2018-11-20T15:33:15+03:00
Общество

Ульфат Мустафин назначил двух новых глав районов Уфы

В столице продолжается кадровая чехарда
Рустем АХУНОВ
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Ульфат Мустафин начал кадровые изменения в уфимской администрацииУльфат Мустафин начал кадровые изменения в уфимской администрацииФото: Рустем АХУНОВ
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20 ноября мэр Уфы Ульфат Мустафин представил публике новых глав Советского и Ленинского районов города.

Кажется, что после смены главы республики и города, в регионе не прекращается череда отставок чиновников верхних эшелонов. И, если Радий Хабиров, уже смог сформировать свою команду (не без помощи друзей из Красногорска – прим. ред), то Ульфат Мустафин только начинает набирать новых людей.

Так, одной из первых значимых перестановок в уфимской администрации стал «переезд» главы Советского района столицы Урала Кильсенбаева в «белый дом». По-сути, такой карьерный маневр можно смело назвать повышением. Сам Кильсенбаев новую должность в управлении главы Башкирии заслужил. За последние годы в одном из самых крупных районов Уфы не случалось громких происшествий, вину за которые можно было возложить на него. Место Кильсенбаева занял его первый зам Илвир Нурдавлятов.

Помимо этого, пост главы Ленинского района покинул Дмитрий Масютин. Причину его отставки в мэрии так и не озвучили. Руководить историческим центром вместо него стал экс-кандидат в мэры Уфы Олег Котов, ранее работавший в администрации Кировского района Уфы.

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