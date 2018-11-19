«Салават Юлаев» дважды победил, но лишился лидера защиты

Уфимский «Салават Юлаев» умело воспользовался продолжительной паузой в регулярном чемпионате КХЛ – по возвращении на лед подопечные Николая Цулыгина одержали две победы подряд. При этом свой первый матч после возобновления регулярки «юлаевцы» провели значительно позже своих соперников по Восточной конференции: 16 ноября в гости к «Салавату» прибыл аутсайдер лиги Владивостокский «Адмирал».

ПОБЕДА НА ДОМАШНЕМ ЛЬДУ

С самого начала матча дружина Цулыгина завладела инициативой и бросилась «громить» соперника. Первую шайбу «юлаевцы» забили уже на второй минуте после стартового вбрасывания, отличился Максим Майоров.

В начале второго периода Егор Дубровский удвоил преимущество «Салавата Юлаева». Забитая шайба стало первой для нападающего за длительное время. В последний раз он огорчал соперников в августе 2015 года. Ближе к концу второго игрового отрезка Максим Майоров оформил дубль – 3:0.

В третьем периоде «Адмирал» усилиями своего капитана Сергея Конькова отыграл одну шайбу, но для перелома в матче этого не хватило. Итог – 3:1 в пользу «Салавата Юлаева».

Радость от победы над аутсайдером омрачилась травмой защитника «юлаевцев» Григория Панина. Лидер «Салавата», по его собственному признанию, выбыл на три-четыре недели.

«СУХОЙ» МАТЧ МЕТСОЛЫ

Следующий матч «Салават Юлаев» провел на выезде против «Барыса» из Астаны.

В первом периоде команды голов не забили. Основные события развивались во втором игровом отрезке. Сначала голкипера «Барыса» пробил Тему Хартикайнен, а затем Павел Коледов точным броском с острого угла увеличил преимущество «Салавата» - 2:0. В третьем периоде Артем Сергеев забил в пустые ворота и установил окончательный счет в матче – 3:0.

Следующий матч дружина Николая Цулыгина проведет в гостях у новосибирской «Сибири» во вторник, 20 ноября.