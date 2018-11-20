2018-11-20T15:33:15+03:00
Общество

Власти Уфы не справились с общественным транспортом

Проблемы должны были исчезнуть к началу этой недели.
Рустем АХУНОВ
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Власти Уфы не смогли «укротить» общественный транспорт в обещанный срокВласти Уфы не смогли «укротить» общественный транспорт в обещанный срокФото: Рустем АХУНОВ
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Начальник уфимского управления по транспорту и связи Андрей Федосов рассказал, что в городе продолжают существовать проблемы с работой пассажирских перевозчиков.

Напомним, что врио главы Башкирии Радий Хабиров сразу после назначения начал бороться с нелегальными перевозчиками – их попросту вытолкнули с уфимского рынка. Естественно, что сразу после принятия таких мер миллионная Уфа попала в ситуацию, крайне близкую к транспортному коллапсу. Через пару дней ситуацию частично удалось стабилизировать – спасло увеличение автобусов государственного «Башавтотранса». Тем не менее, добраться, скажем, из Михайловки в Зеленую рощу все так же сложно.

Наладить ситуацию властям не удалось. В соцсетях уфимцы то и дело жалуются на отсутствие автобусов из поселков и спутников.

- Транспортная схема города восстановлена. Но есть отдельные вопросы и замечания, на которые мы реагируем. Житель каждого микрорайона может доехать до нужного пункта назначения. Сейчас мы работаем по отдельным обращениям граждан, - объяснил Федосов.

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