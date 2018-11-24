В центре Уфы пятилетний ребенок провалился в люк

Вчера днем, 23 ноября, в Кировском районе Уфы произошло ЧП. На придомовой территории жилого дома № 109 по улице Пушкина в колодец упал пятилетний ребенок. На место оперативно выехали спасатели, сотрудники пожарной части и врачи.

Оказалось, что мальчик гулял с мамой, решил побегать по газону и провалился в колодец.

РЕБЕНКА ВЫТАЩИЛИ СТУДЕНТЫ

Как рассказали в управлении гражданской защиты, ребенка вытащили очевидцы. На крики матери о помощи прибежали находившиеся рядом студенты 3 курса Училища искусств – двое парней и девушка. Они не растерялись и четко действовали в сложившейся ситуации. Мальчишки побежали в училище за лестницей, а девушка пыталась разговаривать с мальчиком, который оказался на дне темного колодца.

К моменту приезда МЧС, спасателей и скорой ребенка уже вытащили. Малыша с телесными травмами увезли в больницу, опасный участок огородили.

НАЗНАЧЕНА ПРОВЕРКА

Сейчас следователипроводят проверку данному по факту: осмотрели место происшествия, опросили очевидцев. Также устанавливается, в чьем ведении находились инженерные сети на данном участке местности. Малышу назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления степени тяжести причиненного вреда здоровью.