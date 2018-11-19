В Башкирии зоозащитница везла бездомного щенка в ветклинику и погибла в аварии

В минувшую субботу, 17 ноября, на трассе М-5 в Иглинском районе Башкирии произошла страшная авария.

Как ранее сообщала «Комсомолка», на скользкой дороге лоб в лоб столкнулись иномарки «Ниссан Тиана» и «Шевроле Лачетти». От мощного удара вторая вылетела в кювет. На месте погибли два человека – женщина, что была за рулем «Ниссана» и водитель-мужчина из «Шевроле». Его жена госпитализирована в больницу.

ДОБРЫЙ И СВЕТЛЫЙ ЧЕЛОВЕК

Погибшей в аварии оказалась Зульфия Ишмухаметова. У женщины осталась 19-летняя дочь, которую она воспитывала одна. Зульфия являлась куратором группы помощи бездомным животным «Шанс». О ней отзываются только добрым словом.

Дочь Зульфии в том году окончила школу, девушка осталась совсем одна

- Почему все так не справедливо? Внезапно ушел очень светлый, добрый, отзывчивый человечек. Она помогала всем, кому могла, пристроила много бездомных, нуждающихся в помощи животных, - пишут о ней в социальных сетях.

Действительно, Зульфия уже несколько лет вместе со своей дочкой занималась тем, что помогала бездомным собакам. Она подбирала их, находила им новый дом.

В тот роковой день женщина ехала в ветеринарную клинику в село Иглино вместе с маленьким щенком, которого хотела показать врачу. Ехать оставалось совсем чуток, но в какой-то момент Зульфия потеряла управление на скользкой дороге и ее занесло на встречную полосу. Женщина скончалась на месте до приезда скорой.

ДОЧЬ ОСТАЛАСЬ СОВСЕМ ОДНА

Ее дочь Рита – студентка, она в том году окончила школу, и мама ее была единственной кормилицей. У девушки не хватает денег на похороны. Также на ее попечительстве осталось несколько щенят и их мать. Тот пес, который ехал с Зульфией в машине, выжил, но пострадал.

Если вы желаете помочь Рите, можете сделать это переводом средств на карту Сбербанка по номеру телефона 8-919- 153-75-44 (Рита Ильдаровна Б.)

"Комсомольская правда" приносит искренние соболезнования родным и близким Зульфии.