В Башкирии на трассе разбилась молодая семья с двухлетним ребенком

В минувшую субботу, 17 ноября, Артем и Анна Гайнуллины со своим двухлетним сыном Акимом поехали в Кармаскалинский район в село Прибельский к родителям в гости.

Ничего не предвещало беды, но по дороге их застал ледяной дождь. Трасса Уфа-Инзер-Белорецк покрылась корочкой, и машина была почти неуправляема. Артем, как опытный водитель, двигался очень медленно, не превышая скорость. Оставалось ехать совсем чуть-чуть, как в «Ладу Гранту» на полном ходу рядом с поселком Суук-Чишма въехала машина, которую занесло со встречной полосы.

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ВЫЛЕТЕЛА ЧЕРЕЗ ЛОБОВОЕ СТЕКЛО

Удар оказался такой силы, что Анна вылетела через лобовое стекло прямо на проезжую часть, предварительно ударившись лицом об панель. Молодая мать сидела на заднем сиденье рядом с сыном и была не пристегнута.

Неравнодушные автомобилисты вызвали скорую помощь – врачи без сознания увезли Анну в Кармаскалинскую больницу, туда же госпитализировали Артема. Глава семейства получил многочисленные переломы, его зажало в автомобиле.

На первый взгляд показалось, что малыш Аким отделался лишь испугом – к счастью, он был пристегнут в детском кресле. Но, когда бабушка и дедушка привезли его домой, малыша стало тошнить, он ослабел. Оказалось, что в момент аварии он ударился головой и получил сотрясение мозга. Сейчас он вместе с бабушкой лежит в Республиканской детской больнице в Уфе.

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К счастью, Анна уже пришла в себя, ее перевезли в Уфу в 22-ую больницу. Друзья рассказали, что она уже вышла в сеть, поблагодарила всех неравнодушных за помощь и обещала, что обязательно поправится.

Все члены семьи сейчас лежат в разных больницах. Но друзья пытаются сделать все возможное, чтобы перевезти Артема в 18-ую больницу в Уфу. Мужчине предстоят многочисленные операции.

ДЕНЬГИ ОТПРАВЛЯЮТ ДАЖЕ ИЗ ЛОНДОНА

- Требуется большая сумма денег на то, чтобы вставить Ане зубы, которые ей выбило из-за сильного удара. Также у нее все лицо в глубоких и мелких порезах, как только восстановится, нужны будут пластические операции, - рассказал «Комсомолке» друг семьи Виктор. – Аня сказала – главное, мы живы, остальное как-нибудь.

Водитель, который ехал сзади Гайнуллиных, предоставил друзьям семьи видео момента аварии. На записи видно, как Артем очень медленно едет по дороге, как заносит встречную машину и она на полном ходу таранит «Ладу».

Близкие семьи просят материальной помощи у неравнодушных людей.

- Любая копеечка 10, 50, 100, кто сколько может, будет очень кстати. Я вообще не ожидал, что информация о сборе денег так распространится. Нам уже перевели денег с разных городов, люди, которые их даже не знают, - говорит Виктор. - Одна девушка из Лондона перевела целых пять тысяч рублей.

Помочь можно переводом средств на карту Сбербанка на имя Виктора Иршатовича по номеру телефона 8 (999) 623 00 40.

В тот злополучный день на дорогах республики была очень высокая аварийность. В субботу произошло 20 дорожно-транспортных происшествий, в которых 8 человек погибли и 21 получил телесные повреждения.