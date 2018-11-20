У погибшей в ДТП 41-летней жительницы Башкирии осталось двое детей

Авария с летальным исходом произошла днем 19 ноября на дороге Бирск-Тастуба-Сатка. На прямом участке столкнулись «Лада Калина», за рулем которого находился 64-летний мужчина и «Богдан», которым управлял 53-летний водитель.

По предварительным данным, водитель «Лады Калина» не справился с управлением. Автомобиль занесло и выбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с «Богданом». Все шесть человек, двое из «Калины» и четверо из «Богдана», погибли на месте аварии.

Предполагаемый виновник ДТП не поменял летние колеса на зимние, но это не помешало ему выехать в такой сильный гололед на трассу.

Машины превратились в груду металла

ЕХАЛИ НА ПРАЗДНИК

В первой легковушке ехали сватья – 64-летний мужчина и 58-летняя женщина. Родственники направлялись на день рождения к сыну пассажирки.

В «Богдане» находились 53-летний водитель, 54-летняя женщина и ее 18-летняя дочь, а также 41-летняя женщина. Все они ехали из Караидели к себе в деревню.

Как удалось выяснить «Комсомолке», Рушана и ее погибшая дочь Алена (имена здесь и далее изменены) переехали в Башкирию совсем недавно из Казахстана. Ее погибшая невестка Тамара в августе текущего года потеряла мужа и одна поднимала детей, занимаясь в деревне малым бизнесом – у нее был небольшой продуктовый магазинчик. Теперь двое детей, 13-летняя девочка и шестилетний мальчик, остались совсем одни.

Тамару вспоминают только добрыми словами, по ней скорбит вся деревня.

- Прекрасная женщина, мать, замечательная соседка, к которой можно обращаться с любыми просьбами – никогда не откажет. Спи спокойно, наша дорогая. За детьми присмотрим, - пишет ее подруга.

Сейчас дети погибшей находятся у родственников.

За последние четыре дня в Башкирии в автоавариях погибло 24 человека. В ГИБДД еще раз напоминают о важности сменить летние колеса на зимние и не выезжать на трассы в плохую погоду без острой необходимости.

Фото блог Гильмутдинова. Последствия авария устраняли несколько часов

Фото. Соцсети. Светлана одна поднимала двоих детей, теперь они остались сиротами