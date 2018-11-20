В Уфе состоится итоговый форум Ассоциации юристов России

C 30 ноября по 1 декабря в Уфе, пройдет традиционное празднование Дня юриста. Итоговый форум под эгидой Ассоциации юристов России состоится в отеле Шератон 1 декабря в зале Grand Ballroom National. В рамках мероприятия, ставшего уже традиционным, пройдет Российский юридический форум «Конституционализм в XXI веке» и презентация книги Павла Крашенинникова «Страсти по праву». Там же состоится награждение победителей конкурса «Юрист года».

Гостями форума станут депутаты Госдумы и Госсобрания-Курултая Башкирии, представители бизнеса и члены юридического сообщества. В качестве спикеров приглашены врио главы Башкирии Рфдий Хабиров, председатель башкирского парламента Константин Толкачев, Сопредседатель Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Сергей Степашин, депутат Госдумы Павел Крашенинников, член Президиума «Ассоциации юристов России» Андрей Назаров и Председатель Правления Ассоциации Владимир Груздев.

В раках форума пройдут столы и деловой завтрак на тему: «Четвертая власть на защите прав человека».

Место и время проведения:

30 ноября Институт права БашГУ:

14.00 Круглый стол «Верховенство права и национальные интересы России», Достоевского, 131, ауд. 302.

1 декабря отель Sheraton, Уфа.

9.30-10.30 Деловой завтрак на тему: «Четвертая власть на защите прав человека» Ресторан «Россинский», 1 этаж.

10.00-11.00 Регистрация участников, Фойе зала Grand Ballroom National, 1 этаж.

11.00-12.30 Пленарное заседание I часть на тему: «Права человека в диалоге государственной власти и гражданского общества». Зал Grand Ballroom National, 1 этаж.

12.30-12.40 Пресс-подход, Фойе зала Grand Ballroom National, 1 этаж.

12.30-13.00 Кофе-брейк для участников, Фойе зала, 1 этаж.

13.00-14.30 Пленарное заседание II часть на тему: «Права человека в диалоге государственной власти и гражданского общества». Зал Grand Ballroom National, 1 этаж.

14.00-15.00 Выездное мероприятие в Институте права Башкирского государственного университета. Общение со студентами Института права БашГУ, Достоевского, 131, учебный зал, 3 этаж.

15.00-16.00 Презентация книги Павла Крашенинникова «Страсти по праву». Институт права БашГУ, Достоевского, 131, учебный зал, 3 этаж.

Предварительная регистрация обязательна по телефонам: 8(347)273-69-60, 89378427323.