенный Рустем отправился обратно в комнату, чтобы наконец-то выспаться. На диване сидела годовалая Самира и испуганно смотрела на шатающегося мужчину.

- Ну и черт с вами, - подумал про себя Рустем и снова провалился в сон. Через пару часов его растолкала испуганная Флюза. В дверь кто-то настойчиво стучал, пришлось встать и открыть назойливым гостям. Каково же было удивление мужчины, когда он увидел перед собой полицейских…

Дамир был третьим ребенком в многодетной семье Минаевых

«Я НЕЧАЯННО НАСТУПИЛ НА МАЛЬЧИКА»

- Слушай, подруга, съезди, пожалуйста, ко мне домой, проведай детей, - умоляла Зарема свою приятельницу по телефону. – Неспокойно мне что-то, мама на звонки не отвечает. Как бы чего не случилось.

Подруга не отказала, вместе с мужем вызвала такси и поехала к дому Минаевых. Подойдя к крыльцу, они ужаснулись: на веранде, несмотря на жуткий холод, лежал почти раздетый младенец. На ощупь он был очень холодный, но супруги решили, что ребенок просто очень замерз. Зайдя в дом, они увидели незнакомого пьяного мужчину, который качал на руках годовалую девочку. Бабушка детей же спала беспробудным сном и никак не отреагировала на их визит. Завернув Дамира в одеяло и наспех собрав старших детей, супруги сели обратно в такси и вернулись к себе домой. Когда они развернули одеяло, мальчик был весь синий и не дышал. Голова ребенка была покрыта страшными шишками, а крошечные ножки были все в кровоподтеках и ссадинах. Трясущимися от ужаса руками подруга позвонила в больницу, а потом сообщила страшную новость родителям Дамира.

Самое ужасное, что сам Рустем так и не признал свою вину в смерти мальчика. Точнее, отрицал умышленное его убийство, утверждая, что вышло все совершенно случайно.

- Я проснулся от того, что мальчик плачет, - рассказывал сначала мужчина следователям. – Взял его на руки, чтобы укачать, но тот продолжал плакать. Мне очень хотелось в туалет и покурить, поэтому я прямо с малышом вышел на веранду. Положил мальчика на крыльцо, спустился на улицу. Ну, и забыл про него… Когда возвращался в дом, в темноте наступил на что-то мягкое. Наверное, это Дамир и был. Я плохо помню этот момент, но убивать ребенка точно не хотел.

В последующем душегуб отказался от своих первоначальных показаний: мол, и на руки он Дамира не брал, и на улицу не выносил. Как выпил, так и уснул на месте, а кто уж заходил в дом – понятия не имеет. Да и вообще, наверняка убила внука его собственная бабушка. Она давно хотела отомстить своему зятю, что он как-то избил ее – вот и выместила злость на беззащитном ребенке по пьяной лавочке.

Вот только результаты судмедэкспертизы все расставили по своим местам. Тяжелая черепно-мозговая травма, от которой умер ребенок, не могла возникнуть, если бы на мальчика просто наступили. Нет, ребенка именно били в голову ногой, обутой в тяжелый кроссовок. Жестоко били, осознавая, что беззащитная крошка не сможет дать отпор. Четырехмесячный Дамир умер через несколько минут, лежа на холодном полу, прямо на улице…

Несмотря на все оправдания душегуба, собранные следователями доказательства вины оказались убедительными для суда, чтобы вынести Ямалетдинову обвинительный приговор по статье «убийство малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

Фото: Рустем АХУНОВ

ОФИЦИАЛЬНО

- Верховный суд республики назначил мужчине наказание в виде 13 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на 1 год. Кроме того, злоумышленнику надлежит выплатить потерпевшей стороне в качестве компенсации морального вреда 850 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Башкирии.