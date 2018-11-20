«Мы уже в школу пошли, а садика еще нет»: Жители Уфы требуют завершить долгострой в Сипайлово

Кто из жителей Уфы не мечтает о собственном жилье? Да чтобы в хорошем районе, и с детским садом под боком? Вот и новоявленные жильцы квартала на улице Набережная реки Уфы покупали квартиры в строящихся домах, в том числе, из-за детского садика. По крайней мере, им обещали его построить. С тех пор как четыре новых дома были заселены молодыми семьями, прошло уже шесть лет, а садик так и не открылся. Сейчас молодым семьям приходится возить ребятишек из Сипайлово в соседние микрорайоны. Почему так вышло, попыталась разобраться «Комсомолка».

САД РАЗДОРА

Когда чуть больше шести лет назад городские власти отдали под застройку земельный участок на улице Набережная реки Уфы, возмущению местных жителей не было предела. Во-первых, четыре новых дома разрешили «воткнуть» прямо во дворах уже существующих многоэтажек. Во-вторых, сама стройка создала всем известные неудобства: строительный мусор, пыль и едва ли не круглосуточный шум под окнами.

Предполагалось, что в новый детский садик пойдут дети из близлежащих домов по улице Набережная реки Уфы №7, 9, 9/1, 9/2, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 13, 15, 15/1, 15/2, 15/3.

По словам местной жительницы Дианы Д., единственное, что удерживало жильцов «старых» домов от открытого противостояния с застройщиком – обещание построить детский сад. К тому же, немалое количество жильцов новостроек покупали квартиры в этом вплотную застроенном квартале из-за наличия детского учреждения.

- С самого начала нам обещали, что садик будет. Все знают, как тяжело сейчас с этим в Уфе, особенно в Сипайлово. Везти ребенка в другой район утром – настоящая пытка. Это и вставать надо пораньше и в пробках порядочно стоять, - сетует молодой отец Артур Б.

Жители квартала в беседе с «Комсомолкой» рассказали, что все четыре новых дома были заселены в 2012 году. Тогда же строительство детсада было, фактически, приостановлено. Строители успели возвести коробку здания и даже вставить окна, но на этом все и прекратилось.

-Сколько лет уже садик недостроенный стоит. Там уже стекла все повыбивали хулиганы местные. Мы так подозреваем, что здание вообще уже разрушаться начало, за ним ведь никто не ухаживает, - говорит Диана Д.

ОЧЕРЕДНОЙ ДОЛГОСТРОЙ

По ее словам, жители как новых, так и старых домов на Набережной реки Уфы, они пытались добиться от застройщика вразумительного ответа на простой вопрос: где садик? Но представители строительной компании не сочли нужным ответить на него.

- Наши дети уже в школу пошли, а садик как был долгостроем, так и остался. А ведь застройщик получил землю в аренду именно при условии, что его непременно построят. Нам удалось узнать, что основным условием для аренды земли под застройку, было строительство садика. А знаете, сколько компания ежегодно платила мэрии вплоть до окончания строительства? 100 тысяч рублей! – возмущается Артур Б.

Местным жителям приходится возить детей в другие районы города

По словам мужчины, все без исключения жильцы квартала считают, что городская администрация не просто занизила стоимость аренды земли, но и не проконтролировала строительство социального объекта.

-Мы уверены – казне города был нанесен значительный ущерб. Кто его возместит? – задается вопросом молодой отец.

И ВНОВЬ НЕХОРОШЕЕ НАСЛЕДСТВО

Стоит отметить, что звонок в редакцию «Комсомольской правды – Уфа» от обеспокоенных жителей квартала раздался после очередного оперативного совещания в правительстве Башкирии. Тогда Радий Хабиров сам зачитал доклад о катастрофической нехватке социальных объектов в Уфе. По его словам, предыдущая городская администрация не контролировала застройщиков, что позволяло им попросту не тратить на них деньги.

Терпение жильцов, так и не дождавшихся открытия детского сада, все-таки лопнуло. Накануне активисты подготовили письмо на имя нового мэра Уфы Ульфата Мустафина и врио главы Башкирии радия Хабирова. В обращении на имя властей они попросили разобраться с долгостроем и наказать застройщика. Под воззванием подписались десятки жителей квартала.

-Недавно на эту проблему обратил внимание Хабиров. На сайте «Комсомолки» мы прочитали, как он потребовал разобраться с застройщиками, которые игнорируют обязательства перед городом и не строят обещанные школы и садики. Мы надеемся, что новые власти наведут порядок, а наш квартал мог бы стать положительным примером, - говорит Артур Б.