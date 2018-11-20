«Не проявили нужного желания»: «Салават Юлаев» потерпел поражение от «Сибири»

Сегодня уфимский «Салават Юлаев» приехал в гости к новосибирской «Сибири» в статусе явного фаворита. В предыдущих матчах дружина Николая Цулыгина одержала две победы подряд с общим счетом 6:1. Казалось, пауза на матчи Еврохоккейтура явно пошла на пользу «юлаевцам». Это утверждение подтвердила блестящая игра против «Барыса», где уфимские хоккеисты забили сопернику три безответные шайбы.

По ходу выездной серии, начавшейся с победы в «Астане» над местным «Барысом», в состав «Салавата» вновь вернулся Павел Шэн. Один из триумфаторов «Суперсерии» в составе молодежной сборной России не сыграл в столице Казахстана, но в окончательную заявку на матч с «Сибирью» все-таки попал.

Незадолго до стартового вбрасывания стало известно и о других изменения в составе «Салавата». Так, место Егора Дубровского в четвертом звене занял Эдуард Гиматов, а линию обороны пополнил защитник Анатолий Елизаров. Последний должен был хотя бы формально, но заменить выбывшего из-за травмы Григория Панина.

В первом периоде подопечные Николая Цулыгина сконцентрировались на позиционных атаках, контролируя шайбу и изредка пропуская контратаки соперника. Одной из таких и воспользовались хозяева: Данил Романцев на 13-минуте вывел «Сибирь» вперед – 1:0.

Четыре минуты спустя «Салават Юлаев» имел возможность сравнять счет в большинстве, но реализовать лишнего так и не удалось.

Во втором периоде характер игры сохранился: «Салават» атаковал, «Сибирь» - оборонялась. В какой-то момент гости предоставили возможность новосибирцам разыграть большинство, но подопечные Александра Андриевского сделать это не смогли.

В третьем периоде было видно, что обе команды устали. В самом конце игрового отрезка Цулыгин снял голкипера и выпустил шестого полевого игрока. Но защита «Сибири» не позволила перевести игру в овертайм и матч завершился победой хозяев.

На послематчевой пресс-конференции, которая длилась всего три минуты, Николай Цулыгин поздравил соперника с победой и честно признался – его команда не справилась с соперником.

- Если сказать по нашей игре. Когда ты забиваешь ноль голов, что ты можешь выиграть? Команда соперника хорошо сыграла в обороне, мы – недостаточно были нацелены на ворота. Не проявили нужного желания, рвения, именно пойти туда и забить гол. Считаю, что из-за этого сегодня проиграли, - заявил главный тренер «юлаевцев».

Следующий матч «Салават Юлаев» проведет на домашнем льду в предстоящее воскресенье, 25 ноября. Соперниками дружины Цулыгина станут хоккеисты минского «Динамо».