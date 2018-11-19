Международный аэропорт «Уфа» обретет новое имя

В ближайшее время 45 аэропортов по всей России сменят названия и получат имена великих людей. С такой инициативой выступили сразу несколько авторитетных организаций: Русское географическое общество, Российское историческое общество, Общество русской словесности и Российское военно-историческое общество.

Куратором проекта, получившего название «Великие имена» стала Общественная палата России.

Организаторы поставили задачу – присвоить каждому международному аэропорту страны имя самого достойного земляка.

Амбициозный проект стартовал в середине октября и сразу же привлек широкое внимание общественности. На первом этапе Общественная палата Башкирии озвучила список имен знаменитых земляков, достойных дать название уфимскому аэропорту. Он оказался довольно длинным – башкирская земля богата на великих людей. В число кандидатов вошли Федор Шаляпин и Рудольф Нуреев, Сергей Аксаков и Салават Юлаев, Муса Гареев и Мустай Карим и многие другие, безусловно, именитые уроженцы республики.

На втором этапе был определен так называемый лонг-лист участников конкурса. Критерием отбора, которые проводился при непосредственном участии самих жителей республики, был лишь один. Человек, именем которого предполагается назвать воздушную гавань Уфы, должен быть исторической личностью. А это значит, что в свое время кандидат добился значительных успехов в своей деятельности, какой бы она ни была.

Третий этап конкурса – выбор финалистов. Жители Башкирии выбрали троих земляков, которые, по их мнению, являются наиболее достойными представителями республики. В финал вышли народный поэт Башкирии Мустай Карим, военный летчик, дважды Герой Советского Союза, Муса Гареев и башкирский национальный герой Салават Юлаев.

Отдать свой голос за того или иного кандидата может любой желающий на официальном сайте проекта великиеимена.рф.

НАРОДНЫЙ ПОЭТ

Одним из самых ярких финалистов конкурса является народный поэт Башкирии Мустай Карим. Он родился в деревне Кляшево, ныне в Чишминском районе республики в 1919 году. В следующем году республика отметит 100-летние со дня рождения литератора.

Настоящее имя прославленного поэта - Мустафа Сафич Каримов. Он родился в большой крестьянской семье. В 1941 году он окончил Башкирский государственный педагогический институт имени Тимирязева и сразу же был призван в ряды Красной Армии.

В годы Великой Отечественной войны молодой поэт оказался на передовой в качестве начальника связи артдивизиона 17-й мотострелковой дивизии. В августе 1942 года он был тяжело ранен и полгода пробыл в военных госпиталях. После выздоровления Мустай Карим вернулся на фронт, но уже в качестве корреспондента фронтовых газет. В 1944 году он был удостоен ордена Отечественной войны 2-й степени.

Народный поэт Башкирии Мустай Карим может дать имя воздушной гавани Уфы

После окончания войны поэт возвращается в родную Башкирию и становится общественным деятелем. Он неоднократно избирался делегатом съездов КПСС, а с 1955 по 1980-й годы был депутатом Верховного Совета РСФСР.

Но прежде всего, Мустай Карим – писатель. Широкую известность он получил еще в советские годы, но по истине легендарным стали его строки, написанные уже после распада СССР. «Не русский я, но россиянин…» - эти слова стали настоящим выражением люби к Родине и проявлением не показного патриотизма.

Среди его лучших произведений, такие повести как «Долгое –долгое детство», «Таганок» и «Радость нашего дома», пьеса «В ночь лунного затмения». Произведения народного поэта Башкирии переведены на десятки языков народов России и зарубежья.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ЛЕТЧИК

Международный аэропорт «Уфа» может получить имя военного летчика, дважды героя Советского Союза, Мусы Гареева.

Родился будущий легендарный летчик в 1922 году в деревне Илякшиде, ныне в Илишевском районе Башкирии. В 1940 году окончил Уфимский железнодорожный техникум Наркомата путей сообщения СССР. Таким образом, Мусу Гареева можно назвать не только летчиком, но и железнодорожником, что встречается не часто.

В 1942 году он, после окончания военной авиационной школы в Энгельсе, был отправлен на фронт в звании сержанта. А спустя всего два года, в 1944 году, был назначен командиром эскадрильи 76-го гвардейского штурмового авиационного полка 1-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии. За время войны он совершил порядка 250 боевых вылетов. Заслуги именитого летчика признали на самом высоком уровне – он стал одним из участников Парада Победы в Москве 24 июня 1945 года.

После окончания Великой Отечественной войны Муса Гареев принял решение остаться в армии, и был назначен командиром авиационного полка. В 1959 году он окончил Военную академию Генерального штаба СССР. Тогда же дважды герою присвоили звание полковника.

Прославленный летчик - единственный из претендентов, имеющий отношение к авиации

В 1964 году Муса Гареев покинул военную авиацию по состоянию здоровья. Остаток жизни прославленный летчик провел в Уфе. Он – единственный уроженец Башкирии, кому был поставлен памятник при жизни. Последние годы он был председателем Башкирского республиканского комитета ДОСААФ и каждый день ходил на работу мимо собственного бюста, установленного на постаменте перед зданием Общества.

Умер Муса Гареев в 1987 году, похоронен в уфимском парке Победы.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕРОЙ

С именем Салавата Юлаева в республике связано многое – хоккейная команда, памятник и самая оживленная магистраль. В Башкирии своего героя любят, и гордятся тем вкладом, что он сделал в культуру и историю. Любые, пусть даже безобидные шутки, в адрес Юлаева воспринимаются в штыки.

Салават Юлаев родился в 1752 году (по некоторым данным 1754 – прим.ред) в деревне Текеево, в нынешнем Салаватском районе республики. Провинция, в которой родился национальный герой, выступала резко против политики Екатерины Великой. Молодой Салават поддержал своих соотечественников.

В числе претендентов и национальный герой башкирского народа

В 1773 году Юлаев вместе со своим отцом оказался в самом центре Крестьянской войны. По данным историков, башкирский батыр поучаствовал как минимум в 28 сражениях против регулярной армии императрицы. Некоторые бои он проводил с помощью войска Емельяна Пугачева.

В 1774 году Салавата Юлаева и некоторых его помощников взяли живыми в плен. Немногим ранее власти привезли в Уфу его жену и детей.

В октябре 1775 году Юлаева и его отца увезли на каторгу в крепость на территории нынешней Эстонии. Последнее упоминание историков о Салавате Юлаеве датируется осенью 1800 года.