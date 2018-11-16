В уфимской больнице Уфы произошел взрыв: медперсонал и пациенты эвакуированы

Сегодня днем, 16 ноября, в 21-ой больнице Уфы произошло ЧП – в МЧС поступило сообщение о том, что в стенах медучреждения произошел взрыв.

На место оперативно выехали сотрудники МЧС, управления гражданской защиты, полицейские и скорая помощь.

По прибытию стало известно, что взрыв произошел в отдельном помещении больницы, где проводилась техническая проверка кислородной магистрали. Специалисты установили, что в результате обслуживания кислородной магистрали в коридоре реанимационного отделения произошел разрыв трубки без последующего горения. Из-за разрыва обрушился потолок на площади 50 кв.м.

К счастью, в ЧП никто не пострадал. Но с информации пресс-службы УГЗ, пришлось провести частичную эвакуацию – на улицу вывели часть медперсонала и пациентов. Разрушения здания не зафиксировано.

Сейчас на месте работают специалисты, они устраняют последствия взрыва. Обстоятельства происшествия выясняются. Приемный покой работает в штатном режиме, системы жизнеобеспечения не повреждены.

Обстоятельства инцидента выясняются.